Láska nebeská po česku? Film s Bohdalovou místo pohody přináší klišé, sexismus a zmar

Je Štědrý den, ale mnoho lidí má stále práce nad hlavu. Jako politik, který míří do rozhlasu na pohodový sváteční rozhovor. Bohužel půjde o pohodu v duchu české komediální tvorby. A tak se jeden z hrdinů Vánočního příběhu, který nově promítají kina, zapisuje do povědomí národa tím, že kolegyni označí za šlápotu a p*ču. A stane se lidovým hrdinou. Začíná filmový advent „po našem“.

Když český štáb přispěchá s variací na zimní klasiku Láska nebeská, člověk by se měl mít na pozoru. Většina tvůrců domácích komedií neumí napsat jedinou kloudnou postavu, co by se tedy mohlo pokazit, když jich bude víc jak tucet? Pochopitelně prakticky vše.

Scenáristka a režisérka Irena Pavlásková svoji novinku zalidnila plejádou oblíbených herců. Karel Roden jako politik, co se "ubrebtnul", Hynek Čermák coby jeho rozlícený šéf, Jiřina Bohdalová v roli jeho matky. V komediální roli se vrací osvědčené duo Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Jmenovat by šlo ještě dlouho. Ale jediné scény, které ve snímku nějak fungují, jsou ty, kdy lidé objevují vzájemnou náklonnost a mají se k sobě chovat hezky, vánočně, mile. Tady herci odehrají, co musí. Zbytek je peklo.

U faktu, že nějaký muž sprostě označí kolegyni z koaliční strany všelijakými přízvisky, a díky tomu jej lidé na ulicích i v kavárnách oslavují, zvrácené představy scenáristky Pavláskové o realitě jen začínají. Aby mohl být typický "kinoprodukt" pro českou masu dokonán, je třeba postupně zapojit všechna klišé u nás spojená s žánrem komedie.

Ve Vánočním příběhu, jenž je originální zhruba jako jeho název, tak existují dva typy žen. Ty, s nimiž chce někdo souložit, jsou naivní, občas bezdůvodně komicky padají, jak už se to českým hrdinkám stává, ale naštěstí vždy přijde nějaký muž a vysvětlí jim, jak to na světě chodí. Případně shovívavě přehlídne, že se chovají nemožně. A pak jsou tu ženy, s nimiž nikdo souložit nechce - urputné herdekbaby a semetriky, které sekýrují své syny či muže.

Je tu hned celá řada dějových linek, jež znesvářené nebo naopak zamilované postavy nakonec svedou ke stejnému slavnostnímu stolu či do stejného kostela na půlnoční mši. Bohužel předtím musí divák sledovat, jak k tomu dojde.

Pavlásková neumí vymyslet či načasovat jediný uvěřitelný případ, kdy se do sebe lidé zamilují způsobem, který by diváka přiměl souznít s jejich láskou. Vše je vystavěné pouze tak, aby se během scény rychle proměnily emoce a děj mohl pokračovat. Scénář, který měl někdo ještě hodněkrát pozorně přečíst i přepsat a v zahraničí by k tomu nejspíš došlo, tady jde rovnou do výroby. Místo kopie Lásky nebeské tak přichází spíše Láska hrubě vysoustružená.

2:20 Film Vánoční příběh kina promítají od uplynulého čtvrtka. | Video: CinemArt

Tvůrci snad všechny motivy poměrně košatého děje opouštějí a nedotahují. Potenciálně podnětný spouštěč různých zápletek, kdy dojde k urážce ministryně v živém vysílání, se brzy prakticky vytratí. Milenec, který se omylem ocitne na chalupě v horách se svou milou i mužem, jemuž "nasazuje parohy", z nejasného důvodu opouští milenku. Mladá žena, jež tři roky doufala, že se její partner rozvede, nachází lásku na první pohled, zjevně oboustrannou. Ale okamžik společného setkání pak přeruší bizarní rozhodnutí. Jen aby se vše za pár minut napravilo. Opět způsobem, který vyznívá v neprospěch ženy, jež všechno pomotá. A hodný princ ji trpělivě najde.

Nejde jen o to, že moderní romantické komedie už dovedou být chytřejší a obejdou se bez kazajky genderových či dalších stereotypů. Vánoční příběh je natolik přehlcen postavami a dějem, že nedovede vystavět jediný příběh tak, aby byl třeba staromilský a klišovitý, ale aspoň soudržný či emočně uvěřitelný.

Úspěšné filmu typu Lásky nebeské se odehrávají v konkrétním čase i prostoru a diváci tam s hrdiny dovedou pobývat. Ve Vánočním příběhu sice poznáme známé pražské ulice či budovu Českého rozhlasu na Vinohradské ulici, ale vůbec se nedostavuje pocit, že by tu protagonisté žili. Jedna z hrdinek ve městě potká dávnou lásku z dospívání, která ji kdysi na letním táboře zlomila srdce. Následuje ho a odhaluje, že tento hříšník je knězem v místním kostele. V tom kostele, kde se jen o pár hodin později slouží mše a takřka všichni se tu sejdou, jako zjevně každý rok.

Podobných přešlapů a lenivých tvůrčích rozhodnutí je ve snímku řada. Však také obsahuje postav a podzápletek přinejmenším na dva už tak relativně zamotané celovečerní tituly. Místo nich vznikla nesourodá skrumáž, co zhruba třikrát zahřeje u srdíčka, ale mnohonásobně víckrát publikum rozčílí doběla. Ať už odbytostí nebo tím, jak i rádoby pohodový vánoční film musí být plný sexismu, stereotypů, neomalenosti a nevhodně použitých vulgarismů.

Naštěstí se místo kina dá vyrazit třeba do videotéky Disney+ a pustit si kupříkladu sváteční speciál Strážců galaxie. Je sice plný mimozemšťanů a superhrdinů od Marvelu, také se tu kleje a mlátí o zem vánočními stromky, ale sváteční pohodu a úsměv na tváři vykouzlí stokrát lépe.