V Torontu vyhrál Belfast. Branaghův film líčí dospívání v Severním Irsku

Vítězným filmem letošního festivalu v kanadském Torontu se stalo rodinné drama ze Severního Irska. Jmenuje se Belfast a natočil ho Kenneth Branagh. "Jsem nadšený, poctěný a hluboce vděčný," poděkoval.

Na 46. ročníku zřejmě nejvýznamnější kinematografické přehlídky pořádané mimo Evropu, která skončila v sobotu, se představilo více než 130 titulů. Obvykle jich bývá až 250, píše agentura DPA.

Vítěze v Torontu místo odborné poroty vybírá publikum. Tentokrát si ho získal černobílý film o dospívání chlapce z dělnické rodiny v Belfastu koncem 60. let minulého století. Námět inspirovalo dětství šedesátiletého režiséra Branagha, který je zároveň známý herec.

Poslední dekády účinkoval v Dunkerku, Pirátech na vlnách, Valkýře, Harrym Potterovi a Tajemné komnatě, seriálu Wallander nebo Vraždě v Orient expresu, kterou sám natočil podle předlohy Agathy Christie.

Branagh už dříve režíroval Thora, Popelku nebo vloni rodinného Artemise Fowla. Někdejší člen Královské shakespearovské společnosti zároveň zfilmoval několik děl známého alžbetince, například Hamleta, Mnoho povyku pro nic nebo Jindřicha V. Belfast, ve kterém účinkují Jamie Dornan, známý z erotické trilogie Padesát odstinů, nebo Judi Denchová, proslulá jako M z bondovské ságy, uvedou česká kina 2. prosince.

Branagh řekl časopisu Variety, že ke vzpomínkám ho přivedla loňská izolace způsobená koronavirem.

"Začal jsem kvůli ní přemýšlet o něčem, co mě za těch skoro 50 let neopustilo," uvedl a dospívání v Severním Irsku přirovnal k podobné zkušenosti, kdy tehdejšími usazenými životy otřásl náhlý konflikt mezi protestanty a katolíky. Ten posléze trval desítky let.

Vztah k tématu má i devětatřicetiletý Jamie Dornan. "Odjel jsem z Belfastu, když mi bylo devatenáct, ale pořád na něj myslím a pořád tam žije má rodina," dodal herec, který před spoluprací s Branaghem sám zkoušel napsal scénář o událostech v Severním Irsku.

1:59 Film Belfast začnou česká kina promítat 2. prosince. | Video: CinemArt

O dospívání pojednává i kanadské drama Scarborough, na němž se podíleli tvůrci Shasha Nakhaiová a Rich Williamson, které v Torontu skončilo na druhém místě.

Vítězům desetidenního festivalu se opakovaně daří získat nominaci na americkou cenu Oscar. Platilo to o devíti posledních vítězích divácké ceny, z nichž 12 let v řetězech, Zelená kniha a Země nomádů dokonce dosáhly na Oscara pro nejlepší film. Sám Branagh byl na cenu nominován pětkrát, nezískal ale ani jednu.

Letošní ročník torontské přehlídky byl kvůli pandemii koronaviru komornější, promítalo se zčásti v kinosálech a zčásti na internetu. Loni se akce téměř kompletně konala virtuálně. Podle agentury AP testy mezi návštěvníky festivalu do soboty odhalily jediný případ pozitivní na nemoc covid-19.