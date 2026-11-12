V tisícím dílu pořadu Na plovárně Marek Eben vyzpovídá herce Jesse Eiseberga

Stálice programu České televize oslaví úctyhodné výročí. Pořad Na plovárně odvysílá ve středu 18. listopadu svůj 1000. díl. Hostem moderátora Marka Ebena v něm bude americký herec, scenárista a režisér Jesse Eisenberg. Diváci rozhovor s touto mezinárodní hvězdou uvidí na ČT art a v iVysílání ve 21:10 hodin.
Moderátor, herec a hudebník Marek Eben si ke každému dílu připravuje scénář. Složil také hudbu ke znělce, jejíž autorkou je výtvarnice Bára Dlouhá a která je celé roky poznávacím znamením pořadu. Stejně tak jako je nezaměnitelný styl rozhovorů, které Eben vede se zajímavými lidmi z celého světa. Historicky prvním hostem pořadu Na plovárně byl 7. ledna 1999 hudebník Michael Kocáb.
„Cítím se vděčně. Plovárnu děláme osmadvacet let a kdyby mi někdo na začátku řekl, že budeme mít tisíc dílů, tak bych to pokládal za naprosto nereálné. Prožil jsem s pořadem úžasný kus života a mám na lidi, kteří byli našimi hosty, spoustu nádherných vzpomínek. Nikdy se to neomrzí, protože každý člověk přinese svůj příběh a každý ten příběh je fascinující. Jsem rád, že se o ně můžeme podělit s diváky,“ říká moderátor a scenárista Marek Eben.
„Pořad děláme dlouho, spousta lidí už není mezi námi a já jsem vděčný, že jsme měli příležitost kousek z jejich příběhu zachytit a on tu díky archivu pořadu v České televizi zůstane s námi,“ dodává.
Hosty Plovárny byli například Theodor Pištěk, Vlastimil Brodský, Libor Pešek, Stella Zázvorková, Jean Reno, Andrew J. Feustel, Aj Wej-wej, Agnieszka Hollandová, Andrew Schapiro, Jane Goodallová, Ondřej Pivec, Casey Affleck, Michael Caine, Erhard Melcher, Dana Drábová, Václav Havel a mnoho dalších.
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