V Irsku se natáčí třetí řada seriálu Wednesday. Objeví se v ní nové herecké hvězdy

Petra Smítalová
Společnost Netflix před pár dny oznámila, že herecké obsazení seriálu Wednesday osvěží nové herecké tváře. Na vzniku 3. řady se mj. bude podílet Winona Ryderová, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan či Kennedy Moyer. Natáčení dalších dílů jednoho z nejsledovanějších seriálů je nyní v plném proudu nedaleko irského Dublinu.

Joonas Suotamo, Catherine Zeta-Jonesová, Jenna Ortega, Isaac Ordonez a Luis Guzmán v 2. řadě seriálu Wednesday (2025).
Joonas Suotamo, Catherine Zeta-Jonesová, Jenna Ortega, Isaac Ordonez a Luis Guzmán v 2. řadě seriálu Wednesday (2025).Foto: Netflix
Výše zmíněná herecká jména se připojují k již dříve oznámené Evě Greenové, která ztvární Ophelii, sestru Morticie Addamsové, a také k navracejícím se hercům Jenně Orteze jako Wednesday, Catherine Zeta-Jonesové v roli Morticie a Luisi Guzmánovi coby Gomezovi.

„V této řadě přivítáme nové studenty, nové učitele a odhalíme některá dlouho hnijící tajemství rodiny Addamsových. Neříkejte, že jsme vás nevarovali,“ komentují chystané díly seriálu jeho tvůrci Alfred Gough a Miles Millar.

„Jsem nadšený, že se mohu podílet na vzniku třetí řady. Je skvělé se znovu sejít s celým původním hereckým ansámblem. A nové obsazení některých mých drahých přátel a dřívějších spolupracovníků – Evy, Chrise, Noaha… dělá tuto řadu obzvlášť výjimečnou. Jsem vážně velmi šťastný,“ uvedl režisér seriálu Tim Burton.

Druhá řada komediálně-hororového seriálu Wednesday měla premiéru loni a rychle se stala 5. nejsledovanějším anglicky mluveným seriálem všech dob. Navázala tak na rekordní úspěch první řady tohoto globálního hitu z roku 2022, který stále zůstává nejsledovanějším anglicky mluveným seriálem Netflixu.

