„Všechna zvířata jsou si rovna, ale…“ Do kin se chystá Orwellův bestseller

Animovaný film Farma zvířat přináší nové a současné převyprávění slavné novely George Orwella jako vizuálně výrazné podobenství o moci, korupci a zradě ideálů. Nadčasové podobenství natočil režisér a herec Andy Serkis, kterého si čeští diváci mohou pamatovat jako Gluma v trilogii Pán prstenů nebo jako šimpanze Caesara ze série Planety opic. Do kin Farma zvířat vstoupí 14. května.
Ještě před datem oficiální premiéry bude mít snímek předpremiéru na Mezinárodním festivalu animovaných filmů v Liberci. Nyní se představuje v traileru.
Film zpracovává klasickou satirickou alegorickou bajku George Orwella o revoluci na zemědělské farmě, kde se vzbouří zvířata, vyženou všechny lidi a vedou ji dál sama. Sen o rovnosti se však postupně mění v nemilosrdnou tyranii.
Režisér Andy Serkis převedl klasickou bajku do dobrodružného vyprávění, v němž kombinuje satiru, humor i znepokojivě aktuální společenský přesah. Ve své adaptaci neusiluje o doslovné převyprávění Orwellovy předlohy, ale o její přenesení do současného světa.
Vedle témat revoluce a totalitní moci zdůrazňuje také manipulaci veřejného mínění, křehkost demokracie a naléhavou potřebu bránit pravdu před těmi, kdo ji chtějí ovládnout. Film tak podle tvůrců oslovuje nejen mladší publikum jako silný animovaný příběh, ale zároveň nabízí dospělým divákům vysoce aktuální společenskou výpověď.
V českém znění se diváci mohou těšit na dabing Bohdana Tůmy, Matěje Převrátila, Miroslava Táborského, Zlaty Adamovské, Martina Písaříka, Zdeňka Mahdala či Antonie Talackové.
