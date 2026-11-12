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Film

V tisícím dílu pořadu Na plovárně Marek Eben vyzpovídá herce Jesse Eiseberga

Kultura
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Stálice programu České televize oslaví úctyhodné výročí. Pořad Na plovárně odvysílá ve středu 18. listopadu svůj 1000. díl. Hostem moderátora Marka Ebena v něm bude americký herec, scenárista a režisér Jesse Eisenberg. Diváci rozhovor s touto mezinárodní hvězdou uvidí na ČT art a v iVysílání ve 21:10 hodin.

Tisícím hostem pořadu Na plovárně bude herec Jesse Eiseneberg, kterého diváci mohou znát z filmů Sociální síť, Café Society nebo Podfukáři.
Tisícím hostem pořadu Na plovárně bude herec Jesse Eiseneberg, kterého diváci mohou znát z filmů Sociální síť, Café Society nebo Podfukáři.Foto: Česká televize – Petr Tureček
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Moderátor, herec a hudebník Marek Eben si ke každému dílu připravuje scénář. Složil také hudbu ke znělce, jejíž autorkou je výtvarnice Bára Dlouhá a která je celé roky poznávacím znamením pořadu. Stejně tak jako je nezaměnitelný styl rozhovorů, které Eben vede se zajímavými lidmi z celého světa. Historicky prvním hostem pořadu Na plovárně byl 7. ledna 1999 hudebník Michael Kocáb.

Hudebník a zakladatel rockové skupiny Pražský výběr Michael Kocáb byl prvním hostem, s nímž Marek Eben v roce 1999 vedl rozhovor v rámci svého pořadu Na plovárně.
Hudebník a zakladatel rockové skupiny Pražský výběr Michael Kocáb byl prvním hostem, s nímž Marek Eben v roce 1999 vedl rozhovor v rámci svého pořadu Na plovárně.Foto: Česká televize

 „Cítím se vděčně. Plovárnu děláme osmadvacet let a kdyby mi někdo na začátku řekl, že budeme mít tisíc dílů, tak bych to pokládal za naprosto nereálné. Prožil jsem s pořadem úžasný kus života a mám na lidi, kteří byli našimi hosty, spoustu nádherných vzpomínek. Nikdy se to neomrzí, protože každý člověk přinese svůj příběh a každý ten příběh je fascinující. Jsem rád, že se o ně můžeme podělit s diváky,“ říká moderátor a scenárista Marek Eben.

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„Pořad děláme dlouho, spousta lidí už není mezi námi a já jsem vděčný, že jsme měli příležitost kousek z jejich příběhu zachytit a on tu díky archivu pořadu v České televizi zůstane s námi,“ dodává.

Hosty Plovárny byli například Theodor Pištěk, Vlastimil Brodský, Libor Pešek, Stella Zázvorková, Jean Reno, Andrew J. Feustel, Aj Wej-wej, Agnieszka Hollandová, Andrew Schapiro, Jane Goodallová, Ondřej Pivec, Casey Affleck, Michael Caine, Erhard Melcher, Dana Drábová, Václav Havel a mnoho dalších.

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