Vražda v Bangkoku a vodka. V seriálu HBO letuška pátrá, kdo zabil ruského milionáře

Nikdy nepodceňujte letušky, říká v novém seriálu HBO hlavní hrdinka, alkoholička a letuška Cassie. Hraje ji Američanka Kaley Cuocová známá z populárního seriálu Teorie velkého třesku.

Upovídaná a suverénní letuška Cassie žije nevázaně single v New Yorku. Každý den už od rána pije spoustu vodky a doufá, že to na ní nikdo nepozná. Například její bratr Davey, který se Cassie chystá navštívit s celou rodinou. Nebo pasažéři v letadle a členové posádky - starší kolegyně Megan či sympatický gay Shane.

Při letu do Thajska se Cassie seznámí s pasažérem, ruským milionářem Alexem Sokolovem, a stráví s ním divokou noc v Bangkoku. Ráno se v kocovině probouzí vedle jeho zkrvavené mrtvoly. Z místa činu zmateně utíká.

Co se stalo s pasažérem sedícím na místě C3? Cassie to chce zjistit sama. Používá k tomu nepředvídatelné a svérázné metody, za které se pak často musí omlouvat, když napáchá spoustu dalších škod, především na lidech kolem sebe. Také zjišťuje, že i její přátelé mají velká temná tajemství.

Osmidílná Letuška mísí komedii a thriller. Studio Warner Bros. ji natočilo podle románu současného arménsko-amerického autora Chrise Bohjaliana a jejím takzvaným showrunnerem, tedy vedoucím scenáristou a osobou odpovědnou za každodenní tvorbu, je Steve Yockey. V Česku lze už všechny epizody vidět na HBO GO.

Ženy to musí zvládnout

Letušku napsali muži a také většinu epizod natočili, s jedinou výjimkou - režisérkou Susannou Fogelovou, autorkou námětově příbuzného předloňského filmu Špion, který mi dal kopačky.

Mužské postavy jsou v Letušce protivníky, oběťmi nebo maximálně průvodci. Někteří mají ve vyprávění jen úlohu těch, kdo pomáhají, posunují děj nebo dodávají jednorázová řešení. Ty nejdůležitější věci musí Cassie a další ženy zvládnout samy.

Přenáší se to i do dvojice vyšetřovatelů FBI, ve které detektiv s macho manýry razí mylnou vyšetřovací verzi. Perspektivu seriálu zkrátka utvářejí ženská přátelství a spojenectví, vztahy s partnery a v neposlední řadě ženská traumata.

Kdo zavraždil ruského milionáře, není hlavní otázkou. Ostatně odpověď na ni si tvůrci neschovávají až do poslední epizody. Sledujeme spíš to, jak se celá záležitost semele, což je základem komediální stránky, a jestli divoká a temná jízda, kterou noc v Bangkoku odstartovala, bude mít nějaký terapeutický vliv na hlavní hrdinku.

0:59 Všech osm epizod Letušky je na HBO GO s českými titulky. | Video: HBO

Promile z vodky

Komediální záměr těží z životů napodobujících žánrovou kinematografii a z odpovědí na otázku, jak by se postavy chovaly v situacích, které znají pouze z filmových pláten a televizních obrazovek. Šly by na pohřeb ruského milionáře, z jehož vraždy jsou podezřelé? Kam by se vloupaly a nahrály by tajná data na flash disk s motivem Hello Kitty? Jakou roli hraje racionalita v packání a urovnávání zapeklitých situací, do kterých se dostáváme?

Druhá, psychologická linie nápravy jedné alkoholičky je ovšem zdrojem nejslabších míst seriálu. Záblesky traumatické rodinné minulosti a problematického vztahu Cassie s otcem je lepší nebrat příliš vážně. Přestože je tak Letuška pojímá.

Jako neřízená střela je hrdinka mnohem zábavnější a nevyzpytatelnější, takže si její nápravu jako diváci ani moc nepřejeme. V okamžiku, kdy se nad jejím alkoholismem zamyslíme, přestane celá morální lekce skrývající se v této linii dávat smysl.

Podle retrospektiv protagonistka "mocně nasává" nejpozději od deseti let, kdy si běžně dala několik piv s otcem v poledne nebo za volantem. V pětatřiceti letech - v jednom ze záběrů vidíme její řidičský průkaz, ukazující shodné datum narození, jaké má herečka Kaley Cuocová - to na ní nezanechává žádný fyzický dopad. Ano, trochu se jí třesou ruce, ale má skvělou paměť na detaily i lidi.

Každé ráno se oklepe, nanese perfektní make-up, dožene zpoždění ve schůzkách i odletech, sarkasticky odrazí všechny případné komentáře, vskrytu si dá další vodku, nebo dvě, anebo tři, a k závisti svých kolegyň září mezi pasažéry.

Seriál nesvěří Cassie do rukou žádného prince, jehož náruč by zaměnila za nebezpečná single dobrodružství, vede ji ale k přehodnocení svého poněkud sebedestruktivně zapíravého postoje. Ambivalentní je ovšem hlavní hrdinka jen zdánlivě. Ve skutečnosti se jedná o prostořekou a nevyzpytatelnou kladnou postavu s určitým traumatem.

Hlavním cílem Letušky však není psychologie ani výpověď o současném světě nebo emancipovaných Newyorčankách, ale žánrová zábava. Čím bezprostřednější je v jednotlivých epizodách, tím lépe.