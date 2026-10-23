Vánoce v České televizi: nová pohádka Krakonoš a básník i drama o svaté Anežce

Vánoční program České televize letos nabídne novou štědrovečerní pohádku s Davidem Švehlíkem jako Krakonošem či dvoudílné historické drama Anežka s Eliškou Křenkovou v roli slavné přemyslovské princezny a světice. Chybět nebudou ani tradiční adventní koncerty, program pro neslyšící či přenosy bohoslužeb. Na Nový rok pak diváci uvidí film Neporazitelní.
Předvánoční období tradičně zahájí Adventní koncerty České televize, které již 36. rokem propojí hudbu s pomocí potřebným. Letošní koncerty se uskuteční v Břevnovském klášteře, chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře, kostele Povýšení svatého Kříže v Rožmitále pod Třemšínem a v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na pražském Strahově. Každý z koncertů nabídne nejen hudební zážitek, ale také příležitost podpořit ty, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.
Adventní program doplní dvoudílné drama Anežka, věnované životu svaté Anežky České. Hlavní roli ztvární Eliška Křenková. Komorní drama v režii Lenky Wimmerové sleduje osobní rebelii ženy, která se vzepřela dobovým společenským konvencím, odmítla být pouhým „královským zbožím“ pro politické sňatky, vzdala se svých privilegií a rozhodla se pomáhat potřebným. Autorkou scénáře je spisovatelka Tereza Brdečková, za kamerou stál Martin Štrba.
Štědrý večer s Krakonošem
Hlavním titulem Štědrého večera na ČT1 bude premiéra pohádky Krakonoš a básník, která navazuje na úspěšné Krakonošovo tajemství. Příběh diváky opět zavede do podhůří i samotného srdce Krkonoš, kde bude vládce hor v podání Davida Švehlíka se svým společníkem, národopiscem Jiráčkem (Ondřej Sokol) i s pomocí nových hrdinů čelit obzvláště nebezpečnému a rafinovanému protivníkovi. Pohádku režíroval Peter Bebjak a objeví se v ní také Táňa Pauhofová, Kryštof Hádek, Lucie Ducháčková, Vojtěch Franců, Martin Finger či Vladimír Javorský.
Diváci se mohou těšit rovněž na oblíbené tituly Anděl Páně a Anděl Páně 2, Nesmrtelnou tetu či Šíleně smutnou princeznu. Na obrazovky České televize se vrátí také Tři oříšky pro Popelku s Libuší Šafránkovou. Filmovou nabídku doplní mimo jiné legendární Pelíšky a westernová klasika Tenkrát na západě.
Česká televize myslí i na diváky se sluchovým postižením. Na ČT2 proto zařadí pohádky pro neslyšící a na Štědrý den uvede v českém znakovém jazyce novou pohádku Poslední sudička.
Hudební Vánoce napříč žánry
Svátky v ČT přinesou i hudební program. Na Štědrý večer se na obrazovkách objeví premiérové koncertní pořady Jitka Zelenková – speciální narozeninový koncert a Monika Absolonová: koncert z Lucerny. Milovníci klasické hudby se mohou těšit na Vánoční koncert ze Senátu a pořad Swingové Vánoce s Adamem Plachetkou. Na přelomu roku pak ČT art uvede koncertní snímek Depeche Mode: M a první den roku 2027 nabídne Novoroční koncert České filharmonie.
Své místo si ve vánočním vysílání tradičně najde také duchovní program, který divákům nabídne příležitost ke ztišení a připomenutí podstaty vánočních svátků. Jeho součástí budou duchovně zaměřené pořady i tradiční přenos bohoslužby, díky němuž se mohou ke společnému svátečnímu okamžiku připojit také lidé, kteří se nemohou účastnit osobně.
Něco pro sportovce a děti
ČT sport nabídne během svátečního období pestrý program složený z přímých přenosů světových pohárů v alpském a klasickém lyžování, snowboardingu i biatlonu. Chybět nebudou ani zápasy mistrovství světa hokejistů do 20 let, tradiční pořad Sport roku nebo silvestrovský Čtverák.
Dětský program ČT :D uvede v premiéře tituly Vánoce Offline, Andělino vánoční přání nebo Mlsné medvědí příběhy: Vzhůru na pól! Na Štědrý den se děti mohou těšit na premiéru animovaných pohádek Borovička a jeho velká vánoční cesta a Severní pohádka. Tradičně se bude vysílat Česká mše vánoční.
Silvestr s Karlem Šípem a pak Neporazitelní
Silvestrovský program nabídne pořady Výborná SHOW, Zázraky přírody, Hana Zagorová: Biograf Hanka a tradiční Všechnopárty s Karlem Šípem. Na Nový rok 2027 pak ČT1 uvede film Neporazitelní s Ivanem Trojanem, Hynkem Čermákem a Tomášem Havlínkem v hlavních rolích. Film režiséra Dana Pánka s empatií i humorem sleduje příběh tří zcela odlišných mužů, které osud a nelehké životní situace svedou dohromady při obnově českého národního parahokejového týmu.
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