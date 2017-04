V porotě na festivalu v Cannes usednou Will Smith či Paolo Sorrentino

před 21 minutami

Do poroty na filmovém festivalu v Cannes letos usedne například herec Will Smith či režiséři Pak Čchan-wuk a Paolo Sorrentino. Kromě toho už organizátoři také oznámili, že předsedou bude španělský filmový tvůrce Pedro Almodóvar. Festival letos proběhne od 17. do 28. května.

Cannes - V letošní porotě na 70. ročníku mezinárodního filmového festivalu v Cannes budou mimo jiné americký herec Will Smith a režiséři Pak Čchan-wuk z Jižní Koreje a Paolo Sorrentino z Itálie. Oznámili to v úterý na svém webu organizátoři jednoho z největších filmových svátků pořádaných tradičně ve francouzském letovisku na břehu Středozemního moře. Už dříve sdělili, že předsedou poroty bude známý španělský filmový tvůrce Pedro Almodóvar.

Almodóvar, vůbec první španělský filmař v čele poroty v Cannes, povede devítičlenný tým. Na jmenování reagoval 67letý umělec prohlášením, že "je vděčný, cítí se poctěn a také trochu ohromen". Slíbil, že se svému úkolu bude věnovat "tělem i duší".

Almodóvar je považován za současného nejvlivnějšího španělského filmaře. Seznam jeho mezinárodně uznávaných děl je dlouhý. Snímek Vše o mé matce získal v roce 1999 Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film. Druhého Oscara pak obdržel za scénář ke svému filmu Mluv s ní.

Černošský herec Will Smith je znám z mnoha filmů, včetně například Mužů v černém. Režisér Pak Čchan-wuk se prosadil snímky jako Komorná nebo Jsem kyborg, ale to nevadí a Sorrentino zase filmy jako Mládí či Velká nádhera.

Letos se festival v Cannes bude konat od 17. do 28. května.

