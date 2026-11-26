Nový šestidílný seriál Stalin zachycující sovětského diktátora v poválečných letech přichází v těchto dnech na streamovací platformu Kion a následně na obrazovky ruské televize. Soudě podle traileru jde o typický vlastenecký velkofilm, ve kterém se rozhodný vůdce staví na odpor Západu, napsal server Meduza.
Jiní komentátoři poukazují na příhodné načasování seriálu do současné doby, kdy Rusko pátým rokem válčí proti Ukrajině a "kolektivnímu Západu".
"Jádrem věci není umělecká kvalita, nýbrž posun ve veřejném vnímání. Jinými slovy: seriál přesně zapadá do současného historického okamžiku," uvedl komentátor rozhlasové stanice Kommersant FM.
Tvůrce seriálu, režisér Vladimir Bortko, představuje Stalina především jako muže, který byl nucen činit obtížná rozhodnutí v zájmu státu, a to i v obdobích konfrontace se Západem. Klíčovým příkladem je úsilí Sovětského svazu o vývoj atomové bomby.
Podle režiséra vznikl scénář již před 15 lety ve spolupráci s profesionálními historiky, ale od té doby "ležel v šuplíku". Projekt nebylo možné realizovat, protože pro něj ještě nedozrály podmínky. Až nyní nastal ten správný čas, protože vnímání daného historického období se v současném Rusku zcela proměnilo.
Po celé zemi - možná ne všude, ale postupně - se obnovují pomníky "vůdce národů", zatímco muzea a další symboly spojené s represemi či jinými nezákonnostmi oné éry často procházejí procesem, který by se dal nazvat "přeformátováním". Hovořilo se i o přemístění Soloveckého kamene, památníku obětí politických represí, z moskevského náměstí Lubjanka. Ve Vladivostoku se nedávno pokusili přesunout pomník Alexandra Solženicyna z nábřeží do malého parku, a to s odůvodněním, že je "tematicky nekonzistentní" se svým okolím. Socha se však během 24 hodin vrátila na původní místo, protože se ukázalo, že se rozměrný pomník do nového prostoru nehodí, jak upozorňovali občané. Jelikož úřady nemohly ignorovat požadavky veřejnosti, jednaly rychle.
Závěr je docela prostý: objektivní hodnocení historie je bezpochyby věc dobrá a správná. Málokdo by však stál o úplný návrat do stalinské éry - se vším, co s ní souviselo, včetně těch stránek, jejichž vnímání se v současnosti přetváří, poznamenal Kommersant FM.
"Zatímco některé filmy vstupují do distribuce s velkou slávou, jiným jsou distribuční licence odebírány a některé zůstávají ruské veřejnosti zcela nedostupné," dodal komentátor v narážce na cenzuru, která zakázala v Rusku desítky snímků.
Slavnostní premiéry seriálu se toto pondělí v moskevském kině Chudožestvennyj zúčastnily četné celebrity v čele s vůdcem ruských komunistů Gennadijem Zjuganovem, jehož strana si na své prapory vetkla jméno "vůdce národů" a loni jako chybu odsoudila zprávu Stalinova nástupce Nikity Chruščova na XX. sjezdu sovětských komunistů odsuzující "kult osobnosti" a Stalinovy zločiny. Bortko, který se proslavil svými adaptacemi děl Michaila Bulgakova Mistr a Markétka a Psí srdce, je členem Komunistické strany Ruské federace od roku 2007. V minulosti podpořil anexi ukrajinského poloostrova Krym i válku proti Ukrajině.
Newslettery
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
Zeman byl v nemocnici kvůli loňské operaci. Kdy to bylo s českými prezidenty vážné?
Důvodem hospitalizace bývalého prezidenta Miloše Zemana byla primárně kontrola po loňské operaci nezhoubného polypu na tlustém střevě. Dvaaosmdesátiletý politik měl z motolské nemocnice odejít podle plánu nejpozději v pátek ráno, ale vše dopadlo dobře a tak byl propuštěn již ve čtvrtek, uvedl deník Blesk. Zatímco nyní šlo o kontrolu, v minulosti Zeman skončil i na klinice intenzivní medicíny.
ŽIVĚ Rusko nemá rozšiřovat válku na Ukrajině, shodli se Trump a Rutte
Rusko by nemělo podnikat žádné kroky, kterými úmyslně či neúmyslně rozšíří válku na Ukrajině, uvedli ve společném prohlášení americký prezident Donald Trump a generální tajemník NATO Mark Rutte po středečním večerním jednání v Trumpově floridské rezidenci Mar-a-Lago. Mírová dohoda by měla být dojednána co nejdříve, shodli se rovněž.
Vjela na přejezd a přišla o řidičák. Policie zpřísnila postihy za běžný přestupek
Poláci letos několikrát zpřísnili silniční předpisy a postihy za jejich porušení. Teprve před pár dny třeba výrazně zpřísnili postihy pro řidiče na železničních přejezdech. Policie teď za některé prohřešky může dokonce na místě odebrat řidičák až na tři měsíce. A první dny platnosti těchto předpisů ukazují, že benevolentní zřejmě policisté moc nebudou.
Nespokojenost v ODS bublá. Místo převratu ale strana volí jinou strategii
Martin Kupka může být zatím klidný, předčasný kongres jeho strany se konat nebude. Příčina je prostá: nikdo nemá plán „B“. Podle politologů to ale není nic překvapivého. „Co se týče vnitřních proměn, ODS je známá tím, že vždycky dlouho čeká,“ říká politolog Aleš Michal.
Zapáleného muže hasila prezidentská ochranka. Mělo jít o Ukrajince s listem požadavků
Před polským prezidentským palácem ve Varšavě se ve středu odpoledne zapálil muž. Na pomoc mu okamžitě přispěchali příslušníci Státní ochranné služby (SOP), kteří zajišťují také bezpečnost polského prezidenta Karola Nawrockého. Podle polských médií šlo o mladého Ukrajince studujícího na tamní vysoké škole, který požadoval změnu přístupu k Ukrajincům žijícím v Polsku. Utrpěl vážná zranění.