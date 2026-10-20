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Film

V Jihlavě bude mít evropskou premiéru dokumentární film Olgy Malířové Špátové

ČTK
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Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava v pátek zahájí evropská premiéra filmu Návrat do neznámé země. Režisérka Olga Malířová Špátová v něm zachytila život choreografa Jiřího Kyliána, jeho tvorbu i přes 50 let trvající manželství s tanečnicí a múzou Sabine Kupferbergovou. Letošní 30. ročník jihlavského festivalu dokumentárních filmů potrvá do 1. listopadu.

Olga Malířová Špátová, režisérka
Režisérka dokumentu Návrat do neznámé země Olga Malířová Špátová na tiskové konferenci před začátkem 30. ročníku MFDF Ji.hlava 20. října 2026 v jihlavském Kině Dukla.Foto: ČTK – Svoboda Jaroslav
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Snímek Návrat do neznámé země není podle jeho režisérky běžným medailonem osobnosti, ale vizuálně zajímavou a přesto srozumitelnou výpovědí o dlouholetém tvůrčím vztahu i o univerzálním běhu života. "Zachycovala jsem obrazy. A posléze jsem toužila vytvořit příběh jejich života skrze tyto symbolické obrazy, ale i příběh života, který se týká nás všech. O touze po lásce, touze po tvorbě, něco v životě vykonat, říct. A hlavně je tam také příběh o hledání domova," řekla Malířová Špátová.

Snímek vznikal na jednom z nizozemských ostrovů. To, že není tradičním portrétem, bylo podle režisérky přáním samotného Kyliána. I natáčení na zdánlivě opuštěném místě bylo jeho nápadem. "Nejdřív jsem z toho nápadu drobně omdlela, ale když má člověk nějaké omezení, tak vytvoří něco úplně nového, začne se na ten film dívat úplně novýma očima a přestane používat už vyšlapané cesty," dodala režisérka. Film už viděli diváci na Novém Zélandu a v Izraeli.

Choreograf Jiří Kylián se svojí životní partnerkou, múzou a tanečnicí Sabine Kupferbergovou v dokumentu Návrat do neznámé země.
Choreograf Jiří Kylián se svojí životní partnerkou, múzou a tanečnicí Sabine Kupferbergovou v dokumentu Návrat do neznámé země.Foto: Artcam Films

Devětasedmdesátiletý Kylián působil po emigraci v roce 1968 v Německu a především v Nizozemsku, zejména v Nederlands Dans Theater (NDT) v Haagu, kde byl i uměleckým ředitelem.

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Jihlavský festival dokumentů letos uvede přes 350 snímků, asi třetinu z nich ve světové, mezinárodní či evropské premiéře. Tuzemské i zahraniční filmy budou soutěžit ve více sekcích. Úvodní film Návrat do neznámé země je zařazený v mezinárodní sekci Opus bonum.

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Ve zvláštní nesoutěžní sekci filmů, které změnily svět, festival nabídne mezi 13 snímky mimo jiné retrospektivu americko-vietnamské filmařky a teoretičky Trinh T. Minh-ha.

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