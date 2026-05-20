„Všecko musí bejt podle tebe!“ Do kin míří komedie Dovolená v Českém ráji

Nový komediální snímek režiséra Adama Kolomana Rybanského staví na zkušenosti, že největším dovolenkovým zádrhelem často nebývá špatné počasí nebo přeplněný kemp, ale ten, s kým jedete, byť ho milujete. V hlavních rolích se představí Tomáš Jeřábek a Magdalena Borová.
V komedii diváci uvidí také Sašu Rašilova, Petra Čtvrtníčka, Adama Mišíka nebo Josefínu Prachařovou. Do kin film zamíří 30. července a nyní představuje první ukázku.
Natáčení se odehrávalo převážně v Českém ráji. Režisér a scenárista Adam Koloman Rybanský, jehož komedie Kdyby radši hořelo měla premiéru na Berlinale, přibližuje vznik snímku takto: „Trosky byly součástí příběhu od samotného začátku, ale všechno další jsem musel objevit. Od prvotní myšlenky na film jsem v průběhu let během psaní scénáře chodil pravidelně na čundry po Českém ráji a vymýšlel příběh přímo v tamních lesích. Přišlo mi to jako přirozený a důležitý proces, aby vše vznikalo na tom místě, takže jsem scénář vlastně psal přímo na tělo konkrétní přírodě Českého ráje.“
Herec Tomáš Jeřábek, který ve filmu ztvárňuje Milana, manžela a otce dvou dětí, na otázku, kdo u nich doma plánuje dovolenou, s humorem sobě vlastním odpovídá: „Většinou ji plánujeme společně, ale když ji plánuje manželka, tak to dopadne dobře – když já, tak blbě.“
Petr Čtvrtníček, jenž ve filmu hraje majitele kempu, který je pravidelným svědkem rodinných půtek kempujících, si při natáčení připadal jako doma: „Jsem v Českém ráji – co by chtěl člověk víc,“ poznamenává lakonicky. V tamní filmové hospodě ho navíc jako servírka doplňuje jeho dcera Anna Čtvrtníčková.
Za Dovolenou v Českém ráji stojí producentské duo Eva a Pavel Váchovi ze společnosti Bratři, která se v posledních letech podílela např. na filmech Na plech, Prázdniny s Broučkem nebo černohumorné komedii Přišla v noci.
