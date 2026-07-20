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Film

Vinařská komedie Bobule pokračuje. Langmajer a Hádek ve filmu řeší trable s dětmi

ČTK

Rodinná komedie Bobule bude mít čtvrtý díl s názvem Bobule a bobulky. Kryštof Hádek s Lukášem Langmajerem se v něm vracejí na Pálavu. Přijíždějí jako otcové dospívajících synů, kteří po nich zřejmě zdědili nejen smysl pro humor, ale také talent dostávat se do problémů. Natáčení v režii Marty Ferencové právě skončilo a nový snímek vstoupí do kin 11. února 2027.

Tomas Sean Pšenička ve filmu Bobule a bobulky hraje Honzova syna Adama, zatímco Prokop Zach ztvárňuje Jirkova syna Kubu.
Tomas Sean Pšenička ve filmu Bobule a bobulky hraje Honzova syna Adama, zatímco Prokop Zach ztvárňuje Jirkova syna Kubu. Foto: Bioscop
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"Na tenhle film jsem zvědavý, protože se mi líbí, jak je dějově poskládaný," uvedl Hádek, představitel Honzy. "Bobule už jsou dneska vlastně žánr sám o sobě. Jednou možná skončíme tak, že budeme hrát dědy. Celý náš život bude zachycený filmovou sérií Bobule," dodal.

Do role Jirky se vrací také Lukáš Langmajer. "Lidé se na to dívají, mají to rádi, smějí se u toho a chtějí se třeba fotit na místech, která s Bobulemi souvisejí. Za těch 18 let se toho kolem Bobulí stalo mraky," podotkl.

O filmu Bobule a bobulky. | Video: Bioscop

Výrazný prostor tentokrát dostane mladá generace. Tomas Sean Pšenička hraje Honzova syna Adama, zatímco Prokop Zach ztvárňuje Jirkova syna Kubu. "Když jsem se podíval, jak vypadá Tomas Sean Pšenička vedle Kryštofa Hádka a potom Prokop Zach vedle Lukáše Langmajera, tak mi to seplo," sdělil producent, autor námětu a vinař Tomáš Vican.

Magdaléna Kubátková, Tomas Sean Pšenička a Prokop Zach ve vinařské komedii Bobule a Bobulky (2027).
Eva Leinweberová a Klára Issová v komedii Bobule a bobulky.
Marian Roden a Miroslav Táborský v komedii Bobule a bobulky.
Tomas Sean Pšenička ve filmu Bobule a bobulky hraje Honzova syna Adama, zatímco Prokop Zach ztvárňuje Jirkova syna Kubu.
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Do příběhu zasáhnou také Jakub Uličník a Michal Isteník, kteří se pokusí narušit festival Chutě Pálavy. Jedním z překvapení filmu je Bolek Polívka, který se po letech díky Bobulím vrací do role faráře. Novou tváří je Zlata Adamovská, společně vytvoří dvojici laskavých spiklenců a zároveň zástupců starší generace, která s nadhledem sleduje svět kolem sebe.

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"Snažila jsem se vytvořit nový příběh, protože když už má něco tři díly, tak ten čtvrtý je buď dojezd, nebo začne nový život," konstatovala režisérka Marta Ferencová.

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Slovenská režisérka Ferencová vystudovala režii na bratislavské VŠMU. V televizích samostatně či s jinými tvůrci režírovala několik seriálů. V celovečerním filmu debutovala v roce 2016 pohádkou Řachanda. Je autorkou romantických komedií jako Přání Ježíškovi, V létě ti řeknu, jak se mám nebo Příliš osobní známost. Přestože komedie Ferencové vesměs provází negativní kritiky, patří ke komerčně velmi úspěšným tvůrcům. Její zatím divácky nejúspěšnější film Příliš osobní známost vidělo téměř 313 000 lidí a na tržbách vydělal 46,4 milionu korun.

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