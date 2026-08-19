Vejdělek natáčí novou komedii Hubatá. Tereza Ramba si zahraje prostořekou dívku

Režisér a scenárista Jiří Vejdělek zahájil natáčení romantické komedie Hubatá. Scénář filmu napsal spolu s komičkou Lucií Macháčkovou, která je autorkou dvoudílného bestselleru Historky z Tinderu a povídkové sbírky Svatební historky, za níž získala cenu Magnesia Litera v kategorii humoristická próza. Do českých kin snímek vstoupí v únoru 2027.
V hlavních rolích se objeví Tereza Ramba a David Švehlík, další postavy ztvární Jana Švandová, Bea Hrnčiříková, Vojtěch Vodochodský, Patricie Solaříková, Pavel Kříž nebo Eva Leinweberová a Roman Slovák.
Jiří Vejdělek se po filmech Ženy v pokušení, Muži v naději a Bezva ženská na krku vztahovým a romantickým komediím cíleně vyhýbal. Po přečtení knih Lucie Macháčkové se ale znovu odhodlal do těchto žánrových vod vstoupit.
Motivaci, proč se takto rozhodl, režisér okomentoval slovy: „Je na čase se do toho znovu opřít a opět přivést do kin komedii, která pobaví i romanticky navnadí. Už mě nebaví poslouchat věčné stesky žen, že ,pořádní chlapi vymřeli jako mamuti‘ nebo stížnosti mužských, že ,začínat si dneska se ženskou nemá cenu, protože místo guláše a piva ti naservíruje leda detox a usměje se, jen když dělá fotku na Instagram‘. Podle mě to tak zlé není. Nepochybně je ještě spousta žen a mužů, kteří stojí za to, aby s nimi člověk riskoval lásku. A pro ty chci natočit tenhle film, na který se dá jít v páru a společně se zasmát. Věřím, že Hubatá bude fungovat jako příjemná milostná předehra.“
Komedie vypráví příběh Lucie (Tereza Ramba), prostořeké komičky se svérázným vkusem na muže, a slušně vychovaného Davida (David Švehlík), který se celý život snažil pomáhat lidem a nyní se rozhodl kandidovat na prezidenta. Jeho slibně rozjetou kariéru může zhatit jediné: Že se do jeho života připlete žena, která je vším, jen ne důstojnou adeptkou na první dámu.
Vedle hlavní dvojice se ve filmu objeví i výrazné vedlejší postavy – Davidova matka Ema (Jana Švandová), noblesní majitelka galerie, jeho bývalá přítelkyně Charlotta (Patricie Solaříková), Lucčina spolubydlící a majitelka baru Bára (Bea Hrnčiříková), Luciin bývalý partner a manažer Robert (Vojtěch Vodochodský) i její rodiče Dana a Karel Prachovští z jižní Moravy (Eva Leinweberová a Roman Slovák).
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