V Olomouci se chystá premiéra akčního filmu, který se v tomto městě natáčel

Ve čtvrtek 21. května se v Olomouci uskuteční premiéra akčního krátkometrážního filmu natočeného právě v ulicích tohoto města. Snímek s názvem Stav odpojen vznikal loni na přelomu srpna a září. Podepsáni jsou pod ním zástupci kaskadérské skupiny a ředitel olomouckého divadla Tramtarie Vladislav Kracík. Hraje v něm například i Albert Čuba, který řídí ostravské divadlo Mír.
Jediné veřejné promítání je v plánu ve čtvrtek v kině Metropol, řekl za tvůrce snímku Pavel Vysloužil. Snímek vznikl s podporou města Olomouce a ve spolupráci s Divadlem Mír. Na jeho platformě Mírplay budou moci poté diváci snímek vidět.
Snímek Stav odpojen akčním jazykem a s nadsázkou popisuje, kam až může dospět přetechnizovaná společnost. "Chtěli jsme pobavit sebe i diváky. Nehrajeme si na velké umění, chceme ale ukázat, co se dá zvládnout s partou profíků za pár dní. Rád o filmu mluvím jako o punkové poctě devadesátkovým béčkovým akčňákům," uvedl autor námětu a šéf olomoucké kaskadérské skupiny Czech Action Crew Daniel Bodlák.
Její členové jsou při všech automobilových honičkách a bojových scénách. U obrazu, kdy v historickém jádru města vzduchem letí automobil, pomáhali i kaskadéři z kultovního německého akčního seriálu Kobra 11.
S Olomoucí snímek nespojuje jen lokace, ale i řada místních osobností, které se na jeho vzniku podílely. Scénář filmu napsal ředitel Divadla Tramtárie Vladislav Kracík, režie se ujal Vít Hradil, hudbu složil David Spilka, v hlavních rolích se představují herečka Andrea Mohylová a Albert Čuba.
"Jsem velkým fanouškem žánrového filmu, takže pokaždé, když se něčeho podobného mohu zúčastnit, jdu do toho," uvedl Čuba.
"Bylo to pro mě něco zcela nového, a to my herci rádi. Líbí se mi, že to kluci nazvali poctou béčkovým akčním filmům. A taky jsem ráda, že v Česku něco takového vzniklo," dodala Mohylová.
Film se natáčel nejen v Olomouci, ale také na Prostějovsku v Běleckém mlýně a okolí. Hlavním producentem a partnerem je Krátký Film Praha. "Chceme ukázat, že Krátký Film navazuje na historii od roku 1949 i v producentském řemesle, zároveň podporujeme destinační filmový management," uvedl majitel společnosti Richard Benýšek. Díky jeho firmě tvůrci použili i záběry z filmových archivů.
