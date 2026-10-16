Vrací se, aby se pomstil. Jan Pachl natáčí novou sérii Věřitel s Martinem Hofmannem

Šestidílná série Věřitel, která vzniká pro Oneplay v režii Jana Pachla, diváky vrátí do divokých devadesátek i tuhých osmdesátých let. V hlavní roli emigranta vracejícího se domů a toužícího po pomstě se představí Martin Hofmann. Autory série jsou Ondřej Gabriel a Tomáš Vávra, podepsaní mj. pod oceňovanou sérií Štěstíčku naproti.
Bouřlivé devadesátky. Trojice všemi mastmi mazaných šíbrů (s krytím u policie i ve světě politiky) vesele tuneluje obří projekt výstavby rodinných domů. Nezastaví se před ničím, ani před vraždou. Z ciziny se však vrací tajemný emigrant Robert Winter (Martin Hofmann), který s nimi má nevyřízené účty z dávné minulosti. Tenkrát ho připravili o domov, svobodu, životní lásku a málem i o život. Teď za to zaplatí. Kromě pomsty má však Winter v rukou i moc zachránit stovky lidí, kteří podobně jako kdysi on sní o vlastním bydlení. S důvěrou se totiž nekšeftuje.
V hlavních rolích se kromě Martina Hofmanna objeví Kristina Svarinská, Tomáš Jeřábek, Přemysl Bureš, Petr Lněnička, Lukáš Příkazký, Martin Dejdar, Barbora Bezáková a Martin Stropnický.
Srazit podlost na kolena
Série původně vznikala pod pracovním názvem Já, pomsta. „Stál jsem moc o to, aby se nám podařilo propojit tři výrazné hlasité osobnosti. Martina Hofmanna, režiséra Honzu Pachla a scenáristu Ondřeje Gabriela. A aby měli do čeho zakrojit. Přinášíme příběh hrdiny, který musel vzít spravedlnost do vlastních rukou, protože tam, kde se policie, politika a podnikání spojí v organizované zlo a drtí obyčejné lidi, nesmí člověk zůstat stranou. A je jedno, jestli se to stalo v osmdesátkách, devadesátkách, nebo se to děje v současnosti. Martin se vrací, aby podlost srazil na kolena. Ať to stojí, co to stojí,“ říká kreativní producent Věřitele a ředitel vývoje Skupiny Nova Michal Reitler.
Věřitel vzniká podle původního scénáře Ondřeje Gabriela (Bez vědomí, Gerta Schnirch, Štěstíčku naproti) a Tomáše Vávry (filmy a série Vyšehrad, Štěstíčku naproti) v dramaturgii Tomáše Feřteka (Český lev za nejlepší televizní seriál Ochránce) a Martiny Kinské.
„Každému z nás se v životě stalo něco, za co jsme se chtěli pomstít. Což je v pořádku, odpuštění se dneska strašně přeceňuje. Určitě jsou věci, které se odpustit nedají a ani nemají. Jenže ne každá křivda za pomstu opravdu stojí. Ne každá pomsta je spravedlivá. Někdy je těžké to dopředu poznat,“ říkají scenáristé Ondřej Gabriel a Tomáš Vávra.
„Na tohle jsem čekal setsakra dlouho“
Martin Hofmann v příběhu ztvární emigranta Roberta Wintera, který strávil patnáct let v Itálii a Francii a má za sebou i zkušenost z Cizinecké legie. Je to gentleman západního střihu s citem pro společenskou konverzaci a dobře mířenou ránu, jehož srdce hoří pro pomstu. Jeho bývalí kumpáni mu ukradli život, on teď chce na oplátku zničit ty jejich. Jeho mladší verzi ztvární Matěj Šumbera.
Robertovu osudovou lásku, dnes šéfredaktorku vlivného lifestylového magazínu Annu Verbířovou, hraje Kristina Svarinská. Jako dvojice dávných Robertových kamarádů, kteří dokázali vydělávat ve velkém už za minulého režimu a nyní jsou váženými občany, se představí Petr Lněnička (Eduard Měšťan) a Tomáš Jeřábek (Zdeněk Verbíř). Jejich všehoschopného muže na špinavou práci Landsmana ztvární Přemysl Bureš. Významnou roli v Robertově příběhu sehrají i Martin Dejdar a Martin Stropnický jako dávní spoluvězni z komunistického lágru.
Jan Pachl, nositel Českého lva za nejlepší televizní seriál Volha, k připravované sérii říká: „Vidět Neapol a zemřít. Tento citát by sice mohl vyjít z úst hlavního hrdiny Wintera, ale pro tentokrát ho použiji já sám. Minisérie Věřitel pro mě totiž představuje všechno, co jsem si kdy chtěl jako režisér natočit. Originální napínavý příběh s nekonečnými zvraty, oduševnělé postavy z masa a kostí a k tomu temnou atmosféru Prahy devadesátých let, v jejíchž kulisách se snoubí něha s krutostí. Na něco takového jsem čekal setsakra dlouho.“
„Kdo jiný by měl natočit skoro až noirový příběh o lásce a zradě z oblíbených osmdesátek a devadesátek než Honza Pachl. Můžeme se těšit na pořádně ostrou jízdu. Natáčíme v Praze a okolí od srpna do listopadu a je zajímavé, že autentické lokace se u nás dají stále najít,“ říká producent společnosti Punk Film Ondřej Beránek. Natáčení probíhá v Praze, Plzni a Středočeském kraji. Na filmaře čeká více než čtyřicet natáčecích dní.
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