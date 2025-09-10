Film

„Dětství jsem strávil mezi záchranáři,“ říká režisér nového dokumentu o Horské službě

před 3 hodinami
V letošním roce si Horská služba České republiky připomíná 90 let od svého založení. Při této příležitosti vznikl ve spolupráci s Českou televizí dokumentární film s názvem Ve službě horám, který vzdává hold lidem, kteří s nasazením a odvahou chrání lidské životy v nevyzpytatelném horském prostředí.
Ve spolupráci s Českou televizí vznikl dokumentární film s názvem Ve službě horám, který vzdává hold lidem z Horské služby ČR. | Video: Česká televize

Film, jehož režisérem je dokumentarista Martin Vrbický, přináší nejen pohled do dramatického i každodenního života současných záchranářů, ale i hlubší porozumění historickému vývoji této jedinečné organizace.

Horská služba v České republice má hluboké kořeny, sahající až do poloviny 19. století. První pokusy o organizovanou pomoc v horách se objevily už v roce 1850 v podobě oficiálně ustanovených průvodců a nosičů, kteří museli ovládat i základy první pomoci. První skutečně organizovaná záchranná akce proběhla v Krkonoších na přelomu 19. a 20. století a tragédie Bohumila Hanče a Václava Vrbaty z roku 1913 se stala symbolem obětavosti v horách.

V roce 1935 vznikla první jednotná organizace Horské služby v Krkonoších, která se postupně rozšířila do všech českých pohoří. Po druhé světové válce byla její činnost obnovena a v roce 1954 vznikla Horská služba s celostátní působností. Dnes je nejen moderně vybavenou záchrannou složkou, ale také respektovaným partnerem na mezinárodní úrovni.

Padesátiminutový dokument přiblíží divákům život záchranářů, kteří za každého počasí - ve dne i v noci - vyrážejí do terénu, aby pomohli těm, kteří se v horách dostali do nesnází. Kombinace archivních záběrů, výpovědí pamětníků i současných členů HS spolu s vizuálně působivými záběry z dnešní praxe nabídne komplexní pohled na organizaci, jejíž smysl a poslání zůstává už 90 let neměnné: pomoc člověku v horách. Svůj hlas propůjčil filmu v rámci mluveného slova herec Oldřich Kaiser. 

Autorkou námětu snímku je Alena Zárybnická, meteoroložka a moderátorka, která je dlouhodobě spjata s tématy počasí, hor a přírody. Dramaturgii zajišťuje Jan Strejcovský.

Režisérem snímku je Martin Vrbický, dokumentarista, který se dlouhodobě věnuje tématům spojeným s přírodou, pohybem v horách a lidskou odvahou. Proslavil se zejména oceňovaným filmem Ten, co slaví každý den, jenž získal hlavní cenu na Mezinárodním festivalu outdoorových filmů. Vrbický je známý svou schopností zachytit vnitřní sílu "obyčejných" lidí v neobyčejných situacích a pracuje s obrazem jako s emocionálním vypravěčem. I v tomto projektu klade důraz na lidskost, ticho, zimu, dřinu - i na neviditelnou rovinu záchranářské práce, která často začíná dávno předtím, než dojde k nehodě.

