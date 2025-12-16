Přeskočit na obsah
Film

Vesmířanka i Johanka z Arku. Millu Jovovichovou k herectví postrčila její ruská matka

ČTK

Americká herečka a modelka Milla Jovovichová oslaví 17. prosince 50 let. Na svém kontě má zhruba 40 filmů, z nichž mnohé zaznamenaly celosvětový úspěch. Známá je mimo jiné jako vesmířanka Leeloo, hrdinka kultovní sci-fi Pátý element (1997) režiséra Luca Bessona či ze série akčních sci-fi Resident Evil.

Cannes 2013
Herečka Milla Jovovichová ve francouzském Cannes v roce 2013.Foto: Reuters
Byla také Johankou z Arku ve stejnojmenném filmu jejího tehdejšího manžela Bessona, který se v roce 1999 natáčel i v Česku.

Jovovichová, rodným jménem Milica Bogdanovna Jovović, se narodila v ukrajinském Kyjevě do rodiny srbského lékaře Bogdana Jovoviče a ruské herečky Galiny Loginovové. Když jí bylo pět, rodina emigrovala přes Velkou Británii do USA.

Rodiče se záhy rozvedl. Matka zapsala malou Millu do mnoha různých zájmových kroužků a obcházela s ní i castingy a konkurzy. Milla tak získala několik menších dětských rolí v televizních filmech. A upoutala také pozornost modelingových agentů. Už v 11 letech její tvář figurovala v reklamní kampani pro kosmetickou firmu Revlon. V říjnu 1987 se objevila na obálce italského módního časopisu Lei.

Kromě modelingové kariéry začala budovat i tu hereckou. Ve světě stříbrného plátna na sebe výrazněji upozornila ve filmu Návrat do Modré laguny (1991), o rok později hrála ve filmu Richarda Attenborougha Chaplin. Průlom v její herecké kariéře přišel s francouzským filmem Pátý element z roku 1997, kde režisér Luc Besson stvořil fascinující svět, ve kterém Bruce Willis zachraňuje planetu Zemi od absolutního Zla. Besson, za kterého se provdala, svěřil Mille také hlavní roli ve své verzi Johanky z Arku.

Po rozchodu s Bessonem se objevila ve filmu Million Dollar Hotel (2000) Wima Wenderse a o rok později ztělesnila zápornou roli Katinky v crazy komedii ze světa mužského modelingu s názvem Zoolander. Značný úspěch sklidila filmová verze počítačové hry Resident Evil z roku 2002, kde Milla v roli členky elitního komanda zručně likviduje "zombíky". Zahrála si v šesti filmech této série a jejich režisér Paul Anderson se stal jejím druhým manželem. Mají spolu tři dcery.

Jovovichová se věnuje také hudbě. Už v roce 1994 vydala desku Divine Comedy, později i druhou. Čas od času koncertuje se svou kapelou Plastic Has Memory. Výborně hraje na klavír a kytaru: "Hudba je můj svět. Mohu do ní vložit něhu i krásu stejně jako smutek a nostalgii. Všechnu vášeň a lásku, kterou cítím," řekla v jednom z rozhovorů.

