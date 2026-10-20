V pražském Národním divadle se v úterý lidé rozloučí se zesnulým Jiřím Štěpničkou

V historické budově Národního divadla (ND) v Praze se 20. října uskuteční poslední rozloučení s Jiřím Štěpničkou. Dlouholetý člen Činohry ND, divadelní a filmový herec a mistr v dabingu zemřel v neděli 11. října ve věku 79 let. Se Štěpničkou se budou loučit jeho kolegové i veřejnost. Divadlo se otevře v 10:30, aby lidé mohli položit květiny a poklonit se u rakve. Asi hodinový obřad začne v 11:00.
Na zesnulého herce v projevu zavzpomíná ředitel ND Jan Burian, členové Činohry ND Taťjana Medvecká a Vladislav Beneš. Písně zahrají jazzový pianista a skladatel Emil Viklický, herec a zpěvák Igor Orozovič, který je rovněž členem Činohry ND.
Obřad podle mluvčího ND Tomáše Staňka doprovodí Štěpničkovy fotografie, a to jak z divadelního, tak z rodinného archivu. Zazní rovněž hercův hlas ze záznamu, který poskytl Český rozhlas.
Závěr obřadu obstará tradiční vynášení rakve z historické divadelní budovy. Štěpničku doprovodí jeho kolegové, zahrají trubači, předpokládá se rovněž polední zvuk zvonů pražských kostelů.
Štěpnička, vlastním jménem Jiří Samec, se narodil 16. dubna 1947 v Londýně, herectví vystudoval v Praze. Po několika mimopražských angažmá se v roce 1975 stal členem Činohry ND, v níž ztvárnil téměř stovku postav. V roce 2010 obdržel Cenu Thálie za roli Raymonda v inscenaci Blackbird. Byl výraznou postav odborů ND po sametové revoluci.
Na kontě má Štěpnička rovněž řadu postav ve filmu, televizi a rozhlase, výraznou stopu zanechal v dabingu. Jeho hlasem k českým divákům mluvily hvězdy jako Harrison Ford nebo Michael Douglas. Za dabing získal v roce 2002 Cenu Františka Filipovského a za celoživotní mistrovství v herectví a dabingu v roce 2024 ocenění Master Prix Nadace Život umělce.
Odchodem Jiřího Štěpničky ztratila Činohra ND i česká kultura jednu z nejcharismatičtějších osobností, výjimečného herce i sarkastického glosátora společenské situace, uvedlo ND ve smutečním oznámení.
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