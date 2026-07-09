Vary uvedly snímek Fatherland. Film vypráví o Thomasu Mannovi a má cenu z Cannes

V programové sekci Horizonty ve čtvrtek karlovarský festival nabídl film Fatherland polského režiséra Pawla Pawlikovského. Černobílý snímek vyprávějící o návratu Thomase Manna do poválečného Německa získal ocenění za nejlepší režii na letošním festivalu v Cannes.
Hlavní role slavného spisovatele a jeho dcery Eriky ztvárnili Hanns Zischler a Sandra Hüllerová. Film bude pod názvem Domovina ke konci roku uveden i do širší české distribuce.
V rodinném dramatu o spisovateli, kterého chtějí v roce 1949 ve své propagandě využít představitelé Východu i Západu, Mann v doprovodu své dcery přijíždí po 16 letech do Německa, aby zde převzal dvě ocenění. Jedno ve Frankfurtu kontrolovaném Američany, druhé ve Výmaru, jemuž naopak šéfují Sověti. Mann je na jedné straně vděčný Americe, kde po odchodu z fašistického Německa našel druhý domov, má však výhrady ke kapitalismu a těžce se mu volí mezi "Stalinem a Mickey Mousem".
Po příjezdu do Německa plného nových kariéristů je Mann oslavován přáteli a hanoben nepřáteli, kteří ho kritizují za jeho odjezd z Německa. Do toho se dozvídá, že jeho syn Klaus spáchal sebevraždu.
Mezi vítěznými mocnostmi druhé světové války lavírující Mann na obou akcích přednese dva výrazné projevy na téma Johanna Wolfganga Goetha, za které vyslechne potlesky, které však nepřehluší jeho pocit bezmoci vůči poválečnému vývoji v Evropě.
Spisovatel Thomas Mann od počátku třicátých let s obavami sledoval hrozící nástup nacismu v Německu, tehdy ještě Výmarské republice. Ve své řeči Apel na rozum pronesené v Berlíně v říjnu 1930 před hrozbou varoval. Přes nadšené přijetí částí německé veřejnosti nebylo jeho varování vyslyšeno. V roce 1933 proto se svou manželkou Katiou a rodinou opustil Německo.
Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech začal 3. července a potrvá do soboty 11. července. V soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení nabízí 37 filmů, z toho 15 debutů. Program je na stránkách festivalu.
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