V Jihlavě bude mít evropskou premiéru dokumentární film Olgy Malířové Špátové

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava v pátek zahájí evropská premiéra filmu Návrat do neznámé země. Režisérka Olga Malířová Špátová v něm zachytila život choreografa Jiřího Kyliána, jeho tvorbu i přes 50 let trvající manželství s tanečnicí a múzou Sabine Kupferbergovou. Letošní 30. ročník jihlavského festivalu dokumentárních filmů potrvá do 1. listopadu.
Snímek Návrat do neznámé země není podle jeho režisérky běžným medailonem osobnosti, ale vizuálně zajímavou a přesto srozumitelnou výpovědí o dlouholetém tvůrčím vztahu i o univerzálním běhu života. "Zachycovala jsem obrazy. A posléze jsem toužila vytvořit příběh jejich života skrze tyto symbolické obrazy, ale i příběh života, který se týká nás všech. O touze po lásce, touze po tvorbě, něco v životě vykonat, říct. A hlavně je tam také příběh o hledání domova," řekla Malířová Špátová.
Snímek vznikal na jednom z nizozemských ostrovů. To, že není tradičním portrétem, bylo podle režisérky přáním samotného Kyliána. I natáčení na zdánlivě opuštěném místě bylo jeho nápadem. "Nejdřív jsem z toho nápadu drobně omdlela, ale když má člověk nějaké omezení, tak vytvoří něco úplně nového, začne se na ten film dívat úplně novýma očima a přestane používat už vyšlapané cesty," dodala režisérka. Film už viděli diváci na Novém Zélandu a v Izraeli.
Devětasedmdesátiletý Kylián působil po emigraci v roce 1968 v Německu a především v Nizozemsku, zejména v Nederlands Dans Theater (NDT) v Haagu, kde byl i uměleckým ředitelem.
Jihlavský festival dokumentů letos uvede přes 350 snímků, asi třetinu z nich ve světové, mezinárodní či evropské premiéře. Tuzemské i zahraniční filmy budou soutěžit ve více sekcích. Úvodní film Návrat do neznámé země je zařazený v mezinárodní sekci Opus bonum.
Ve zvláštní nesoutěžní sekci filmů, které změnily svět, festival nabídne mezi 13 snímky mimo jiné retrospektivu americko-vietnamské filmařky a teoretičky Trinh T. Minh-ha.
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