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Film

V Karlových Varech začíná filmový festival. Představí znělku, cenu dostane Hoffman

ČTK

V pátek odpoledne odstartuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Na slavnostním večeru převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman. Na úvod přehlídky obdrží ocenění v podobě Ceny prezidenta festivalu americká režisérka, scenáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová.

ČR-film-festival-Karlovy Vary-FASTPIX, 60. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, MFF KV 2026, KVIFF
V pátek 3. července odpoledne začne jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.Foto: ČTK – Kubeš Slavomír
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Festival zahájí argentinsko-španělský dokument Zápas století, který mapuje utkání na mistrovství světa ve fotbale v roce 1986 mezi Argentinou a Anglií.

Osmaosmdesátiletého Hoffmana diváci znají ze snímků Rain Man a Kramerová versus Kramer, za které získal Oscara, nebo z filmových hitů Malý velký muž či Tootsie. Na hercovo přání festival v sobotu 4. července uvede jeho průlomový snímek Absolvent režiséra Mikea Nicholse.

Wright je držitelem cen Tony, Emmy a Zlatého glóbu, získal nominace na Oscara a obdržel cenu British Academy Games Award. Diváci ho mohou znát mimo jiné z bondovek, ve kterých ztvárnil agenta CIA, nebo ze snímku Basquiat, který karlovarský festival při příležitosti Wrightova ocenění uvede.

Gyllenhaalová získala za roli v nekonvenční romanci Sekretářka svou první nominaci na Zlatý glóbus. Cenu získala až později díky minisérii Ctihodná žena. Na kontě má také nominaci na Oscara za film Crazy Heart. Objevila se i v pokračování batmanovské série Temný rytíř.

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Organizátoři dnes představí znělku pro letošní ročník festivalu, kterou natočil švédský herec a držitel Zlatého glóbu Stellan Skarsgaard, jenž dostal Křišťálový glóbus na karlovarském festivalu loni. Po slavnostním zahájení festivalu bude následovat tradiční koncert. Letos ho připravil DJ a producent NobodyListen a na pódiu před hotelem Thermal se při něm vystřídají Matěj Ruppert, Roman Holý, Lenka Dusilová, Dan Bárta, Yzomandias, Vladimir 518, Akira, Annet X a sbor Vocal Crew by Unique. Koncert je pro veřejnost zdarma.

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Festival v Karlových Varech uvede do 11. července přes 130 celovečerních hraných a dokumentárních snímků, z toho 37 v soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní. Českou kinematografii letos v hlavní soutěži zastoupí tři snímky v mezinárodní koprodukci - komediální drama Chica Checa režiséra Šimona Holého, Pramen slovenského režiséra Ivana Ostrochovského a Padlé ovoce, za kterým stojí režisér z Barmy Aun Pčou (v anglické transkripci Aung Phyoe).

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Další sekce Horizonty nabídne 55 filmů z aktuální festivalové sezony. Potřinácté bude mít v Karlových Varech zastoupení sekce Imagina, věnovaná dvěma desítkám krátkých i celovečerních filmů s odvážným, místy experimentálním přístupem k vyprávění i stylu. Dřívější sekce půlnočních filmů ponese podruhé název Po zavíračce.

Součástí letošního ročníku karlovarské přehlídky bude sekce Návraty k pramenům. Jeden z divácky nejoblíbenějších programů festivalu, který se ohlíží do historie kinematografie, obsahuje dvacítku vybraných filmů z předchozích ročníků. Další informace se nacházejí na stránkách festivalu. 

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