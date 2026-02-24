V Irsku se natáčí třetí řada seriálu Wednesday. Objeví se v ní nové herecké hvězdy

Společnost Netflix před pár dny oznámila, že herecké obsazení seriálu Wednesday osvěží nové herecké tváře. Na vzniku 3. řady se mj. bude podílet Winona Ryderová, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan či Kennedy Moyer. Natáčení dalších dílů jednoho z nejsledovanějších seriálů je nyní v plném proudu nedaleko irského Dublinu.
Výše zmíněná herecká jména se připojují k již dříve oznámené Evě Greenové, která ztvární Ophelii, sestru Morticie Addamsové, a také k navracejícím se hercům Jenně Orteze jako Wednesday, Catherine Zeta-Jonesové v roli Morticie a Luisi Guzmánovi coby Gomezovi.
„V této řadě přivítáme nové studenty, nové učitele a odhalíme některá dlouho hnijící tajemství rodiny Addamsových. Neříkejte, že jsme vás nevarovali,“ komentují chystané díly seriálu jeho tvůrci Alfred Gough a Miles Millar.
„Jsem nadšený, že se mohu podílet na vzniku třetí řady. Je skvělé se znovu sejít s celým původním hereckým ansámblem. A nové obsazení některých mých drahých přátel a dřívějších spolupracovníků – Evy, Chrise, Noaha… dělá tuto řadu obzvlášť výjimečnou. Jsem vážně velmi šťastný,“ uvedl režisér seriálu Tim Burton.
Druhá řada komediálně-hororového seriálu Wednesday měla premiéru loni a rychle se stala 5. nejsledovanějším anglicky mluveným seriálem všech dob. Navázala tak na rekordní úspěch první řady tohoto globálního hitu z roku 2022, který stále zůstává nejsledovanějším anglicky mluveným seriálem Netflixu.
Prezident Pavel nebude vetovat návrh letošního rozpočtu se schodkem 310 mld. Kč, i když podle odborníků porušuje zákon. Řekl to v rozhovoru pro Deník.
Ruský prezident Vladimir Putin za čtyři roky války nedosáhl svých cílů, Ukrajina ubránila svou nezávislost. Na úvod úterního čtvrtého výročí vpádu ruských vojsk do své země to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píší tiskové agentury. Kyjev udělá vše pro zajištění trvalého míru, dodal ukrajinský vůdce v televizním projevu.
Milovníci tradičního pojetí zimních olympijských her začínají cítit značné znepokojení. Z kusých informací Mezinárodního olympijského výboru (MOV) stále výrazněji prosakují snahy o budoucí radikální obměnu sportů, ve kterých se pod pěti kruhy bojuje o medaile.
Italská státní televize čelí kritice poté, co v úvodní znělce k přenosům ze zimních her odvysílala upravenou verzi slavné kresby Leonarda da Vinciho. Spor, který si vysloužil přezdívku „Penisgate 2“, se rychle dostal i do parlamentu. Paradoxně je to právě rozkrok Vitruviánského muže, který podle některých badatelů může skrývat klíč k proporční záhadě, jež historiky zaměstnává po celá staletí.
Americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) zastaví v úterý výběr cel uložených na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA). V pátek Nejvyšší soud USA označil tato cla za nezákonná. Americký prezident Donald Trump dnes v příspěvku na své sociální síti opět zkritizoval nejvyšší soud a pohrozil novými cly.