Váza z bublin nebo hlava psa. Film Na nože: Glass Onion je plný českého skla

Bezmála šedesátka monumentálních křišťálových plastik, které vyrobil tým sklářů z hutě Jiřího Pačinka v Kunraticích u Cvikova na Českolipsku, se objevuje v novém filmu Na nože: Glass Onion. Satirickou detektivku těsně před Vánoci uvedla videotéka Netflix, doteď tam je na první příčce v tabulce sledovanosti.

Firma Pačinek Glass objednávku dostala už loni, až teď se ale mohla pochlubit. Kvůli smlouvě musela dodržet informační embargo, vysvětluje její umělecký manažer David Sobotka. Ten už stejně jako Pačinek zakázky pro film dělal, spolupráce s Netflixem se však výjimala. "Je to příběh snů, takový projekt se stane jednou dvakrát za profesní život," shrnuje Sobotka.

Spolupráce začala loni v červenci. "Jednoho dne ráno mi zavolala britská producentka a zeptala se, jestli bychom mohli udělat nějaké sklo pro natáčení amerického filmu. Na základě toho k nám loni v létě dorazil filmový umělecký designér John Dexter, který u nás strávil přes měsíc, a měli jsme čtyři týdny na to, abychom vyrobili 60 plastik," popisuje manažer sklárny. Producentka zřejmě zadala do vyhledávače sousloví "české sklo" a zavolala první firmě, kterou našla, doplňuje server Czechcrunch.

Dexter je dlouholetým spolupracovníkem amerického režiséra a scenáristy Tima Burtona, kromě jeho dramatu Ospalá díra se podílel na výpravě sérií Star Wars, Pán prstenů či Piráti z Karibiku.

"Práce na tomto prestižním projektu byla nejen radostí z toho, co se nám společnými silami podařilo vytvořit, ale zejména možností potkat tak skromného a milého člověka, jakým je John Dexter," říká padesátiletý majitel hutě, umělecký sklář Jiří Pačinek. "Dal mi obrovskou příležitost ukázat a využít vše, co jsem se za desetiletí ve skle naučil," dodává muž, který se sklem pracuje od svých 15 let, kdy nastoupil na učiliště v Novém Boře.

Teď zpočátku cítil trochu strach, zda úkol s týmem zvládne. "S každým dalším objektem jsme se více a více sbližovali a ocitali na společné vlně a propojení, kdy stačil jen oční kontakt a já věděl, že je vše v pořádku a že John vítá každou mou zkušenost, kterou jsem snad za všechna ta léta na huti získal a kterou mohu vložit do jeho návrhu," líčí sklář.

Podle Davida Sobotky mělo být plastik nejprve jen 20. V kunratické sklárně postupně z křišťálu vznikly ženské torzo, květina, hlava psa, váza složená z bublin, jako by byly vytvořené dětským bublifukem, nebo busta zvláštního muže.

Plastiky byly velké, některé měřily na výšku až metr a vážily třicet kilogramů. Pár jich připomíná sochy amerického umělce Jeffa Koonse. "Nejsložitější byl asi chlapík, který stojí na sudu a v ruce svírá půllitr. Byla tam spousta jemných detailů, navíc to muselo držet na tenoučkých nožičkách. Moc se mi líbily i zvířecí motivy nebo stylizovaná torza žen," doplňuje Pačinek v rozhovoru pro server Novinky.cz.

První edice se každopádně postupně rozrostla na čtyřicet a nakonec šedesát kusů. Putovaly do Chorvatska, kde je filmový designér Dexter instaloval na mramorové a kovové sokly. Sklárně zakázka mimo jiné pomohla překonat výpadek příjmů v době koronaviru. "Bylo to za hezké peníze v době covidu, kdy jsme potřebovali každý desetník. Ta zakázka nám pomohla v té době přežít," potvrzuje Pačinek.

2:45 Film Na nože: Glass Onion je na Netflixu s českým dabingem i titulky. | Video: Netflix

Ve filmu režiséra Riana Johnsona s hercem Danielem Craigem v hlavní roli nejsou křišťálové plastiky jen dekorací. Ve snímku výstřední miliardářský majitel technologické firmy pozve nesourodou partu přátel do skleněného sídla na soukromém řeckém ostrově. Ústřední metafora o loupání cibule, kterou protagonisté vícekrát zmíní, naráží na to, že zdejší budova ve tvaru cibule je ze skla. "My jsme netušili, že to bude film tak trochu o skle, když pak jsou na konci ty Pačinkovy věci roztříštěny, tak to je neuvěřitelné finále," prozrazuje Sobotka.

Přestože to vypadá, že štáb nakonec plastiky proměnil v hromadu střepů, není to pravda. "Oni jich zničili jen několik, jinak to byly kopie vytvořené rekvizitáři z polymeru přesně podle našich originálů," dodává manažer sklárny.

Na nože: Glass Onion volně navazuje na tři roky starou krimi komedii, kde detektiv Benoit Blanc hraný Danielem Craigem vyšetřoval vraždu ve stylu knih Agathy Christie. Druhý snímek působí dle kritiků přemrštěněji a hravěji. "Glass Onion je stále dostatečně zábavně zamotaný film s hned několika vraždami, jež mohou, a nemusí být skutečné, přesto až příliš odtažitě bloudí labyrintem svých nápadů," napsalo o něm Aktuálně.cz.

První díl se skromnějším rozpočtem 40 milionů dolarů nečekaně získal nominaci na Oscara a celosvětově utržil 311 milionů. Netflix následně oznámil, že za dvě pokračování série zaplatí až 500 milionů dolarů, jednu z nejvyšších částek, jaké kdy streamovací služba v oboru utratila.