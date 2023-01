Nejvíc nominací na Oscara má film s Michelle Yeoh, uspět může i česká maskérka

Mezi nominovanými se objevila také česká maskérka Linda Eisenhamerová za novou německou adaptaci románu Na západní frontě klid od Netflixu. Na cenu byla navržena s kolegyní Heike Merkerovou. Třiačtyřicetiletá Eisenhamerová dříve pracovala na seriálu Vyšehrad nebo filmech Iluzionista a Anthropoid, za nějž byla nominovaná na Českého lva.

O nejprestižnější cenu v Hollywoodu budou letos dále usilovat Fabelmanovi, což je autobiograficky laděné drama o dospívání režiséra Stevena Spielberga, nebo velkorozpočtové sci-fi Avatar: The Way of Water, které v těchto dnech přepisuje tabulky komerčně nejúspěšnějších filmů všech dob.

Desítku nominací na Oscara pro film roku uzavírají akční Top Gun: Maverick, příběh o dirigentce nazvaný Tár, společenská satira Trojúhelník smutku, pohled do světa žen v izolované náboženské komunitě Women Talking a Na západní frontě klid. Vítězové budou oznámeni 12. března na galavečeru, jejž má moderovat komik Jimmy Kimmel.

Nejlepší výchozí pozici má Všechno, všude, najednou s herečkou Michelle Yeoh v hlavní roli. Toto nezávislé sci-fi režisérů Daniela Scheinerta a Daniela Kwana může dohromady posbírat 11 sošek, nejvíc ze všech navržených titulů, spočítala agentura AP.

Na cenu za herectví aspirují Ana de Armas za roli Marilyn Monroe ve filmu Blondýnka, Cate Blanchett coby sporná dirigentka z dramatu Tár nebo z mužů Brendan Fraser, který ve filmu Velryba ztvárnil muže vážícího 270 kilogramů. Aby na plátně působil opravdově, Fraser musel využít takzvaný prostetický make-up. Nasadit jej někdy trvalo až šest hodin a herec měl problémy se vůbec fyzicky pohybovat.

Předávání cen Oscar, stejně jako Zlatých glóbů nebo hudebních Grammy, se poslední roky potýká s klesající sledovaností. Zejména mladší diváci namísto zdlouhavého televizního ceremoniálu dávají přednost sociální síti Tiktok nebo serveru YouTube.

Na loňských Oscarech se o rozruch postaral komik Will Smith, když dal facku komikovi Chrisi Rockovi za urážku své ženy. Přenos sledovalo 15,4 milionu lidí, což bylo druhé nejnižší číslo v historii. Ceny jsou udělovány od roku 1919.

Vloni také na Oscarech poprvé ve větším bodovaly streamovací služby. Snímek roku nazvaný V rytmu srdce vyprodukovala videotéka Apple TV+ a služba Netflix posbírala 27 nominací. Symbolicky to reflektovalo posun, k němuž došlo během pandemie koronaviru, kdy nejen lidé v USA sledovali filmy doma, místo aby chodili do biografu, připomíná agentura AP.

O vítězích letošního ročníku rozhodne zhruba deset tisíc herců, producentů, režisérů a dalších členů Akademie filmového umění a věd.

Nominace na ceny Oscar 2023

Nejlepší film

Na západní frontě klid

Avatar: The Way of Water

Víly z Inisherinu

Elvis

Všechno, všude, najednou

Fabelmanovi

Tár

Top Gun: Maverick

Trojúhelník smutku

Women Talking

Režie

Martin McDonagh - Víly z Inisherinu

Daniel Kwan and Daniel Scheinert - Všechno, všude, najednou

Steven Spielberg - Fabelmanovi

Todd Field - Tár

Ruben Ostlund - Trojúhelník smutku

Nejlepší herečka

Cate Blanchett - Tár

Ana de Armas - Blondýnka

Andrea Riseborough - To Leslie

Michelle Williams - Fabelmanovi

Michelle Yeoh - Všechno, všude, najednou

Nejlepší herec

Austin Butler - Elvis

Colin Farrell - Víly z Inisherinu

Brendan Fraser - Velryba

Paul Mescal - Aftersun

Bill Nighy - Living

Herečka ve vedlejší roli

Angela Bassett - Black Panther: Wakanda nechť žije

Hong Chau - Velryba

Kerry Condon - Víly z Inisherinu

Jamie Lee Curtis - Všechno, všude, najednou

Stephanie Hsu - Všechno, všude, najednou

Herec ve vedlejší roli

Brendan Gleeson - Víly z Inisherinu

Brian Tyree Henry - Mosty

Judd Hirsch - Fabelmanovi

Barry Keoghan - Víly z Inisherinu

Ke Huy Quan - Všechno, všude, najednou

Kamera

Na západní frontě klid

Bardo, falešná kronika několika pravd

Elvis

Říše světla

Tár

Zahraniční film

Na západní frontě klid - Německo

Argentina, 1985 - Argentina

Blízko - Belgie

Íá - Polsko

The Quiet Girl - Irsko

Výprava

Na západní frontě klid

Avatar: The Way of Water

Babylon

Elvis

Fabelmanovi

Střih

Víly z Inisherinu

Elvis

Všechno, všude, najednou

Tár

Top Gun: Maverick

Animovaný film

Pinocchio Guillerma del Tora

Marcel the Shell With Shoes On

Kocour v botách: Poslední přání

Mořská příšera

Proměna

Dokumentární film

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Erupce lásky

Dům z třísek

Navalnyj

Soundtrack

Na západní frontě klid

Babylon

Víly z Inisherinu

Všechno, všude, najednou

Fabelmanovi

Scénář

Víly z Inisherinu

Všechno, všude, najednou

Fabelmanovi

Tár

Trojúhelník smutku