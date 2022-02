Videotéka HBO Max začne v Česku fungovat příští měsíc, nabídne i Dunu

Nedávný sci-fi film Duna nebo postapokalyptický seriál Station Eleven s herci Mackenzie Davisovou a Gaelem Garcíou Bernalem nabídne videotéka HBO Max, která začne v Česku fungovat 8. března. V úterý to oznámila společnost WarnerMedia. Předběhne tak konkurenční Walt Disney Company, jejíž streamovací platforma Disney+ dorazí ke zdejším uživatelům v létě.

Předloni spuštěné placené HBO Max nabízí filmy a seriály od společností Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network nebo Max Originals. Dosud bylo dostupné v USA, Velké Británii, Asii nebo na západě Evropy. Nyní expanduje na 15 dalších trhů včetně Česka a Slovenska, kde od 8. března nahradí stávající HBO GO.

"V rámci zaváděcí akce bude předplatitelům stávajících streamovacích služeb pod značkou HBO GO a novým zákazníkům nabídnuta třiatřicetiprocentní sleva z měsíční ceny služby po celou dobu trvání jejich předplatného," říká mluvčí firmy Pavla Brožková.

Uživatelé HBO GO platí v Česku 159 korun měsíčně. HBO Max bude od 1. dubna stát 199 korun, do té doby firma novým předplatitelům nabízí zvýhodněný tarif za 132 korun měsíčně. Také nynější majitelé účtu na HBO GO budou "automaticky převedeni na novou platformu a budou platit nižší částku 132 korun", dodává Brožková. Standardní účet na konkurenčním Netflixu vyjde každý měsíc na 259 korun.

Uživatelé HBO Max uvidí například nové filmy společnosti Warner Bros. již 45 dnů po uvedení do kin, v nabídce bude i loňské sci-fi Duna. Oproti stávajícímu portfoliu HBO GO novinka nabídne seriály jako Peacemaker, Station Eleven a Sex Lives of College Girls, reality show Expecting Amy a Selena + Chef nebo pohádky Looney Tunes.

Videotéka slibuje lepší rozhraní s možností personalizace až pro pět diváckých profilů, souběžně přehrávání na třech zařízeních, streamování s prostorovým zvukem 5.1, technologii Dolby Atmos nebo vybrané tituly v rozlišení 4K. HBO Max bude možné zprovoznit na chytrých televizorech, streamovacích zařízeních jako Apple TV 4K nebo Google Chromecast, herních konzolích i telefonech a tabletech. Už teď začal fungovat český web.

Na český trh vstoupí HBO Max v době, kdy mezi videotékami roste konkurence. V létě zahájí provoz konkurenční Disney+, jež nabídne produkci studií Disney, Pixar, Marvel, National Geographic, 20th Century Studios nebo FX. K jejím slibovaným novinkám patří seriály The Mandalorian nebo The Book of Boba Fett ze světa Hvězdných válek či dokument o kapele Beatles nazvaný Get Back od režiséra Petera Jacksona.

V Česku nyní kromě HBO GO působí videotéky Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+ a také zdejší Voyo, které provozuje televize Nova. Ta koncem minulého týdne oznámila, že zdolala metu 350 tisíc platících předplatitelů. S odvoláním na ředitele nových médií Novy a společnosti CME Daniela Grunta to napsal server Mediaguru.cz.

Podle něj jde o první oficiálně zveřejněné číslo od chvíle, kdy televizní skupina postavila Voyo do centra své digitální strategie. Cílem je dosáhnout v průběhu pěti let na milion předplatitelů, řekl dříve časopisu Forbes generální ředitel CME Didier Stoessel.

Netflix ani HBO počet českých předplatitelů neoznámily. Celosvětově služby HBO užívá okolo 74 milionů předplatitelů, Netflix zhruba 222 milionů platících uživatelů.

Voyo v poslední době uvedlo krimi Případ Roubal, detektivku Odznak Vysočina, reality show Výměna manželek a Survivor Česko & Slovensko či naposledy třídílnou minisérii Guru inspirovanou případem gurua Járy. V únoru začne vysílat novou řadu seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, komediální seriál Národní házená nebo minisérii o zpěvačce Ivetě Bartošové.