V Marhoulově novém filmu Doznání účinkuje i herec z Formanova snímku z roku 1975

Svůj nový, čtvrtý celovečerní film Doznání natočil režisér Václav Marhoul opět na 35milimetrový negativ. Snímek odehrávající se v moskevské věznici Lubjanka v roce 1938 vznikl v ateliérech u amerického Los Angeles podle scénáře Bena Shapira. Hrají v něm přední američtí herci, mj. dosud neoznámený Brad Dourif, kterého v roce 1975 režisér Miloš Forman obsadil do svého Přeletu nad kukaččím hnízdem.
Doznání bude mít světovou premiéru ve čtvrtek 15. října v hlavní soutěži na Varšavském mezinárodním filmovém festivalu, a to pod anglickým názvem Confession. Do českých kin ho příští rok 28. ledna uvede distribuční společnost Bioscop.
Doznání podle režiséra Václava Marhoula nesouvisí se stejnojmennou knihou Artura Londona, odsouzeného v roce 1952 v monstrprocesu s Rudolfem Slánským k doživotí a později rehabilitovaného. Téma je ale velmi podobné. "Zachování vlastní morální integrity a sebeúcty ve chvíli, kdy vám jde o život a zároveň jakoby tím postojem ohrožujete život mnoha lidí okolo sebe, to je myslím velké lidské téma,“ řekl Marhoul.
O natáčení se režisér poprvé zmínil před loňskými Vánoci, platilo však informační embargo a nesměl uvést ani název. Mohl oznámit pouze jména dvou herců: Jennifer Jason Leighové a Roba Lowea. Ve filmu účinkuje rovněž pětaosmdesátiletý Nick Nolte a šestasedmdesátiletý Dourif.
Dourifa podle Marhoula udivila práce s 35milimetrovým filmovým páskem místo digitálních kamer. "Z toho záběrového natáčení byl v šoku. A říkal mi: Václave, takhle dneska v Hollywoodu točí už jeden jediný člověk. A to je Clint Eastwood, jemuž je 96 let," uvedl šestašedesátiletý český režisér. Na 35milimetrový formát Marhoul točil všechny své dosavadní celovečerní filmy, tedy Mazaného Filipa z roku 2003, Tobruk z roku 2008 a Nabarvené ptáče z roku 2019.
Rozdíl proti digitálnímu snímání je v práci na scéně a ve výsledné výtvarné kvalitě. Jeden záběr podle Marhoula trvá obvykle do deseti vteřin, ne o mnoho déle než s digitálními kamerami. Umožňuje to mimo jiné promyšlenou práci se světlem. "Jsem prostě ročník, jaký jsem, a jsem vychován jako filmař, a ne jako televizář," řekl režisér.
Marhoul vyzdvihl kameru, za níž stál Peter Menzies Jr., držitel Oscara za kameru k filmu Šílený Max: Zběsilá cesta. Menziesova práce se podle Marhoula dokázala vyrovnat kameře Vladimíra Smutného, s nímž by podle svých slov jistě točil, kdyby Smutný loni nezemřel.
Dourif za výkon ve vedlejší roli v Přeletu nad kukaččím hnízdem získal v roce 1976 Zlatý glóbus za Objev roku, britskou cenu BAFTA a nominaci na Oscara. Tři nominace na Oscara má za své filmové role Nolte, v roce 1992 získal Zlatý glóbus za hlavní mužskou roli v romantickém dramatu Barbry Streisandové Pán přílivu.
Z dalších předních herců, kteří se v Doznání objeví, získala Leighová za roli v Tarantinových Osmi hrozných nominaci na Oscara za nejlepší výkon herečky ve vedlejší roli. Dostala za ni Zlatý glóbus a britskou cenu BAFTA. Také ztvárnila jednu z důležitých postav Lynchova seriálu Twin Peaks - Návrat z roku 2017. Další herec James Franco byl v roce 2011 nominován na Oscara za hlavní mužský herecký výkon ve filmu 127 hodin a Rob Lowe účinkoval v několika Zlatými glóby oceněném seriálu Západní křídlo o zákulisí Bílého domu.
"Byla opravdová čest spolupracovat s herci nominovanými na Oscara, Emmy či Zlatý glóbus a s jedním z nejvýznamnějších světových režisérů. Snímek Doznání je mimořádně krásné a upřímné dílo hluboce zakořeněné ve víře, morálce, utrpení a v tom, co znamená být svobodným a slušným člověkem," doplnil autor scénáře Shapiro.
Roli v novém Marhoulově filmu dostal také australský herec Kodi Smit-McPhee, stejně jako jeho američtí kolegové Emile Hirsch, Richard Brake a Dean Norris.
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