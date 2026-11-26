Výstava Hra na film! se ve čtvrtek 26. listopadu otevře veřejnosti v Národním filmovém muzeu (NaFilM). Děti ve věku čtyř až osmi let se tu pomocí interaktivních instalací a projekcí mohou naučit, jak se tvoří filmy.
Výstava se podle organizátorů zaměřuje na dosud opomíjenou oblast filmové edukace nejmenších dětí. "Dnešní děti vyrůstají v obklopení obrazovek, v roli diváků, ale jen zřídka se setkávají s filmem jako s uměním, které mohou samy tvořit a prožívat. Proto jsme v muzeu chtěli vytvořit prostor, kde se z nejmenších diváků stanou i tvůrci, a naplno tak využijí svou dětskou fantazii a schopnost hrát si a experimentovat,“ uvedla Adéla Mrázová, zakladatelka a kurátorka muzea NaFilM.
Děti se seznámí se základními principy filmové tvorby a sami si budou moci vytvořit vlastní film nebo vymyslet filmovou postavu. Výstava je navržená tak, aby je motivovala k rozvíjení vlastních nápadů.
NaFilM při tvorbě výstavy vycházelo z práce nizozemského studia Taartrovers. Stejné principy jsou uplatněny v dětských výstavách v mnohých evropských filmových muzeích, například v amsterdamském EYE Filmmuseum nebo Německém filmovém muzeu ve Frankfurtu.
Muzeum NaFiLM prezentuje český film stálou expozicí, věnuje se i současné tvorbě. Finančně ho podporují město Praha, Státní fond kinematografie a ministerstvo kultury, dlouhodobě ho podporuje také Univerzita Karlova, která mu udělila cenu Miloslava Petruska za mimořádný přínos. V roce 2021 získalo NaFilM Českého lva za mimořádný počin v oblasti audiovize.
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