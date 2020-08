Válka streamovacích služeb pokračuje, Scorsese bude točit pro Apple

Oscarový režisér Martin Scorsese v příštích letech začne produkovat celovečerní a televizní filmy nebo seriály pro streamovací službu Applu. Firma, která se s konkurenčními videotékami Netflixem, Amazonem či HBO přetahuje o hollywoodské hvězdy, to oznámila v úterý.

Sedmasedmdesátiletý Američan Scorsese, autor filmů Taxikář, Zuřící býk, Mafiáni nebo Vlk z Wall Street, má díla produkovat skrze svou společnost Sikelia Productions. Přidá se tak k dalším známým tvářím, které už Apple na svou stranu získal, jako jsou moderátorka Oprah Winfreyová, režiséři Ridley Scott a Alfonso Cuarón nebo herečka Julia Louis-Dreyfusová.

"Tento krok opět potvrzuje, že špičkoví režiséři a producenti dnes pro své nákladné vize snáze nadchnou streamovací služby" než klasická filmová studia, napsal server Indiewire.com.

Smlouva je uzavřená tak, že Apple získá přednostní práva na všechny Scorseseho budoucí projekty. Teprve kdyby o ně neprojevil zájem, režisér může oslovit jiné partnery.

Jedna z největších technologických firem světa, jež vyrábí počítače Macintosh nebo iPhony a provozuje hudební server iTunes, svou videotéku Apple TV+ spustila vloni v listopadu. V Česku stojí předplatné po sedmidenním zkušebním období 139 korun měsíčně. Podle lednových údajů má Apple TV+ 33,3 milionu zákazníků, velkou část z nich ale zřejmě tvoří zkušební účty majitelů jiných produktů Applu, kteří dostali možnost získat roční předplatné zdarma. To vyprší v listopadu.

Podle Indiewire.com se nyní Apple snaží etablovat na trhu s videotékami dvěma cestami. Zaprvé podepisuje smlouvy s režiséry jako Scorsesem, zadruhé kupuje již hotové filmy, jako to udělal v případě nedávného námořního dramatu z druhé světové války Greyhound s Tomem Hanksem v hlavní roli.

Stejně tak Apple získal práva na chystaný velkorozpočtový snímek podle skutečných událostí Emancipation, který se odehrává za občanské války a Will Smith v něm bude hrát uprchlého otroka. Natočit by jej měl Antoine Fuqua, autor Equalizeru nebo Pádu Bílého domu.

Apple již v květnu oznámil, že bude produkovat Scorseseho příští celovečerní film nazvaný Killers of the Flower Moon s Leonardem DiCapriem a Robertem De Nirem v hlavních rolích. Vypráví o pátrání americké tajné služby po vraždách příslušníků indiánského kmene Osedžů ve 20. letech minulého století.

Příběh vychází ze stejnojmenné knihy Davida Granna, kterou vloni v překladu Miroslava Kaftana pod názvem Krvavé prachy: Osedžské masové vraždy a zrod FBI vydalo nakladatelství Leda.

Snímek, jenž se ve státě Oklahoma začne natáčet v únoru 2021, má odhadovaný rozpočet v přepočtu 3,6 miliardy korun. Nejprve jej do kin uvede společnost Paramount Pictures, záhy poté se objeví na Apple TV+.

Scorsese svůj zatím poslední film Irčan natočil pro konkurenční Netflix, rozpočet se pohyboval v přepočtu okolo 5,5 miliardy korun. Dobové drama, v němž účinkovali Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci i Harvey Keitel, letos obdrželo deset nominací na Oscara, avšak neproměnilo ani jednu.

Podle časopisu Forbes je ironické, že smlouvu s Applem teď uzavřel právě Scorsese, který dlouhodobě patří k zastáncům uvádění filmů do kin. "Teď se zapletl přesně s těmi streamovacími službami, kvůli nimž se jiné než velkorozpočtové filmy náležící do mnohadílných sérií klasickým studiím už skoro nevyplatí. Ale těžko mu to mít za zlé, když je realita na trhu taková, jaká je," poznamenává Forbes.

Firmu Sikelia Productions založil Martin Scorsese v roce 2003 a jejím prostřednictvím od té doby vyrobil všechny své filmy včetně Skryté identity, která mu vynesla Oscara za režii, Prokletého ostrova, Vlka z Wall Street, Mlčení nebo Irčana, stejně jako seriály Impérium - Mafie v Atlantic City a Vinyl.

Sikelia Productions stojí také za Scorseseho dokumentárními filmy o hudebnících Georgi Harrisonovi nebo Bobu Dylanovi.