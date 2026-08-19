Přeskočit na obsah
Benative
19. 8. Ludvík
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Film

Vejdělek natáčí novou komedii Hubatá. Tereza Ramba si zahraje prostořekou dívku

Kultura

Režisér a scenárista Jiří Vejdělek zahájil natáčení romantické komedie Hubatá. Scénář filmu napsal spolu s komičkou Lucií Macháčkovou, která je autorkou dvoudílného bestselleru Historky z Tinderu a povídkové sbírky Svatební historky, za níž získala cenu Magnesia Litera v kategorii humoristická próza. Do českých kin snímek vstoupí v únoru 2027.

Lucie (Tereza Ramba) má v komedii Hubatá prořízlou pusu a svérázný vkus na muže.
Lucie (Tereza Ramba) má v komedii Hubatá prořízlou pusu a svérázný vkus na muže. Foto: CinemArt – Jakub Richard Špůr
Reklama

V hlavních rolích se objeví Tereza Ramba a David Švehlík, další postavy ztvární Jana Švandová, Bea Hrnčiříková, Vojtěch Vodochodský, Patricie Solaříková, Pavel Kříž nebo Eva Leinweberová a Roman Slovák.

Tereza Ramba a David Švehlík v romantické komedii Hubatá (2027).
Tereza Ramba jako svérázná komička Lucie.
David Švehlík hraje seriózního mladého muže Davida, který se pokouší kandidovat na prezidenta.
Pavel Kříž, Tereza Ramba, Jana Švandová a David Švehlík v komedii Hubatá.
Zobrazit
6 fotografií

Jiří Vejdělek se po filmech Ženy v pokušení, Muži v naději a Bezva ženská na krku vztahovým a romantickým komediím cíleně vyhýbal. Po přečtení knih Lucie Macháčkové se ale znovu odhodlal do těchto žánrových vod vstoupit.

Motivaci, proč se takto rozhodl, režisér okomentoval slovy: „Je na čase se do toho znovu opřít a opět přivést do kin komedii, která pobaví i romanticky navnadí. Už mě nebaví poslouchat věčné stesky žen, že ,pořádní chlapi vymřeli jako mamuti‘ nebo stížnosti mužských, že ,začínat si dneska se ženskou nemá cenu, protože místo guláše a piva ti naservíruje leda detox a usměje se, jen když dělá fotku na Instagram‘. Podle mě to tak zlé není. Nepochybně je ještě spousta žen a mužů, kteří stojí za to, aby s nimi člověk riskoval lásku. A pro ty chci natočit tenhle film, na který se dá jít v páru a společně se zasmát. Věřím, že Hubatá bude fungovat jako příjemná milostná předehra.“

Související

Komedie vypráví příběh Lucie (Tereza Ramba), prostořeké komičky se svérázným vkusem na muže, a slušně vychovaného Davida (David Švehlík), který se celý život snažil pomáhat lidem a nyní se rozhodl kandidovat na prezidenta. Jeho slibně rozjetou kariéru může zhatit jediné: Že se do jeho života připlete žena, která je vším, jen ne důstojnou adeptkou na první dámu.

Reklama
Reklama

Vedle hlavní dvojice se ve filmu objeví i výrazné vedlejší postavy – Davidova matka Ema (Jana Švandová), noblesní majitelka galerie, jeho bývalá přítelkyně Charlotta (Patricie Solaříková), Lucčina spolubydlící a majitelka baru Bára (Bea Hrnčiříková), Luciin bývalý partner a manažer Robert (Vojtěch Vodochodský) i její rodiče Dana a Karel Prachovští z jižní Moravy (Eva Leinweberová a Roman Slovák).

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Romancov za důležitý signál považuje také vyřazení protiválečné strany Jabloko z voleb. Parlamentní volby v Rusku se budou konat za měsíc, v termínu od 18. do 20. září. (Vladimir Putin)
Romancov za důležitý signál považuje také vyřazení protiválečné strany Jabloko z voleb. Parlamentní volby v Rusku se budou konat za měsíc, v termínu od 18. do 20. září. (Vladimir Putin)
Romancov za důležitý signál považuje také vyřazení protiválečné strany Jabloko z voleb. Parlamentní volby v Rusku se budou konat za měsíc, v termínu od 18. do 20. září. (Vladimir Putin)

ŽIVĚ Parlamentní volby v září nebudou svobodné, Kreml si výsledek objedná, míní expert

Zářijové parlamentní volby v Rusku nebudou svobodné, soutěživé ani spravedlivé a jejich oficiální výsledek vznikne na objednávku Kremlu. Přesto mohou být důležité, protože data získaná z hlasování mohou ukázat, zda režim ruského prezidenta Vladimira Putina ve společnosti výrazněji ztrácí podporu. Politický geograf Michael Romancov z Univerzity Karlovy to řekl v rozhovoru s ČTK.

Reklama
Měli jsme obavy ale dnes bych tak rychle neškrtal, vzpomíná exministr financí Miroslav Kalousek na rok 2011, kdy se Česko i celá Evropa musely reagovat na finanční krizi, která se rozšířila ze Spojených států amerických.
Měli jsme obavy ale dnes bych tak rychle neškrtal, vzpomíná exministr financí Miroslav Kalousek na rok 2011, kdy se Česko i celá Evropa musely reagovat na finanční krizi, která se rozšířila ze Spojených států amerických.
Měli jsme obavy ale dnes bych tak rychle neškrtal, vzpomíná exministr financí Miroslav Kalousek na rok 2011, kdy se Česko i celá Evropa musely reagovat na finanční krizi, která se rozšířila ze Spojených států amerických.

Exministr drsně o Babišovi: Je jako uzenář, má jednu prioritu, ostatní neřeší

Někdejší ministr financí (a bývalý předseda TOP 09 i KDU-ČSL) Miroslav Kalousek poslední dobou stále častěji vstupuje do veřejné diskuse. A to nejen svými komentáři k přípravě státního rozpočtu. Pro pořad Spotlight Aktuálně.cz vystavil nelichotivé hodnocení nejen současné vládě Andreje Babiše (ANO), ale pokáral i opozici.

Reklama
Reklama
Reklama