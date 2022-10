Chtěli si splnit americký sen. V seriálu Netflixu jim stalker dělá peklo ze života

V 18 z 27 brazilských států a územních celků demonstrují a blokují silnice příznivci krajně pravicového prezidenta Jaira Bolsonara, který v neděli prohrál v rozhodujícím druhém kole voleb hlavy státu. Podle stanice G1 v úterý odpoledne policie zaznamenala nejméně 100 blokád silnic a dálnic. Protestující vyjadřují odpor vůči vítězovi voleb, levicovému exprezidentovi Luizovi Ináciovi Lulovi da Silva, a někteří chtějí, aby proti změně v nejvyšším úřadě zasáhla armáda. Obavy z nepokojů podle tisku a agentur zvyšuje také to, že k výsledku voleb se stále nevyjádřil ani samotný Bolsonaro.

Bolsonarovi příznivci vyšli do ulic a začali s blokádami silnic a dálnic v noci na dnešek, když bylo zřejmé, že Bolsonaro úřad neobhájil. Do protestů se zapojili hlavně malí autodopravci a řidiči kamionů, kteří patří k tvrdému jádru Bolsonarových přívrženců. Svými vozy nebo barikádami z pneumatik zablokovali některé klíčové infrastruktury, například dálnici Presidente Dutra, která spojuje dvě největší brazilská města Rio de Janeiro a Sao Paolo. Podle agentury Reuters demonstranti zablokovali nejméně jednu z hlavních příjezdových cest do nákladního přístavu ve městě Paranaguá, který patří k největším v Latinské Americe. Část voličů stávajícího prezidenta vyjadřuje podporu blokádám na sociálních sítích.

Brazilská dopravní policie uvedla, že se bude snažit zajistit průjezdnost silnic, musí ale pro to získat povolení od justičních orgánů, na čemž pracuje. Podle stanice G1 se většina blokád týká větší tahů - federálních silnic a dálnic.

Bolsonaro dosud volební výsledky nekomentoval. Toto mlčení je podle tisku a agentur nezvyklé. Obvykle se neúspěšní kandidáti vyjadřují k výsledku voleb do několika hodin. Bolsonaro téměř 24 hodin od konce hlasování žádné vyjádření nevydal.