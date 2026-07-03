Vnučka Bořivoje Zemana natočila výjimečný dokument o oscarovém kameramanovi

Film Robert Richardson: Bílý ďábel je neuvěřitelným příběhem české filmařky, která se rozhodla nahlédnout do hlavy trojnásobného držitele Oscara a dostala se až do Hollywoodu. Dokument bude mít světovou premiéru na 60. ročníku MFF Karlovy Vary a doprovodí ho osobně jak kameraman Robert Richardson, tak režisérka Jana Hojdová. Do kin pak vstoupí 12. listopadu 2026.
Jeden z nejuznávanějších kameramanů Robert Richardson stojí za filmy jako Kill Bill, Hanebný pancharti či Tenkrát v Hollywoodu. Spolupracoval například s režisérem Martinem Scorsesem, Quentinem Tarantinem nebo Oliverem Stonem. Režisérka a kameramanka Jana Hojdová si během studií na FAMU vytkla zdánlivě nemožný cíl: pochopit tvůrčí myšlení tohoto legendárního hollywoodského kameramana, držitele tří Oscarů za filmy JFK, Letec a Hugo a jeho velký objev. To, co začalo jako studentská práce, se ale postupně proměnilo v jedinečný filmový projekt.
Hojdová s Richardsonem procestovala několik kontinentů, natáčela na filmových placech po boku světových režisérů a účastnila se předávání Oscarů. Výsledkem je podmanivý portrét osobitého a nekompromisního umělce.
Společné natáčení navíc postupně přerostlo v tvůrčí partnerství a hluboké přátelství. Richardson filmařce otevřel svůj osobní i profesní svět, zpřístupnil jí soukromé archivy a dovolil sledovat svou tvorbu z bezprostřední blízkosti. Ve filmu kromě Richardsona a Hojdové vystupují Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Oliver Stone, Woody Harrelson, Andy Serkis, Kate Hudson a další.
„Na začátku šlo jen o diplomovou práci, pak přišel nápad na knihu a následně otázka, zda nenatočíme film. Přiznám se, že jsem váhal, ale nakonec jsem Janě začal důvěřovat. Otevřela se před námi cesta, která trvala mnoho let, ale tento film mohla vytvořit jedině ona. Je to její jedinečná vize a její vlastní příběh stejně jako můj,“ říká Robert Richardson, kterému přátelé říkají Bob.
Pozoruhodný snímek o životě jednoho z nejvýznamnějších současných kameramanů, který spoluvytvářel podobu moderního Hollywoodu, vypráví o dvou lidech z odlišných světů, které spojila absolutní vášeň pro film. „Jeho kamera mě fascinovala natolik, že jsem chtěla pochopit, jak přemýšlí o světě kolem nás a jak ho obrazově vidí. Nejdřív jsem chtěla napsat diplomovou práci. Pak jsem si uvědomila, že se přede mnou otevírá něco mnohem většího. Toužila jsem proniknout do jeho vidění, myšlení a způsobu práce. Netušila jsem, že z toho bude desetiletá cesta, která změní i mě samotnou,“ popisuje režisérka.
Producentka snímku Nela Schleichertová dodává: „Věřím, že diváky nadchne Robertova autenticita, otevřenost a jeho fascinující, inspirativní a zároveň náročný život. Posedlost kamerou mají s Janou společnou. I jeho Jana zajímala jako filmařka, která má v sobě mimochodem geny slavné filmařské rodiny.“ Naráží tak na fakt, že Jana Hojdová je vnučkou Bořivoje Zemana, její maminkou je režisérka a tatínkem kameraman.
Producent Matěj Chlupáček uzavírá: „Příběh Jany a Boba není jen filmem pro filmové fanoušky, kteří milují ty nejlepší filmy posledních 50 let. Je to především příběh o kuráži, o tom, co člověk musí i nemusí po cestě za svým posláním obětovat a co vlastně život pro každého z nás znamená. Věřím, že se v něm najde každý divák, ať už je z České republiky nebo Ameriky.“
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