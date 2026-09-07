V Praze se točí seriál podle románové novinky Dana Browna Tajemství všech tajemství

Netflix prostřednictvím fotografie ze zákulisí oznámil, že v Praze aktuálně probíhá natáčení seriálové adaptace Brownova mysteriózního bestselleru Tajemství všech tajemství, jehož děj se z velké části odehrává právě v české metropoli. Oznámil také další členy hereckého obsazení.
V seriálu, který vzniká podle šesté knihy spisovatelovy série s Robertem Langdonem, se v hlavních rolích objeví Morgan Spector jako profesor Langdon a Rebecca Hallová coby jeho přítelkyně Katherine Solomonová.
Dále diváci uvidí Cherry Jonesovou jako americkou velvyslankyni v ČR Heide Nagelovou, Coreyho Stolla v roli bezohledného šéfa tajného projektu Threshold Everetta Finche, Roba Delaneyho jako nakladatelského redaktora z New Yorku Jonase Faukmana nebo Abbey Leeovou, která hraje ruskou laborantku Sashu Vesnu.
Nově v obsazení přibyla i jména jako Mamadou Athie v roli Michaela Harrise, Ben Levi Ross coby Alex Conan nebo Anamaria Marincaová, Richard Sammel a Elena Saurelová.
V novém románu Dana Browna svádí symbolog Robert Langdon závod s časem a dávnými silami, aby zachránil pohřešovanou vědkyni a její přelomový rukopis. Objevy, které obsahuje, mají potenciál navždy změnit lidské chápání mysli. Seriálová adaptace, která zatím nemá oficiální název, propojí futuristickou vědu s mystickými tradicemi a podle tvůrců nabídne i napínavou mezinárodní zápletku.
Brownových románů se prodalo více než 250 milionů výtisků v 56 jazycích. Postava Roberta Langdona se dosud objevila v pěti knihách: Andělé a démoni (2000), Šifra mistra Leonarda (2003), Ztracený symbol (2009), Inferno (2013) a Počátek (2017).
Filmového zpracování se dočkaly romány Šifra mistra Leonarda (2006), Andělé a démoni (2009) a Inferno (2016). Roli profesora Langdona si v nich zahrál Tom Hanks. Podle knihy Ztracený symbol vznikl v roce 2021 stejnojmenný televizní seriál s Ashley Zukermanem v hlavní roli – jde o prequelový příběh k filmům.
Nová sezona Divadla Járy Cimrmana bude pro Petra Bruknera poslední
Začínající 60. sezona Divadla Járy Cimrmana bude pro Petra Bruknera, kterého diváci znají například jako policejního praktikanta Hlaváčka ze hry Vražda v salonním coupé, poslední. Třiaosmdesátiletý herec, který v populárním souboru začínal v roce 1967 jako oponář a později se vypracoval až k hlavním rolím, to řekl v rozhovoru ČTK. Jako důvod uvedl zdravotní a s tím související psychické problémy.
Ve Francii padl zářijový teplotní rekord, teploměry naměřily 40,3 stupně
Ve Francii byl v neděli překonán zářijový teplotní rekord, informovala v pondělí francouzská meteorologická agentura Météo-France. Ve městě Lavaur v jihofrancouzském departementu Tarn naměřili 40,3 stupně Celsia. Dosavadní rekord činil 40,2 stupně a byl zaznamenán 12. září 2022 v Pissosu v departementu Landes, dodala agentura AFP.
Proč nevzlétáme? Jediný přeživší popsal peklo u Jaroslavle, zemřeli v něm i tři Češi
Od tragédie, při které u ruské Jaroslavle zahynulo prakticky celé hokejové mužstvo Lokomotivu včetně tří Čechů, uplynulo právě dnes přesně patnáct let. Jediný přeživší o události promluvil jen párkrát.
ŽIVĚ Rusko varuje před americkými raketami v Evropě. Mohou zničit podmínky pro jednání, tvrdí
V současnosti nepanují podmínky pro věcný dialog s USA o strategické stabilitě, uvedlo v pondělí podle agentury Reuters ruské ministerstvo zahraničí. Moskva tvrdí, že rozmístění amerických raketových systémů v Evropě včetně Norska by mohlo zničit všechny zbývající podmínky pro takové jednání.
První čínská automobilka si koupila jméno hokejového klubu. Míří rovnou do české extraligy
Čínská automobilka BYD si v Evropě buduje jméno nejen elektromobily, ale také prostřednictvím sportu. Sponzoruje Manchester City, Inter Milán, Paris Saint-Germain nebo mistrovství Evropy ve fotbale. České zastoupení nezůstává pozadu a míří do hokeje – a rovnou si koupilo místo v názvu českého extraligového klubu. Z Energie Karlovy Vary se na dvě sezony stává BYD Energie Karlovy Vary.