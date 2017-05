Video z Městečka Twin Peaks: Takhle to bude vypadat ve třetí sérii

před 48 minutami

Nová, třetí série příběhů z místa zvaného Twin Peaks se na obrazovkách objeví 21. května. Nyní přišli tvůrci s trailerem, ve kterém se ve znepokojivé atmosféře klidu před bouří střídají fotky různých míst městečka. Třetí sérii bude režírovat výlučně David Lynch, jen se svou pravou rukou, scenáristou Marcem Frostem. Děj pokračuje 25 let poté, co obyvatele městečka na severozápadě USA šokovala vražda místní hvězdy, studentky Laury Palmerové. V osmnáctidílné sérii si zahraje původní ansámbl v čele s Kylem MacLachlanem jako agentem Cooperem. Kultovní seriál se na obrazovkách poprvé objevil začátkem 90. let.

Doporučujeme

Související články