Co má společného pop-music a střelba ve školách? Odpověď hledá film s Portmanovou

Oscarová herečka Natalie Portmanová do Benátek přivezla film Vox Lux. Hraje v něm zpovykanou popovou hvězdu, která v mládí přežila střelbu v americké škole. Soundtrack ke snímku složila zpěvačka Sia.

Před osmi lety izraelsko-americká herečka Natalie Portmanová zahájila Benátský filmový festival se snímkem Černá labuť. Za roli trýzněné baletky nakonec obdržela Oscara.

Tento týden se Portmanová do Benátek vrátila s titulem Vox Lux. V něm hraje zpovykanou popovou hvězdu vzdáleně připomínající třeba Lady Gaga nebo Katy Perry, jež má ale za sebou traumatickou minulost.

Událostem z dřívějška jsou věnovány první scény filmu, kde postavu Portmanové jménem Celeste hraje čtrnáctiletá Raffey Cassidyová. Její život změní, když na škole zažije střelbu. Z incidentu vyjde fyzicky zraněná a především psychicky poznamenaná.

Celeste následně na tryzně za zesnulé vystoupí před televizními kamerami, což jí pomůže ke slávě. Kvůli tomu mladá dívka vyrůstá coby infantilní popová princeznička, na kterou dohlíží chvílemi starostlivý, jindy slizký manažer v podání Judea Lawa.

Před světovou premiérou filmu v Benátkách Portmanová řekla, že jde o "portrét a odraz společnosti", zvlášť té její části, která se pohybuje mezi popkulturou a násilím, "a tím spektáklem, kvůli němuž si oba tyto světy spojujeme", jak uvedla.

To, jak často ve školách v USA dochází ke střelbě, označuje Portmanová za "svého druhu občanskou válku". Podle ní má tento fakt nezměrný psychický dopad na děti, které každý den chodí do školy, i na rodiče, kteří je do školy vozí. "Malé násilné činy pak mohou zavdat rozšířeným psychickým problémům," vysvětluje herečka.

V rozhovoru pro časopis Variety dále označila Vox Lux za svůj "dosud nejpolitičtější film" a zmínila, že producenti měli problém sehnat na něj peníze.

"Co se týče financování, rozpadalo se nám to pod rukama. Když už jsem byla na letišti a mířila jsem do New Yorku, zavolali mi, že film nemůžeme natočit, protože jsme přišli o peníze," popsala Portmanová, která se přesto rozhodla u projektu zůstat, i kdyby nakonec neměla dostat žádný honorář.

"Ve finále jsem ten čas navíc využila k tomu, abych se lépe dostala do role. Natočili jsme to během deseti dnů," doplnila Portmanová, která během přípravy například sledovala dokumenty o popových hvězdách nebo o lidech, kteří přežili střelbu ve školách. Toto téma je jí nicméně blízké. "Mám blízké přátele, kteří si tím prošli," doplňuje Portmanová.

Scenáristou a režisérem filmu Vox Lux je třicetiletý Američan Brady Corbet, který už v Benátkách před třemi roky uspěl s debutem nazvaným Mládí vůdce.

Podle Corbeta postava Portmanové vůbec nemá působit jako monstrum. "Je stejnou měrou obětí své doby jako svým způsobem tou, která tuto dobu určuje," míní režisér, podle něhož bylo 20. století poznamenané pojmem Hanny Arendtové "banalita zla" a současné století vystihuje označení "slavnost zla".

Soundtrack k filmu Vox Lux složila australská zpěvačka Sia. Snímek je jedním z jedenadvaceti titulů, které v Benátkách usilují o hlavní cenu přehlídky, takzvaného Zlatého lva. Vítězové budou známi v sobotu večer.