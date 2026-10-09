Václav Marhoul natočil film v Hollywoodu. Hraje v něm Nick Nolte či James Franco

Po mezinárodním úspěchu Nabarveného ptáčete, které soutěžilo v Benátkách a dostalo se na oscarový shortlist, udělal režisér Václav Marhoul další výrazný krok ve své kariéře. Na svém novém filmu Doznání spolupracoval s hollywoodským štábem a před kamerou se sešlo mimořádné obsazení v čele s Robem Lowem, Jennifer Jason Leighovou, Jamesem Francem, Nickem Noltem a dalšími.
Komorní drama ze stalinské éry bude mít světovou premiéru 15. října v hlavní soutěži Varšavského mezinárodního filmového festivalu a poté zamíří do světové distribuce. V českých kinech snímek uvede Bioscop 28. ledna příštího roku.
Film se odehrává v Moskvě roku 1938. Místo děje: věznice Lubjanka, samotné srdce sovětské NKVD, temnoty a represí. Čest a morálka jsou ušlechtilé hodnoty, ale má se jich člověk držet i za cenu vlastního života – a možná i životů svých blízkých? Je možné si zachovat lidskou důstojnost a morální integritu i ve chvíli, kdy je jedinec zcela vydán na milost nemilosrdnému stalinskému režimu?
Na tyto otázky hledá odpověď nový film režiséra Václava Marhoula Confession (v českém překladu Doznání), který vznikl v produkci americké společnosti Bonfire Legend pod vedením producenta Dallase Sonniera. Natáčení proběhlo po pouhých čtyřech měsících příprav loni v prosinci v ateliérech Santa Clarita Studios severně od Los Angeles, kde byly vybudovány veškeré kulisy.
Příběh o přežití lidského ducha
„Z režijního hlediska, a nejen z něj, pro mě tento film a natáčení v takzvaném Hollywoodu představovaly skutečně obrovskou výzvu,“ potvrdil režisér Václav Marhoul, který se tak od dob Formana stal dalším českým režisérem režírujícím v USA. „Pustil jsem se, ostatně jako vždy, do žánru, který jsem doposud nerealizoval. V tomto případě jde o komorní a intimní psychologické drama, jehož děj stojí výhradně na dialozích. Byla to výzva, kterou mi pomohl naplnit skvělý štáb, a především vynikající herci.“
V hlavních rolích se vedle již dříve oznámených hvězd Roba Lowea a na Oscara nominované Jennifer Jason Leighové představí James Franco. Obsazení doplňují další známá jména světové kinematografie, jako Nick Nolte, Kodi Smit-McPhee, Emile Hirsch, Richard Brake, Brad Dourif či Dean Norris.
„Je to neuvěřitelný příběh o lidském duchu a jeho přežití tváří v tvář těm, kteří by rádi zlomili lidskou důstojnost,“ popsal snímek herec Rob Lowe.
Hvězdný tým před i za kamerou
Za kamerou stál Peter Menzies Jr., jeden z nejvyhledávanějších hollywoodských kameramanů, scénář napsal Ben Shapiro a kostýmy navrhla Emma Flemingová. Filmovou architekturu měl na starosti Vincent Reynaud a masky vytvořil legendární Jeff Dawn, podepsaný pod desítkami velkých hollywoodských produkcí.
Film byl natočen výhradně v širokoúhlém formátu na klasický 35mm negativ. Kompletní postprodukce probíhala od ledna do června letošního roku v Praze. Střihu se ujal dvorní střihač režiséra Marhoula Luděk Hudec, obrazové úpravy proběhly v pražském studiu UPP a za zvukovým designem stojí Pavel Rejholec ze společnosti Soundsquare.
Scenárista Ben Shapiro vyzdvihl spolupráci s těmi nejlepšími ve svém oboru: „Byla to opravdová čest spolupracovat s herci nominovanými na Oscara, Emmy či Zlatý glóbus a s jedním z nejvýznamnějších světových režisérů. Snímek Doznání je mimořádně krásné a upřímné dílo hluboce zakořeněné ve víře, morálce, utrpení a v tom, co znamená být svobodným a slušným člověkem. Na tento projekt jsem nesmírně hrdý.“
Doznání je v pořadí čtvrtým celovečerním snímkem, pod kterým je Václav Marhoul podepsán jako režisér. Po debutové komedii Mazaný Filip (2003) a válečném dramatu Tobruk (2008), které dohromady získaly 11 nominací na Českého lva a 5 vítězství, následoval mezinárodně mimořádně úspěšný film Nabarvené ptáče (2019).
ŽIVĚ Volební místnosti se otevřely, první lidé už vkládají lístky do uren
Hlasovat lidé mohou tradičně od pátečních 14 do 22 hodin a v sobotu od osmi do 14 hodin. V komunálních volbách si vybírají své zástupce do obecních a městských zastupitelstev, v některých městech také do zastupitelstev městských částí či obvodů. Senátní volby probíhají letos v celkem 27 obvodech.
„Všichni dělají chyby, i prezidenti.“ Pavel se vrátil do Česka a odvolil v Černoučku
Po dohadech, jestli se prezident Petr Pavel vrátí, nebo nevrátí z dovolené v Africe, je jasno. Prezident v pátek krátce před třetí hodinou odpolední odvolil ve svém bydlišti v Černoučku.
Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou
Maximální prodejní ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. U nafty se cenový strop proti pátku zvýší o 38 haléřů na 47,67 koruny za litr, u benzinu vzroste o 17 haléřů na 46,48 koruny za litr.
Sucho zasáhlo výrobu elektřiny. Vltavské elektrárny jedou na zlomek obvyklého výkonu
Elektrárny na vltavské kaskádě letos kvůli suchu a malým průtokům vody vyrobily jen 40 až 50 procent elektřiny oproti dlouhodobému průměru. Z vodního díla Vrané nyní do Prahy odtéká jen 28 metrů krychlových vody za sekundu, elektrárna na Orlíku může vyrábět elektřinu jen z odtoku 15 metrů krychlových za sekundu.
ŽIVĚ Rusko útočilo na Záporoží, Ukrajina na ruská datacentra. Obě strany hlásí mrtvé
Ruské údery na ukrajinská města si vyžádaly několik mrtvých a zraněných, jeden člověk zemřel v Záporoží, kde ruská armáda zasáhla obytnou čtvrť. Ukrajinské drony druhou noc po sobě zaútočily na datové centrum ruské technologické společnosti Jandeks, tentokrát v Kalužské oblasti. Ruské úřady zároveň hlásí dva mrtvé po ukrajinském útoku v Belgorodské oblasti.