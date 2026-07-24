V Uherském Hradišti začala Letní filmová škola. Přijede Jiří Lábus i Anna Geislerová

V Uherském Hradišti začala Letní filmová škola (LFŠ). Její 52. ročník nabídne 212 celovečerních, středometrážních a krátkometrážních filmů, řekl na úvodní tiskové konferenci programový ředitel přehlídky Jan Jílek. Celý program má podle něj přes 400 položek. Festival každoročně navštěvují tisíce lidí, potrvá do 30. července. Loni LFŠ promítla 174 filmů, v balíčcích se prodalo dalších 6550 vstupů.
Také letos bude divákům k dispozici sedm promítacích sálů. V prodeji jsou akreditace na libovolný počet dní LFŠ včetně přenosných balíčků vstupenek na filmové projekce. Jednodenní akreditace přijde na 850 korun, což je o 150 korun více než loni, šestidenní stojí 2990 korun, zdražila o 390 korun.
Počet akreditací je na každý den vzhledem k počtu sedadel v promítacích sálech omezený. "Máme každý den zastropovaný na 2000 akreditacích," řekla ředitelka přehlídky Radana Korená. Limitovaný je též počet nabízených balíčků vstupenek. "Akreditace se prodávají. Balíčky vstupenek pomalu docházejí," doplnila Korená.
Rozpočet přehlídky je podle ní letos téměř 33 milionů korun, zhruba o 750 000 korun vyšší než loni. V předchozích letech byl však meziroční nárůst rozpočtu vyšší. Ministerstvo kultury podle Korené na letošek snížilo přehlídce dotaci o 2,5 milionu korun. Výpadek se podařilo nahradit penězi z dotačního programu Media a navýšením příspěvků od města Uherské Hradiště a Zlínského kraje. Pokud by se tak nestalo, hrozilo, že by program LFŠ mohl být kratší o jeden den, uvedla Korená. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) podle ní pozvánku na festival obdržel. "Pan ministr se z účasti na Letní filmové škole omluvil, takže nepřijede," řekla Korená.
Hostem festivalu letos bude herec Jiří Lábus, v Uherském Hradišti pobude od pátku do neděle. Do pondělí se lidé na přehlídce mohou setkat s francouzsko-senegalskou režisérkou Ramatou-Toulaye Syovou, stejně jako s italským režisérem Davidem Rappem. V neděli přijede francouzský režisér animovaných filmů Michel Ocelot, od úterý do středy bude na LFŠ herečka Anna Geislerová. Na festival přijedou i delegace k českým a slovenským filmovým novinkám a další hosté.
První filmová projekce začala v pátek v poledne, slavnostní zahájení přehlídky je na programu v kině Hvězda večer. Promítat se bude snímek Wirbel režiséra Tomáše Hubáčka. Ve světové premiéře festival uvede třetí hraný celovečerní film slovenského režiséra Marka Škopa s názvem Láska. Podle uherskohradišťského starosty Stanislava Blahy (ODS) festival významně přispívá k dobrému jménu města. Ocenil atmosféru otevřenosti, kultury a lidské blízkosti, kterou s sebou přináší. "Festival se v letech rozvíjí, je jedinečný," řekl Blaha.
Program přehlídky je rozdělený do bloků Historie, Současnost, Česko/Slovensko, Hosté a AČFK uvádí. Návštěvníci uvidí například filmy francouzsko-polského režiséra Romana Polanského a italského režiséra Michelangela Antonioniho. Představí i výběr afrických filmů a novinky z východní a střední Evropy. Kromě projekcí festival láká na koncerty, divadlo, odborné programy, tvůrčí dílny i akce pro děti.
K programu LFŠ už tradičně patří i putovní výstava fotografií připravená Českou tiskovou kanceláří (ČTK), která je jedním z hlavních mediálních partnerů festivalu. Letos se jmenuje Fotbalové okamžiky a představí snímky, které se tomuto oblíbenému sportu věnují. Vernisáž se na Palackého náměstí uskuteční v úterý odpoledne.
ŽIVĚ Ruské útoky v Kyjevské oblasti a Slovjansku si vyžádaly 11 mrtvých
Ruské útoky v Kyjevské oblasti a Slovjansku na východě Ukrajiny si v pátek vyžádaly nejméně 11 mrtvých a desítky zraněných. Informovali o tom ukrajinský prezident Zelenskyj a místní úřady. „V Kyjevské oblasti právě probíhá záchranná operace po ruském raketovém útoku. Podle informací bylo zraněno několik desítek lidí. Bylo také potvrzeno, že tragicky zahynulo šest lidí,“ napsal Zelenskyj na X.
Případ zadrženého Čecha v Číně se posunul. Nové informace padly při jednání v Pekingu
Během jednání delegace vedené předsedou Sněmovny Tomiem Okamurou (SPD) v čínském parlamentu padly nové informace o Čechovi, kterého Peking vyšetřuje kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Novinářům to v pátek řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) během odjezdu z návštěvy Chorvatska.
Demolice českého pavilonu pro Expo 2025 v Japonsku začne 1. srpna, prohlásil Macinka
Demolice českého pavilonu postaveného pro světovou výstavu Expo 2025 v japonské Ósace začne 1. srpna a potrvá několik měsíců, nejpozději do listopadu. Novinářům to v pátek v Záhřebu řekl ministr zahraničí Petr Macinka.
„Komerční“ pauzy jako pevná součást fotbalu? FIFA vnímá kritiku, česká liga má jasno
Na mistrovství světa v Americe se objevily jako nový prvek fotbalových pravidel a setkaly se s obří kritikou. Do povinných hydratačních přestávek uprostřed obou poločasů pálili fanoušci, hráči i trenéři. Jak to s nimi bude dál?
Čína zařadila 14 firem z EU na sankční seznam, je mezi nimi i Tatra Trucks
Čína v pátek přidala na svůj exportní sankční seznam dalších 14 subjektů z Evropské unie v reakci na sankce spojené s Ruskem. Podle informací agentury AFP je mezi nimi i česká firma Tatra Trucks vyrábějící těžké nákladní, vojenské a speciální automobily.