V hlavní soutěži karlovarského festivalu budou k vidění tři snímky s českou účastí

Karlovarský festival od 3. do 11. července uvede v soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a v nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení celkem 37 filmů, z toho 15 debutů. Českou kinematografii letos v hlavní soutěži zastoupí 3 snímky v mezinárodní koprodukci: komediální drama Chica Checa v režii Šimona Holého, Pramen slovenského režiséra Ivana Ostrochovského a Padlé ovoce režisérky z Barmy Pchjo Pchjo Aun.
"Jedním z rozpoznávacích znaků filmů v letošním hlavním programu je imponující snaha jejich autorů pochopit různorodost a komplexnost světa vlastní konfrontací, neutuchajícím hledáním vztahu mezi gesty uměleckým a politickým, intimním a celospolečenským," uvedl umělecký ředitel festivalu Karel Och.
Soutěžní sekce Proxima nabízí i letos prostor filmařům čekajícím na objevení stejně jako renomovaným autorům hledajícím nové směry své tvorby. Mezi 12 snímky z různých částí světa bude Česko zastupovat světová premiéra česko-slovenského celovečerního debutu 33 kroků Šimona a Anny Domček. Jeho děj se odehrává 13 let poté, co hlavní hrdina Milan Daniel utrpěl těžká zranění hlavy v rámci rasisticky motivovaného útoku a jeho útočník má být propuštěn.
Nesoutěžní sekce Zvláštní uvedení přinese čtyři domácí tituly. Jsou to časosběrný dokument Heleny Třeštíkové věnovaný zpěvačce Báře Basikové, snímek Mistryně režiséra, scenáristy a střihače Bohdana Karáska, film Robert Richardson: The White Devil někdejší studentky kamery na pražské FAMU Jany Hojdové a filmová podoba Zprávy pro Minervu 2 Divadelního spolku 23 režisérů Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala.
Sekce Zvláštní uvedení ještě nabídne čtyři snímky vzniklé s českou účastí v mezinárodní koprodukci. Jsou to Kdyby se holubi proměnili ve zlato české režisérky Pepy Lubojacki, který vyhrál na letošním mezinárodním filmovém festivalu Berlinale cenu za nejlepší dokumentární snímek, biografický dokument Dvě deci tuše režisérky Ester Geislerové, příběh otce a syna Město otců režiséra Zdeňka Tyce a absurdní komedie Vyvolený polského režiséra usazeného v Čechách Tomasze Mielnika, jejíž předlohou se stal poslední román Thomase Manna.
Pořadatelé již dříve oznámili, že Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary převezme herečka Magda Vášáryová. Festival také uvede digitálně restaurovanou kopii tragikomedie Věry Chytilové Kopytem sem kopytem tam.
Stěžejní součástí festivalu, od jehož zrodu letos uplyne 80 let, bude speciální edice sekce Návraty k pramenům. Jeden z divácky nejoblíbenějších stálých programů festivalu, který se ohlíží do historie kinematografie, bude tvořen dvacítkou vybraných filmů z předchozích ročníků soutěžní přehlídky.
Historii festivalu v Karlových Varech připomene ve venkovním prostoru mezi hotely Pupp a Thermal výstava fotografií přibližující především méně zmapované období jeho vzniku, dobovou atmosféru předrevolučních ročníků i zásadní momenty či hosty.
