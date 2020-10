Odešel první James Bond. Ve věku 90 let zemřel skotský herec Sean Connery

Ve věku 90 let zemřel skotský herec sir Sean Connery, první představitel Jamese Bonda a hvězda filmů jako Hon na ponorku, Skála či Indiana Jones a Poslední křížová výprava. Byl držitelem Oscara, kterého získal za roli irského policisty v Neúplatných, a dále tří Zlatých glóbů nebo dvou cen BAFTA.

O úmrtí informovala britská BBC. Podle svého syna zemřel Sean Connery na Bahamách, kde žil, a to pokojně ve spánku. Již nějaký čas mu nebylo dobře. "Je to smutný den pro všechny, kdo mého otce znali a milovali, a smutná ztráta pro lidi na celém světě, kteří oceňovali, jaké měl mimořádné herecké nadání," uvedl Jason Connery.

Sean Connery chtěl být nejdřív fotbalistou a živil se jako model, roku 1950 dokonce skončil třetí v kulturistické soutěži Mr. Universe. Nakonec se našel na filmovém plátně. Letos 25. srpna oslavil 90. narozeniny.

"Za to, že jsem stále k poznání a zachovalý, vděčím dobré skotské whisky," odpovídal na dotaz, jak se udržuje v kondici. Byl znám jako skotský patriot a fanoušek fotbalového týmu Glasgow Rangers. Roku 2000 jej královna Alžběta II. pasovala na rytíře.

Stal se prvním představitelem Jamese Bonda, agenta 007 s povolením zabíjet, elegantního svůdce schopného s přehledem vyřešit tu nejzapeklitější situaci a neztratit při tom eleganci ani humor.

Connery jej prvně hrál roku 1962 v relativně nízkorozpočtovém snímku Dr. No, po jehož komerčním úspěchu následovalo pět dalších: Srdečné pozdravy z Ruska, Goldfinger, Thunderball, Žiješ jenom dvakrát a Diamanty jsou věčné z roku 1971.

Po dvanáctileté pauze si Connery roli zopakoval ve filmu Nikdy neříkej nikdy režiséra Irvina Kershnera, ten však do bondovského kánonu nebývá vždy řazen, neboť jej po sporech o práva na adaptaci románu Iana Fleminga vyrobila jiná společnost.

Autor knižní předlohy Fleming si jako představitele Bonda zprvu vysnil Caryho Granta, nakonec ale souhlasil s obsazením tehdy třicetiletého Conneryho. Ten postavě vetknul šarm a hravost. Stál u začátku bondovské ságy a také s ní vyrostl: zatímco za Dr. No dostal honorář v desítkách tisíc dolarů, devět let nato už měl plat přes milion a k tomu procenta ze zisku.

Fanoušci ságy spočítali, že Sean Connery jako James Bond na plátně políbil 18 žen, zabil 56 padouchů a čtyřikrát se představil slavnou větou: "Bond, James Bond."

Za roli Bonda byl Connery vděčný, také ale řekl, že k jejímu zvládnutí stačila jen dobrá kondice a umění líbat.

Letos v srpnu britský časopis Radio Times uspořádal anketu o tom, kdo byl nejlepším představitelem agenta 007. Přes 14 tisíc respondentů vybralo právě Conneryho.

"Bond. James Bond." Slavná scéna z Dr. No, kde se Sean Connery poprvé představí. | Video: United Artists

Kromě Jamese Bonda ztvárnil Sean Connery spoustu charismatických mužů, pro něž jsou fyzické dispozice stejně zásadní jako přirozená inteligence a zdravý úsudek. Tak to bylo ve fantasy akčním Highlanderovi z roku 1986 či následující dekádu ve thrillerech Skála, kde hrál po boku Nicolase Cage, a Past, kam byl obsazen vedle o mnoho let mladší Catherine Zety-Jonesové.

Ze stejného těsta byl i policista Jim Malone z dramatu Briana De Palmy Neúplatní (1987), který Connerymu vynesl Oscara za vedlejší roli. "Za půlstoletí u filmu jsem dostal jednoho Oscara a 31 dalších ocenění včetně Zlatého glóbu a k tomu 14 nominací. Nejvíc si však cením té jediné zlaté sošky. A ne proto, že je to pocta pro herce nejvyšší, ale i za to, jak výbornou roli mi tehdy svěřili v tak skvělém filmu," řekl muž, kterému prý až postava chicagského policisty Malonea konečně pomohla definitivně prolomit "bondovské" prokletí.

Dobrodružná, napínavá i akční je i středověká detektivka Jméno růže z roku 1986, v níž Connery ztvárnil Viléma z Baskervillu. Při této příležitosti se setkal s autorem předlohy, spisovatelem Umbertem Ecem. "Během natáčení jsme měli spoustu času, a tak zatímco se připravoval záběr a nám mrzly zadky, my debatovali o templářích," vzpomínal.

