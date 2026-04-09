V Praze začíná festival Dny evropského filmu. Zahájí ho melodrama Trojí loučení

Festival Dny evropského filmu (DEF) ve čtvrtek 9. dubna v pražském kině Přítomnost zahájí italsko-španělské melodrama Trojí loučení s Albou Rohrwacherovou v hlavní roli. Součástí zahajovacího programu bude udělení cen vítězům festivalové sekce Poprvé, věnované filmovým debutům, a soutěžní sekce Film a hudba.
Festival bude probíhat do 14. dubna v Praze v kinech Světozor, Edison Filmhub a Přítomnost a také v ostravském Minikině. Brněnská část přehlídky se bude konat od 13. do 19. dubna v Artu a od 15. do 19. dubna se festival přesune do regionů.
V soutěži debutů DEF nabídne prvotiny, které bodovaly na prestižních festivalech. Promítne třeba drama Bílý šnek režijní dvojice Elsa Kremser a Levin Peter, milostný příběh z Minsku o dívce snící o kariéře modelky a chlapci pracujícím v márnici.
Festival představí filmy Francoise Ozona, Paola Sorrentina a dalších významných režisérů. Program nabídne také oceňované debuty i tituly, v nichž hraje zásadní roli hudba. Řada filmů bude uvedena v české premiéře či předpremiéře. Snímky režiséra Sorrentina do Prahy přijede osobně představit jeho dvorní střihač Cristiano Travaglioli.
Soutěžní sekce Film a hudba přinese výběr snímků, kde se prolínají originální příběhy, vizuální nápady a hudba. Mezi ně patří například akční dobrodružství Slepice Györgye Pálfiho nebo film Nova 78' přinášející autentické záběry z newyorské konvence na počest spisovatele Williama S. Burroughse, kde vystupují Patti Smithová, Laurie Andersonová či Frank Zappa. Soutěžit bude i hořká komedie Maspalomas o extrovertním homosexuálním playboyi, který čelí úskalím stáří.
Festivalová dramaturgie nabídne opět několik tematických sekcí. Například Panoráma uvede novinku francouzského režiséra Ozona Cizinec, černobílou adaptaci románu Alberta Camuse, která získala Césara pro nejlepšího herce ve vedlejší roli a tři ceny francouzské kritiky Lumière.
Program přinese i čtveřici snímků nominovaných na Cenu diváků LUX, kterou uděluje Evropský parlament ve spolupráci s Evropskou filmovou akademií. O vítězném filmu mohou hlasovat diváci do 12. dubna. Součástí doprovodného programu budou i diskuse, projekce pro seniory a školy, semináře pro filmové profesionály i dílny pro děti. Mimo jiné se mohou návštěvníci těšit na několik večerů Mentální hygieny filmového kritika Aleše Stuchlého. Kompletní program je k dispozici na stránkách DEF.
