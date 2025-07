Vicky Kriepsová představila ve Varech film Love Me Tender, přivítaly ji dlouhé ovace

Držitelka Ceny prezidenta 59. ročníku MFF Karlovy Vary lucemburská herečka Vicky Kriepsová v sobotu na festivalu představila drama Love Me Tender. Jedenačtyřicetiletou krátkovlasou herečku při příchodu do zcela zaplněného Velkého sálu Thermalu přivítal dlouhotrvající potlesk.

Film Love Me Tender natočený podle knihy Constance Debréové režisérkou Annou Cazenave Cambetovou byl na letošním festivalu v Cannes zařazen do sekce Un Certain Regard. Kriepsová v něm hraje bývalou právničku Clémence, která po přiznání k lesbické orientaci bojuje o svěření syna do péče.

"Je to nesmírně aktuální film, vypovídá o nás v dnešní době, jak jsme zachyceni v pasti role, která se předpokládá," uvedla Kriepsová. "Je to něco jako moderní pohádka o vymanění z řetězů soudobé společnosti, která očekává, že zbohatneme, budeme mít dům, auto, dítě, psa, ale někdy se stane, že nic z toho nechceme. Love Me Tender vypráví o žene, která vystoupila z této pasti a těžce za to trpěla," dodala.

Kniha Constance Debréové vyšla nedávno v češtině. "Konec filmu je drsný. Ale když jsem si přečetla knihu, byl její konec plný naděje," podotkla Kriepsová.

V loňském roce na karlovarském festivalu Kriepsová zazářila jako svobodomyslná Vivienne ve westernovém dramatu Až na konec světa, který uvedl osobně americký režisér a herec Viggo Mortensen. Snímek Soused, v němž se Kriepsová objevila v epizodní roli pod režijním vedením Daniela Brühla, byl také uveden v programu loňského festivalu.

"Clémence je v brilantním podání Vicky Krieps žena, která prostřednictvím vlastní tvorby reflektuje mateřství i postavení žen ve společnosti a hledá hranici mezi oddaností mateřské lásce a zachováním integrity vlastní osobnosti," sdělila k její nové roli publicistka Anna Kořínek.

Lucemburská rodačka první herecké zkušenosti získala na střední škole Lycée de Garçons, poté navštěvovala konzervatoř. V roce 2004 se zapojila do sociálního projektu na základní škole v jihoafrickém městečku poblíž Knysny, nakonec se však rozhodla pro studium herectví.

Mezinárodní ohlas jí přinesla v roce 2017 role v romantickém dramatu Paula Thomase Andersona Nit z přízraků. Úloha císařovny Sissy ve filmu Marie Kreutzerové Korzet z roku 2022 jí vynesla řadu ocenění, včetně ceny pro nejlepší herečku v sekci Un certain regard na festivalu v Cannes a Evropské filmové ceny pro nejlepší herečku. Ještě letos se Kriepsová objeví po boku Cate Blanchettové a Adama Drivera ve hvězdně obsazeném filmu Jima Jarmusche Father, Mother, Sister, Brother.