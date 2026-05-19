19. 5. Ivo
Film

V Olomouci se chystá premiéra akčního filmu, který se v tomto městě natáčel

ČTK

Ve čtvrtek 21. května se v Olomouci uskuteční premiéra akčního krátkometrážního filmu natočeného právě v ulicích tohoto města. Snímek s názvem Stav odpojen vznikal loni na přelomu srpna a září. Podepsáni jsou pod ním zástupci kaskadérské skupiny a ředitel olomouckého divadla Tramtarie Vladislav Kracík. Hraje v něm například i Albert Čuba, který řídí ostravské divadlo Mír.

Podle autora námětu filmu Stav odpojen, který se natáčel v ulicích Olomouce, je snímek "punkovou poctou devadesátkovým béčkovým akčňákům".Foto: Krátký film Praha
Jediné veřejné promítání je v plánu ve čtvrtek v kině Metropol, řekl za tvůrce snímku Pavel Vysloužil. Snímek vznikl s podporou města Olomouce a ve spolupráci s Divadlem Mír. Na jeho platformě Mírplay budou moci poté diváci snímek vidět.

Snímek Stav odpojen akčním jazykem a s nadsázkou popisuje, kam až může dospět přetechnizovaná společnost. "Chtěli jsme pobavit sebe i diváky. Nehrajeme si na velké umění, chceme ale ukázat, co se dá zvládnout s partou profíků za pár dní. Rád o filmu mluvím jako o punkové poctě devadesátkovým béčkovým akčňákům," uvedl autor námětu a šéf olomoucké kaskadérské skupiny Czech Action Crew Daniel Bodlák.

Její členové jsou při všech automobilových honičkách a bojových scénách. U obrazu, kdy v historickém jádru města vzduchem letí automobil, pomáhali i kaskadéři z kultovního německého akčního seriálu Kobra 11.

S Olomoucí snímek nespojuje jen lokace, ale i řada místních osobností, které se na jeho vzniku podílely. Scénář filmu napsal ředitel Divadla Tramtárie Vladislav Kracík, režie se ujal Vít Hradil, hudbu složil David Spilka, v hlavních rolích se představují herečka Andrea Mohylová a Albert Čuba.

"Jsem velkým fanouškem žánrového filmu, takže pokaždé, když se něčeho podobného mohu zúčastnit, jdu do toho," uvedl Čuba.

"Bylo to pro mě něco zcela nového, a to my herci rádi. Líbí se mi, že to kluci nazvali poctou béčkovým akčním filmům. A taky jsem ráda, že v Česku něco takového vzniklo," dodala Mohylová.

Film se natáčel nejen v Olomouci, ale také na Prostějovsku v Běleckém mlýně a okolí. Hlavním producentem a partnerem je Krátký Film Praha. "Chceme ukázat, že Krátký Film navazuje na historii od roku 1949 i v producentském řemesle, zároveň podporujeme destinační filmový management," uvedl majitel společnosti Richard Benýšek. Díky jeho firmě tvůrci použili i záběry z filmových archivů.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na pondělním jednání vlády zcela nečekaně rozhodl, že po více než 20 letech existence zanikne od 1. července Odbor pro lidská práva a ochranu menšin Úřadu vlády ČR. Vláda rovněž překvapivě schválila přesun protidrogové agendy z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví.

Takový zásah Babiše nikdo nečekal. Rozmetal boj proti drogám i za lidská práva

Ačkoliv premiér Andrej Babiš nedával před pondělním jednání vlády najevo, že by chtěl něco měnit v boji proti závislostem, stejně jako nemluvil o lidských právech, provedl v těchto oblastech razantní změny. A to takové, proti kterým protestují odborníci z obou oblastí. V úterý pak vyšlo najevo, že ve funkci má v rámci změn od července skončit i dosavadní národní protidrogový koordinátor Pavel Bém.

Poušť Atacama - Chile

Při výpravě v chilských Andách zahynul český diplomat

Při výpravě do chilských And zahynul český diplomat, který pracoval na české ambasádě v této jihoamerické zemi. Upozornil na to v úterý server iDnes.cz. Podle chilských médií Čech před smrtí telefonicky oznámil svou polohu manželce a poté jeho tělo našli záchranáři. Diplomat působil na velvyslanectví od roku 2022 jako atašé, na starosti měl finančně-hospodářskou agendu, uvedl server.

Písničkářka Radůza si novou píseň Jako bych žil v traileru natočila i produkčně připravila zcela sama.

„Nejtěžší bylo donutit generátor videí, aby mě nesvlékal.“ Radůza má nový videoklip

Písničkářka Radůza právě vydává nový singl a videoklip Jako bych žil v traileru a volně jím navazuje na předchozí skladbu Já tě prosím, buď tu se mnou. Stejně jako zmíněná píseň má být i tento song součástí zamýšleného pašijového cyklu. Radůza v novince komentuje současné společenské dění. "Jako by konec světa přicházel, těm zlým se dobře daří," zpívá v ní.