Z Conneryho filmografie dále vynikají snímky Vražda v Orient expresu (1974), První velká vlaková loupež (1978) či Indiana Jones a Poslední křížová výprava (1989), kde hrál otce neohroženého archeologa ztvárněného Harrisonem Fordem. I díky tomu film celosvětově utržil téměř půl miliardy dolarů, což bylo víc než oba předešlé díly bez Conneryho.

V Indiana Jonesovi a Poslední křížové výpravě z roku 1989 ztvárnil Connery otce neohroženého archeologa. | Video: Lucasfilm Ltd.

Definitivní sbohem kinematografii dal ve sci-fi Liga výjimečných, které roku 2003 osobně uvedl také v Praze, kde se část filmu natáčela v době povodní z roku 2002. Tvůrci nakonec část výtěžku z premiéry věnovali ve prospěch veřejné sbírky na pomoc obětem. Connery měl při návštěvě Česka převzít cenu za přínos světové kinematografii na festivalu v Karlových Varech, tam ale nakonec nedorazil, neboť ho během natáčení schvátila viróza.

Podle britského Guardianu měl Connery, který snímek spoluprodukoval, při natáčení zásadní neshody s režisérem Stephenem Norringtonem.

Po dokončení Ligy výjimečných odešel do důchodu a pět let nato se nenechal přemluvit už ani k účinkování ve čtvrtém díle Indiana Jonese. Do posledních let aktivní kariéry si udržoval popularitu. Ještě roku 1999 ho časopis People označil za Nejvíce sexy muže století, jak připomíná server Variety.com, a v novém tisíciletí se stal tváří módní značky Louis Vuitton.

Jednou se Connery také posadil na režisérskou stoličku - při tvorbě dokumentu o skotské loďařské firmě, jíž hrozil krach. Snímek se jmenoval Buřinky a čepice (buřinky nosili úředníci, čepice dělníci) a premiéru měl v roce 1967. Connery doufal, že film přispěje k záchraně loďařského průmyslu a zachování tisíců pracovních míst.

Sean Connery dostal jméno po irském dědečkovi. Narozen 25. srpna 1930 jako Thomas Sean Connery vyrůstal v chudobě. Jako třináctiletý opustil školu a v šestnácti vstoupil do britského Královského námořnictva. Odtud po třech letech odešel kvůli žaludečním vředům a jako památku na moře si odnesl dvě tetování, hlásající jeho životní hesla: "Skotsko navždy" a "Máma a táta".

Podle své autobiografie nazvané Býti Skotem, která v českém překladu vyšla roku 2009, si na živobytí vydělával i jako mlékař, leštič rakví nebo model aktů. Ze všeho nejvíc prý ale toužil stát se fotbalistou. "Chtěl jsem pracovat, vydělávat peníze a hrát fotbal," napsal. "Neměl jsem žádné ambice stát se hercem, toužil jsem jen po penězích a zábavě."

V dramatu Neúplatní z roku 1987 hrál Connery policistu Jima Malonea. | Video: Paramount Pictures

V té době si urostlého mladíka vybrali do komparzu hry Báječné dny v edinburském divadle Empire. Pak zkusil konkurz do muzikálu Jižní Pacifik. "Jediné, co po člověku chtěli, bylo, aby vypadal jako Američan a udělal pár přemetů," vzpomínal. Ale stále ho víc bavil fotbal, byť se nakonec rozhodl pro hraní.

Mezery ve vzdělání se snažil odstranit četbou a knihy zdolával po tuctech. "Vzpomínám si, že jsem se sám sebe ptal, jak může člověk hrát inteligentní lidi, když je sám hloupý," vysvětloval. Jednou z jeho prvních hlavních filmových rolí byl korespondent BBC ve válečném milostném dramatu Jiný čas, jiné místo z roku 1958, kde se po objevil po boku Lany Turnerové.

V době konkurzu na Jamese Bonda byl takřka neznámým, převážně televizním hercem. Podle autora předlohy Iana Fleminga vypadal spíše jako řidič kamionu nebo kaskadér. O jeho obsazení nakonec rozhodla manželka producenta Alberta Broccoliho, jíž vytáhlý Skot připadal "prostě báječný". A tak Connery strávil devět let s agentem 007.

"Mám rád ženy. Nerozumím jim, ale líbí se mi," říkal idol něžného pohlaví, který byl nejprve v letech 1962 až 1973 ženatý s australskou herečkou Diane Cilentovou. Druhou manželku, francouzsko-marockou malířku Micheline Roquebrunovou, poznal na golfovém turnaji. Vzali se roku 1975. Z prvního manželství má syna Jasona.

Sean Connery se dlouhodobě vyslovoval pro skotskou nezávislost, byl hrdým členem nacionalistické Skotské národní strany známé pod zkratkou SNP. Před referendem v roce 2014 řekl, že pokud by si Skotové odhlasovali odtržení od Velké Británie, vrátí se kvůli tomu z Baham, kde žil přes půl století. Ke skotskému původu se hlásil též nošením národního oděvu, tedy kiltu.