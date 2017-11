Trailer: V komedii Špindl se skupinka třicátnic vydává vstříc lyžování i sexuálnímu dobrodružství

před 29 minutami

V hlavních rolích Anita Krausová a Anna Polívková | Video: Bontonfilm | 01:45

Nová komedie od Milana Cieslara, který za sebou má filmy Láska je láska nebo Život je život, míří do kin. Lakonicky nazvaný snímek Špindl vypráví o třech sestrách, jež vyrážejí na hory do zasněženého Špindlerova Mlýna, aby si užily dámskou jízdu. V hlavních rolích se objeví Anna Polívková, Anita Krausová a Kateřina Klausová. V menších rolích diváci uvidí Jana Révaie, Jakuba Koháka nebo Lukáše Pavláska. „Všem třem hlavním hrdinkám se ve Špindlu totálně změní život. Cesta k této změně vede přes milostná zklamání, sexuální dobrodružství a několik pořádně bolestných kocovin. Tenhle film je zkrátka ze života,“ komentuje herečka Klausová. Špindl dorazí do českých kin 21. prosince.

autor: mad

