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Film

Václav Marhoul natočil film v Hollywoodu. Hraje v něm Nick Nolte či James Franco

Kultura
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Po mezinárodním úspěchu Nabarveného ptáčete, které soutěžilo v Benátkách a dostalo se na oscarový shortlist, udělal režisér Václav Marhoul další výrazný krok ve své kariéře. Na svém novém filmu Doznání spolupracoval s hollywoodským štábem a před kamerou se sešlo mimořádné obsazení v čele s Robem Lowem, Jennifer Jason Leighovou, Jamesem Francem, Nickem Noltem a dalšími.

Nick Nolte hraje ve filmu Doznání postavu Alexandera, jednoho z vězňů v Lubjance.
Nick Nolte hraje ve filmu Doznání postavu Alexandera, jednoho z vězňů v Lubjance.Foto: Bonfire Legend
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Komorní drama ze stalinské éry bude mít světovou premiéru 15. října v hlavní soutěži Varšavského mezinárodního filmového festivalu a poté zamíří do světové distribuce. V českých kinech snímek uvede Bioscop 28. ledna příštího roku.

Václav Marhoul režíruje Jennifer Jason Leighovou a Roba Lowea během natáčení filmu Doznání, který vznikal v Hollywoodu.
Režisér Václav Marhoul během natáčení svého filmu Doznání, který vznikal v Hollywoodu.
James Franco a Kodi Smit-McPhee ve filmu Doznání.
Z natáčení filmu Václava Marhoula Doznání.
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Film se odehrává v Moskvě roku 1938. Místo děje: věznice Lubjanka, samotné srdce sovětské NKVD, temnoty a represí. Čest a morálka jsou ušlechtilé hodnoty, ale má se jich člověk držet i za cenu vlastního života – a možná i životů svých blízkých? Je možné si zachovat lidskou důstojnost a morální integritu i ve chvíli, kdy je jedinec zcela vydán na milost nemilosrdnému stalinskému režimu?

Na tyto otázky hledá odpověď nový film režiséra Václava Marhoula Confession (v českém překladu Doznání), který vznikl v produkci americké společnosti Bonfire Legend pod vedením producenta Dallase Sonniera. Natáčení proběhlo po pouhých čtyřech měsících příprav loni v prosinci v ateliérech Santa Clarita Studios severně od Los Angeles, kde byly vybudovány veškeré kulisy.

James Franco a Kodi Smit-McPhee ve filmu Doznání.
James Franco a Kodi Smit-McPhee ve filmu Doznání.Foto: Bonfire Legend

Příběh o přežití lidského ducha

„Z režijního hlediska, a nejen z něj, pro mě tento film a natáčení v takzvaném Hollywoodu představovaly skutečně obrovskou výzvu,“ potvrdil režisér Václav Marhoul, který se tak od dob Formana stal dalším českým režisérem režírujícím v USA. „Pustil jsem se, ostatně jako vždy, do žánru, který jsem doposud nerealizoval. V tomto případě jde o komorní a intimní psychologické drama, jehož děj stojí výhradně na dialozích. Byla to výzva, kterou mi pomohl naplnit skvělý štáb, a především vynikající herci.“

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V hlavních rolích se vedle již dříve oznámených hvězd Roba Lowea a na Oscara nominované Jennifer Jason Leighové představí James Franco. Obsazení doplňují další známá jména světové kinematografie, jako Nick Nolte, Kodi Smit-McPhee, Emile Hirsch, Richard Brake, Brad Dourif či Dean Norris.

„Je to neuvěřitelný příběh o lidském duchu a jeho přežití tváří v tvář těm, kteří by rádi zlomili lidskou důstojnost,“ popsal snímek herec Rob Lowe.

Režisér Václav Marhoul a Rob Lowe během natáčení filmu Doznání.
Režisér Václav Marhoul a Rob Lowe během natáčení filmu Doznání.Foto: Bonfire Legend

Hvězdný tým před i za kamerou

Za kamerou stál Peter Menzies Jr., jeden z nejvyhledávanějších hollywoodských kameramanů, scénář napsal Ben Shapiro a kostýmy navrhla Emma Flemingová. Filmovou architekturu měl na starosti Vincent Reynaud a masky vytvořil legendární Jeff Dawn, podepsaný pod desítkami velkých hollywoodských produkcí.

Film byl natočen výhradně v širokoúhlém formátu na klasický 35mm negativ. Kompletní postprodukce probíhala od ledna do června letošního roku v Praze. Střihu se ujal dvorní střihač režiséra Marhoula Luděk Hudec, obrazové úpravy proběhly v pražském studiu UPP a za zvukovým designem stojí Pavel Rejholec ze společnosti Soundsquare.

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Scenárista Ben Shapiro vyzdvihl spolupráci s těmi nejlepšími ve svém oboru: „Byla to opravdová čest spolupracovat s herci nominovanými na Oscara, Emmy či Zlatý glóbus a s jedním z nejvýznamnějších světových režisérů. Snímek Doznání je mimořádně krásné a upřímné dílo hluboce zakořeněné ve víře, morálce, utrpení a v tom, co znamená být svobodným a slušným člověkem. Na tento projekt jsem nesmírně hrdý.“

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Doznání je v pořadí čtvrtým celovečerním snímkem, pod kterým je Václav Marhoul podepsán jako režisér. Po debutové komedii Mazaný Filip (2003) a válečném dramatu Tobruk (2008), které dohromady získaly 11 nominací na Českého lva a 5 vítězství, následoval mezinárodně mimořádně úspěšný film Nabarvené ptáče (2019).

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