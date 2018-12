Kandidát na Oscara? Film Vice s hercem Balem líčí vzestup viceprezidenta Cheneyho

Zhruba před třemi roky americký scenárista a režisér Adam McKay poslal do kin své drama Sázka na nejistotu, vyprávějící o dění na Wall Streetu v době finanční krize roku 2008. Pak ale McKay onemocněl. A zatímco se doma zotavoval, rozečetl knihu o bývalém americkém viceprezidentovi Dicku Cheneym.

Síla muže, který v letech 2001 až 2009 za éry prezidenta George Bushe mladšího tiše koncentroval moc, nakonec McKaye fascinovala natolik, až o ní natočil film. Snímek nazvaný Vice začínají americká kina promítat právě nyní, mezi vánočními svátky.

"Jak je možné, že natolik necharismatický člověk, který se pohybuje ve stínu, dovedl natolik ovlivnit chod dějin?" naznačuje McKay, co ho na látce lákalo.

Herec Christian Bale ve snímku ztvárnil Cheneyho jako intrikána a oportunistu, který prezidenta Bushe po teroristických útocích z 11. září 2001 vtáhne do ledabyle naplánované invaze do Iráku. Kromě toho ale film vypráví také o milostném vzplanutí mezi Cheneym a jako ženou Lynne, hranou Amy Adamsovou, a zachycuje, nakolik viceprezident miloval své dvě dcery.

"Usilovali jsme víc o to, abychom vytvořili jeho portrét, než abychom vyprávěli o střetu pravice s levicí. Šlo nám o to pochopit, jakou cestou se Amerika vydala," tvrdí McKay, který Cheneyho vzestup vnímá jako příběh skromného muže, který podlehl ambici, začal prahnout po moci a končil jako temná zákulisní figura.

Letos padesátiletý Adam McKay má na kontě bláznivou komedii s hercem Willem Ferrellem nazvanou Zprávař: Příběh Rona Burgundyho. Oscara za scénář ale dostal za to, jak ve filmu Sázka na nejistotu neobyčejnými vypravěčskými postupy vysvětlil příčiny finanční krize z roku 2008.

V nynějším snímku režisér kombinuje drama se snovými sekvencemi. V jedné smyšlené scéně tak například Dick Cheney se svou ženou řeší další kariérní postup prostřednictvím dialogů jako ze Shakespearovy hry.

Film Vice, který zatím nemá českou distribuci a také americké biografy ho teprve nyní začínají promítat, už obdržel šest nominací na Zlaté glóby, víc než kterýkoliv jiný titul. A už teď se má za to, že Vice bude také jedním z kandidátů na Oscara.

Již nyní snímek rovněž vzbuzuje rozporuplné ohlasy zejména mezi americkými konzervativci, kteří Vice vnímají jako snahu liberálně smýšlejícího Hollywoodu překroutit okolnosti Cheneyho vzestupu. Například časopis The National Review ve své recenzi připomněl, že režisér McKay finačně podporuje americké demokraty. Film je podle magazínu levicový, smyšlený a natočený s jasným politickým cílem.

Režisér McKay oponuje, že při psaní scénáře všechna fakta ověřoval. Podle něj si jen někteří Cheneyho příznivci stále nepřiznali, že viceprezident chyboval, když podpořil americkou invazi do Iráku.

"Pokud někdo tvrdí, že ten film straní levicovým názorům, ať ukáže, co je v něm za nepřesnost. Invazi do Iráku jsme provedli, a to zjevně na základě pochybných zjištění tajných služeb, a Cheney skutečně udělal vše, o čem film vypráví," oponuje McKay.

Cheneyho mluvčí se ke snímku zatím nevyjádřili. Režisér McKay je ale přesvědčen, že bývalý viceprezident by "s prvními 99 procenty filmu" nemohl nesouhlasit.

"Ano, na konci snímku skutečně naznačujeme, že vše nedopadlo, jak Cheney zamýšlel. S tím by jistě polemizoval. Ale do té doby si myslím, že by vše odkýval, protože se to skutečně stalo," říká McKay.

O uznání někdejšího viceprezidenta naopak zřejmě příliš nestojí čtyřiačtyřicetiletý herec Christian Bale, který letos sedmasedmdesátiletého Cheneyho ztvárnil. "Cheney má hroší kůži. Myslím, že je mu to celé buřt," podotýká Bale.