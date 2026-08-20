Ve Zruči nad Sázavou padla první klapka filmové pohádky Líné království

Režisér a scenárista Ivo Macharáček se po úspěchu Tajemství staré bambitky 1 a 2 pustil do natáčení dobrodružného pohádkového příběhu s názvem Líné království. Do hlavních rolí obsadil Sofii Annu Švehlíkovou, Adama Bárdyho, Jaroslava Plesla, Veroniku Khek Kubařovou, Elizavetu Maximovou, Ondřeje Sokola či Pavla Kříže.
Nová česká pohádka podle tvůrců připomene, že největší síla se skrývá v odvaze, přátelství a vzájemné důvěře. Do kin vstoupí 11. března 2027.
První natáčecí den patřil princezně Amálii, premiantce školy, která se po slavnostním zakončení studia vydává vzduchem zpátky domů. Netuší však, že v jejím království už nic není jako dřív. Před kamerou se představili Sofie Anna Švehlíková jako Amálie a Maxmilián Dolanský jako její spolužák Lešek. Zámecký park ve Zruči nad Sázavou se proměnil v Královskou akademii a nad pohádkovou krajinou se objevil balón.
Chytrá princezna a spolužák Lešek
„Je skvělé, že začínáme právě tady, navíc scénou s balónem. Člověk přijde ráno na zámek, oblékne kostým a najednou má pocit, že se opravdu ocitl v pohádce. Amálie se právě vrací ze studií domů a vůbec netuší, co ji čeká, takže je to vlastně hezký začátek jejího příběhu i celého natáčení,“ říká představitelka princezny Amálie Sofie Anna Švehlíková.
„Pohádku jsem si vždycky chtěl zahrát, i když jsem spíš pokukoval po princi,“ směje se Maxmilián Dolanský, který ztvárňuje Amáliina spolužáka Leška. „Hned první den pomáhám Amálii s obrovským kufrem, který mě málem zavalí. Naštěstí byl ve skutečnosti lehký, ale to bychom asi neměli prozrazovat. A balón? Tím bych se jednou opravdu rád proletěl.“
A co o pohádce říká její režisér Ivo Macharáček? „Amálie se po studiích vrací domů a zjišťuje, že její maminka zmizela a zemi ovládla čarodějnice Drahomíra. Aby odhalila pravdu, musí se vydat na nebezpečnou cestu, během které pozná mladého kováře Jeníka. Ona věří knihám, vědě a přesným výpočtům, on vlastnímu úsudku a rukám. Postupně zjistí, že každý umí právě to, co tomu druhému chybí. A právě spojení vědění, odvahy, přátelství i lásky jí umožní postavit se mocné čarodějnici a zachránit rodinu i celé království.“
Pro Adama Bárdyho je kovář Jeník první rolí ve filmové pohádce a rovnou rolí hlavní. Poprvé do pohádkového světa vstupuje také Elizaveta Maximová, která ztvární čarodějnici Drahomíru posedlou mocí a věčným mládím.
Na zámcích i u jihočeského rybníka
Natáčení je naplánováno na 26 dní a zavede filmaře do několika krajů České republiky. Pohádkový svět vznikne na zámcích ve Zruči nad Sázavou, Raduni, Novém Městě nad Metují, v Podorlickém skanzenu Krňovice, v okolí zámku Kostelce nad Orlicí, v divokém údolí Židovy strouhy, u jihočeského rybníka Nuzov a ve Studiu D1 v Modleticích.
Skutečné zámky, historická kovárna, mlýn, oranžerie i přírodní scenérie se stanou důležitou součástí výtvarné podoby filmu, kterou doplní trikový pohádkový svět natočený v ateliérech.
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