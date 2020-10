Odešel první James Bond. Ve věku 90 let zemřel britský herec Sean Connery

Ve věku 90 let zemřel skotský herec Sean Connery, první představitel Jamese Bonda a hvězda filmů jako Hon na ponorku, Skála či Indiana Jones a Poslední křížová výprava. Byl držitelem Oscara, kterého získal za roli irského policisty ve filmu Neúplatní, a dále tří Zlatých glóbů nebo dvou cen BAFTA. O jeho úmrtí informovala britská BBC.

Connery chtěl být nejdřív fotbalistou, dokonce uspěl v kulturistické soutěži. Nakonec se našel na filmovém plátně. Letos 25. srpna oslavil 90. narozeniny.

"Za to, že jsem stále k poznání a zachovalý, vděčím dobré skotské whisky," odpověděl nedávno na dotaz, jak se udržuje v kondici. Byl známý jako skotský patriot a fanoušek fotbalového týmu Glasgow Rangers. V roce 2000 jej královna Alžběta II. pasovala na rytíře.

Byl původním představitelem Jamese Bonda, agenta 007 s povolením zabíjet, elegantního svůdce schopného s přehledem vyřešit tu nejzapeklitější situaci a neztratit při tom eleganci ani humor. Connery jej prvně hrál roku 1962 ve snímku Dr. No, postupně pak účinkoval ještě v pěti filmech: Srdečných pozdravech z Ruska, Goldfingerovi, Thunderballu, Žiješ jenom dvakrát a Diamanty jsou věčné z roku 1971.

Po dvanáctileté pauze si Connery roli zopakoval ve filmu Nikdy neříkej nikdy režiséra Irvina Kershnera, ten však do bondovského kánonu nebývá vždy řazen, neboť jej po sporech o práva na adaptaci románu Iana Fleminga vyrobila jiná společnost.

Autor knižní předlohy Fleming si jako představitele Bonda zprvu vysnil Caryho Granta, nakonec ale souhlasil s obsazením o 26 let mladšího Conneryho, jenž postavě vetknul šarm a hravost. Stál u začátku bondovské ságy a také s ní vyrostl: zatímco za Dr. No dostal honorář 100 tisíc dolarů, devět let nato už měl plat přes milion a k tomu procenta ze zisku.

Fanoušci ságy spočítali, že Sean Connery jako James Bond na plátně políbil 18 žen, zabil 56 padouchů a čtyřikrát se představil slavnou větou: "Bond. James Bond."

Za roli Bonda byl Connery vděčný, také ale řekl, že k jejímu zvládnutí stačila jen kondice a umění líbat.

Kromě Jamese Bonda ztvárnil Sean Connery spoustu charismatických mužů, pro něž jsou fyzické dispozice stejně zásadní jako přirozená inteligence a zdravý úsudek. Tak to bylo v Highlanderovi z roku 1986 nebo Skále a Pasti z 90. let.

Ze stejného těsta byl i policista Jim Malone z dramatu Briana De Palmy Neúplatní (1987), který vynesl Connerymu Oscara za vedlejší roli. Definitivní sbohem těmto postavám dal ve filmové sci-fi Liga výjimečných, které roku 2003 osobně uvedl také v Praze.

Dobrodružná, napínavá i akční je i středověká detektivka Jméno růže z roku 1986, v níž Connery ztvárnil Viléma z Baskervillu. Při této příležitosti se setkal s autorem předlohy, spisovatelem Umbertem Ecem. "Během natáčení jsme měli spoustu času, a tak zatímco se připravoval záběr a nám mrzly zadky, my debatovali o templářích," vzpomínal.

Z Conneryho filmografie dále vynikají snímky Vražda v Orient-expresu (1974), První velká vlaková loupež (1978) či Indiana Jones a Poslední křížová výprava (1989), kde hrál otce neohroženého archeologa.

Jednou se Connery také posadil na režisérskou stoličku - při tvorbě dokumentu o skotské loďařské firmě, jíž hrozil krach. Snímek se jmenoval Buřinky a čepice (buřinky nosili úředníci, čepice dělníci) a premiéru měl v roce 1967. Connery doufal, že film přispěje k záchraně loďařského průmyslu a zachování tisíců pracovních míst.

Sean Connery dostal jméno po irském dědečkovi. Narozen 25. srpna 1930 jako Thomas Sean Connery, vyrůstal v chudobě. Jako třináctiletý opustil školu a v šestnácti vstoupil do britského Královského námořnictva. Odtud po třech letech odešel kvůli žaludečním vředům a jako památku na moře si odnesl dvě tetování, hlásající jeho životní hesla: "Skotsko navždy" a "Máma a táta".

Podle své autobiografie nazvané Býti Skotem, která v českém překladu vyšla roku 2009, si na živobytí vydělával i jako mlékař, leštič rakví nebo model aktů. Ze všeho nejvíc prý ale toužil stát se fotbalistou. "Chtěl jsem pracovat, vydělávat peníze a hrát fotbal," napsal.

V té době si urostlého mladíka vybrali do komparzu hry Báječné dny v edinburském divadle Empire. Pak zkusil konkurz do muzikálu Jižní Pacifik. "Jediné, co po člověku chtěli, bylo, aby vypadal jako Američan a udělal pár přemetů," vzpomínal. Ale stále ho víc bavil fotbal, byť se nakonec rozhodl pro hraní.

Mezery ve vzdělání se snažil odstranit četbou a knihy zdolával po tuctech. V době konkurzu na Jamese Bonda byl takřka neznámým, převážně televizním hercem. Podle autora předlohy Iana Fleminga vypadal spíše jako řidič kamionu nebo kaskadér. O jeho obsazení nakonec rozhodla manželka producenta Alberta Broccoliho, jíž vytáhlý Skot připadal "prostě báječný". A tak Connery strávil devět let s agentem 007.

"Mám rád ženy. Nerozumím jim, ale líbí se mi," říkal idol něžného pohlaví, který byl podruhé ženatý. Druhou ženu, francouzskou malířku Micheline Roquebrunovou, poznal na golfovém turnaji. Byli spolu 40 let. Z prvního manželství s Australankou Diane Cilentovou měl syna Jasona. Ke skotskému původu se Connery hlásil také nošením národního oděvu, tedy kiltu.

