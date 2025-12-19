Václav Marhoul v USA dokončuje nový film. Dle něj bude jiný než Nabarvené ptáče

Režisér, scenárista a producent Václav Marhoul tento týden ve Spojených státech dokončuje natáčení svého nového celovečerního filmu. Název i děj snímku zatím zůstávají na základě rozhodnutí producenta pod informačním embargem, které se vztahuje rovněž na zveřejnění kompletního hereckého obsazení.
Natáčení probíhá pod vedením producenta Dallase Sonniera v ateliérech v Los Angeles. Do americké i světové distribuce by měl film vstoupit v září roku 2026, ve stejném termínu ho tvůrci uvedou i do českých kin. Za distribuční společnost Bioscop o tom informovala Jana Šafářová.
Přes informační embargo tvůrci oznámili, že se ve filmu objeví americký herec Rob Lowe a Jennifer Jason Leighová, držitelka nominace na Oscara a herečka známá ze spoluprací s tvůrci, jako jsou Quentin Tarantino či bratři Coenové. Kameru má na starosti Peter Menzies, Jr., držitel Oscara za kameru k filmu Šílený Max: Zběsilá cesta.
"Musím popravdě říct, že tento film je po režijní stránce pro mě skutečně velkou výzvou. Realizačně je totiž naprostým opakem Nabarveného ptáčete," uvedl Marhoul. Zatímco v Nabarveném ptáčeti byl podle něj důraz především na obraz a minimum dialogů, nový film staví děj primárně na dialozích a odehrává se výhradně v interiérech.
"Zároveň zpracovávám žánr, který jsem doposud nerealizoval, což je pro mě osobně velmi obohacující," řekl Marhoul. "Stejně jako u každého z mých předešlých filmů se znovu ocitám v absolutně jiné a doposud nepoznané rovině tvorby, která má své specifické nároky i úskalí," dodal.
Režisér a herec Marhoul natočil tři výrazné celovečerní filmy. Poslední z nich, snímek Nabarvené ptáče, se stal před šesti lety událostí filmové sezony. Dostal se na filmový festival v Benátkách i do širší nominace na Oscary. Nabarvené ptáče je adaptací světového bestselleru amerického autora Jerzyho Kosińského. Román, výjimečný syrovostí popisu krutostí, které vyvolává válka a jí pokřivené charaktery, se odehrává za druhé světové války kdesi ve východní Evropě. Marhoulovi se pro oceňovaný film povedlo získat řadu známých herců, například Harveyho Keitela, Udo Kiera nebo Stellana Skarsgaarda.
Kriminální komedie Mazaný Filip vznikla v roce 2003 podle Marhoulovy stejnojmenné divadelní hry pro divadlo Sklep. Film na motivy povídek Raymonda Chandlera uspěl u kritiky i diváků, získal dva České lvy a podařilo se ho prodat televizní stanici HBO.
V roce 2008 Marhoul divákům představil válečné drama Tobruk o československém dobrovolnickém praporu, jenž v poušti bránil spolu se spojenci stejnojmenný severoafrický přístav. Tehdy se mohl radovat ze tří Českých lvů a dalších mezinárodních cen.
