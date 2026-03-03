Přeskočit na obsah
Film

V době, kdy se za odvahu platí. Do kin míří silný historický snímek Pravda a zrada

Kultura

Co když se z obyčejného kluka stane nepřítel režimu jen proto, že odmítne mlčet? Už 12. března vstoupí do českých kin historické drama Pravda a zrada, které přináší napínavý a emotivní příběh z druhé světové války inspirovaný skutečnými událostmi. Americko-litevský film je mrazivou připomínkou toho, jak nebezpečné může být říkat nahlas to, co si ostatní jen šeptají.

Ewan Horrocks, Nye Occomore, Ferdinand McKay a Daf Thomas ve snímku Pravda a zrada (2026).
Ewan Horrocks, Nye Occomore, Ferdinand McKay a Daf Thomas ve snímku Pravda a zrada (2026).Foto: Continental Film
Snímek sleduje osud mladého Helmutha Hübenera, který v nacistickém Německu postupně zjišťuje, že slepá poslušnost může být ve skutečnosti jen jiným jménem pro lež. Ve chvíli, kdy režim zasáhne i jeho nejbližší okolí, začíná tajně poslouchat zakázané zahraniční vysílání a zapojuje se do odboje.

Velkou devizou filmu je výkon Ewana Horrockse v hlavní roli. Jeho proměna z nenápadného kluka v člověka, který se rozhodne postavit zlu, patří k nejsilnějším momentům celého snímku. Emocionální intenzitu podtrhuje i způsob vyprávění, který staví na houstnoucí atmosféře strachu, napětí a bezmoci.

Tvůrci vsadili na maximální autentičnost. Natáčelo se v Litvě, kde vzniklo působivé a tísnivé prostředí, v němž se každodenní život pomalu mění v past. Dle slov producenta Russa Kendalla projekt vznikal i díky osobním vazbám na pamětníky a skutečné lidi spojené s tímto příběhem.

FOOT COUPE DE FRANCE 2025 LYON-ST CYR COLLONGES (3-0)
FOOT COUPE DE FRANCE 2025 LYON-ST CYR COLLONGES (3-0)
FOOT COUPE DE FRANCE 2025 LYON-ST CYR COLLONGES (3-0)

Tajemné vyjádření šéfa svazu k Šulcovi: Jsme optimisté, ale nebudeme to komentovat

Předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda je optimista a věří, že momentálně zraněný ofenzivní záložník Pavel Šulc bude české reprezentaci na konci března k dispozici pro play off mistrovství světa. Blíže ale zdravotní stav pětadvacetileté opory národního mužstva ani dalších hráčů nechtěl komentovat. Řekl to na tiskové konferenci v Praze po dnešním jednání výkonného výboru.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump departs Florida
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump departs Florida
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump departs Florida

ŽIVĚ"Írán chce vyjednávat, ale je příliš pozdě," vzkázal Trump. K útokům se přidala další země

Írán chce jednat, ale je příliš pozdě, napsal americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social. Íránská protivzdušná obrana, letectvo, námořnictvo a vedení jsou podle šéfa Bílého domu zničeny. Spojené státy a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na Írán, při kterých zabily duchovního vůdce Alího Chameneího a řadu dalších předních činitelů.

Projev prezidenta republiky ve sněmovně
Projev prezidenta republiky ve sněmovně
Projev prezidenta republiky ve sněmovně

ŽIVĚPrezident mluvil před poslanci, Macinka provokoval. Četl si Rudé právo

Petr Pavel v úterý navštívil sněmovnu, poprvé v nynějším volebním období. Řekl, že není jediný ospravedlnitelný důvod pro to, aby výdaje na obranu a bezpečnost stagnovaly. Naopak, je dostatek zásadních důvodů, aby adekvátně rostly. Stagnaci výdajů na obranu a na celkovou bezpečnost Česka v rozpočtu označil za závažný krok a apeloval na odpovědnost zákonodárců.

Russian President Putin attends Valdai forum in Sochi
Russian President Putin attends Valdai forum in Sochi
Russian President Putin attends Valdai forum in Sochi

ŽIVĚRusové zajali Maďary bojující za Ukrajinu. Putin to probral v telefonátu s Orbánem

Ruský prezident Vladimir Putin si telefonoval s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, se kterým projednali mimo jiné situaci kolem Íránu a také otázky týkající se maďarských občanů působících v ukrajinských ozbrojených silách a zajatých Ruskem. Uvedl to v úterý Kreml na svém webu. Budapešť zatím podle dostupných informací o telefonátu neinformovala.

Harold Shipman v pozdějším věku. Za jeho klidným výrazem se skrývá životní dráha, která začala v Bestwoodu a byla poznamenána matčinou smrtí, již jako dospívající sledoval z bezprostřední blízkosti.
Harold Shipman v pozdějším věku. Za jeho klidným výrazem se skrývá životní dráha, která začala v Bestwoodu a byla poznamenána matčinou smrtí, již jako dospívající sledoval z bezprostřední blízkosti.
Harold Shipman v pozdějším věku. Za jeho klidným výrazem se skrývá životní dráha, která začala v Bestwoodu a byla poznamenána matčinou smrtí, již jako dospívající sledoval z bezprostřední blízkosti.

Víc obětí než Jack Rozparovač. Britský lékař zabíjel seniory s úsměvem, policie roky nic netušila

Harold Shipman, praktický lékař z anglického města Hyde, patří k nejděsivějším sériovým vrahům moderní britské historie. Mezi lety 1975 a 1998 zneužíval důvěru svých pacientů a pod rouškou lékařské péče jim podával smrtelné dávky diamorfinu. Jeho oběťmi byly nejčastěji starší ženy. Vládní vyšetřovací komise později prokázala nejméně 218 vražd, odborné odhady hovoří až o 250 obětech.

