Vary uvedou českou komedii o mimozemšťanovi v hotelu nebo drama Hidžamat

V nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení ve středu 8. července MFF Karlovy Vary nabídne český experimentální film Zpráva pro Minervu 2 režírovaný Miroslavem Krobotem a Lubomírem Smékalem. V hlavní soutěži se představí drama Hidžamat, které natočil íránský režisér Náder Sajívar žijící v exilu v Německu.
Celovečerní film Zpráva pro Minervu 2 sleduje propletené osudy hostů a personálu ve zchátralém hotelu, včetně mimozemšťana pověřeného sepsáním zprávy o stavu Země. Příběh, který volně vychází ze stejnojmenné divadelní inscenace olomouckého Divadelního spolku 23, se odehrává v izolovaném prostředí, kde se setkávají různorodé charaktery. Čtrnáct vzájemně propojených příběhů staví na autenticitě a improvizačním projevu převážně amatérských herců. Snímek bude mít v českých kinech premiéru 1. října 2026.
V dramatu Hidžamat se život padesátníka Murada otřese v základech po zjištění, že jeho mladší bratr je gay. Murad sám by bratra rád podpořil, ale jeho tradiční muslimská rodina je proti. A tak se muž ocitá v epicentru nátlaku, jak od otce, který je úzce napojen na místního imáma, tak z bratrova okolí.
"Je to rodinné drama se zajímavou zápletkou, film, který svým způsobem do Karlových Varů vrací Džafara Panahího, který je stálým spolupracovníkem režiséra Sajívara. Film Hidžamat produkoval a stříhal. Jedná se o jeden z nejvýraznějších snímků celého karlovarského festivalu a troufám si tvrdit, že ho čeká velmi intenzivní kariéra na dalších světových festivalech," řekl umělecký ředitel festivalu Karel Och.
Ve Varech také pokračuje výstava fotografií, která mapuje osmdesátiletou historii festivalu, dobovou atmosféru i zásadní momenty či hosty. Lidé ji uvidí na 30 panelech umístěných ve venkovním prostoru mezi festivalovými místy, hotely Pupp a Thermal.
Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech začal 3. července a potrvá do 11. července. V soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení nabízí 37 filmů, z toho 15 debutů. Program je na stránkách festivalu.
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