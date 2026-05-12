V Cannes začíná filmový festival. Čestné ocenění převezme režisér Peter Jackson

Ve francouzském přímořském letovisku Cannes v úterý 12. května začal 78. ročník mezinárodního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, který převezme čestnou Zlatou palmu za přínos kinematografii. O hlavní festivalovou cenu bude do 23. května bojovat 21 filmů.
Letošní ročník přehlídky dává v porovnání s loňskem přednost spíše filmům méně známých tvůrců a menších producentů, ve výběru nejsou žádná díla velkých hollywoodských studií. V hlavní soutěži je letos nebývale vysoký počet francouzskojazyčných filmů a pouze jeden americký snímek.
Porota, kterou povede jihokorejský tvůrce Pak Čchan-uk, bude vybírat například z děl španělského režiséra Pedra Almodóvara, íránského exilového filmaře Asghara Farhádího, ruského režiséra Andreje Zvjaginceva rovněž působícího mimo vlast či polského tvůrce Pawla Pawlikowského.
Předseda poroty v pondělí agentuře AFP řekl, že ocenění si zaslouží snímky, které přetrvají 50 či 100 let. O přízeň porotců se budou ucházet i dva režiséři, jejichž díla už na prestižní francouzské přehlídce uspěla: Japonec Hirokazu Koreeda a Rumun Cristian Mungiu.
Mimo soutěžní sekci představí své dokumentární snímky například američtí režiséři Steven Soderbergh či Ron Howard, premiéru bude mít také režijní debut Johna Travolty. Na závěr festivalu převezme čestnou Zlatou palmu americká herečka a zpěvačka Barbra Streisandová.
Evropská komise chystá pravidla pro věkové omezení sociálních sítí
Evropská komise by do léta mohla předložit návrh normy omezující používání sociálních sítí dětmi v zájmu jejich bezpečí na internetu. Prohlásila to v úterý předsedkyně EK Ursula von der Leyenová, podle níž řada zemí Evropské unie volá po zavedení věkové hranice pro sociální sítě.
ŽIVĚ Rusko ukončilo příměří, v noci zaútočilo více než 200 drony, uvedl Zelenskyj
Rusko se rozhodlo ukončit částečný klid zbraní, který trval několik dní, uvedl v úterý ráno na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská armáda podle něj v noci zaútočila na Ukrajinu více než 200 bezpilotními letouny a na frontě shodila přes 80 leteckých bomb. Ukrajinské úřady informují o nejméně čtyřech zabitých.
Problémy s doručováním měla loni v Česku polovina lidí, v EU třetina
Nespokojenost s doručováním zásilek mezi Čechy za posledních pět let vzrostla. V roce 2021 zaznamenala problémy s doručením zásilky čtvrtina českých nakupujících na internetu, loni to byla téměř polovina. Češi tak patří mezi národy, kde nespokojenost s doručováním za poslední roky nejvíce stoupla. V EU mělo problémy s doručováním v průměru 35 procent zákazníků. Vyplývá ze statistik Eurostatu.
Putinův lobbista nikdy! Kontroverzní německý exkancléř tvrdě narazil
Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu při příležitosti vojenské přehlídky ke Dni vítězství prohlásil, že válka na Ukrajině končí. Řekl, že EU usiluje o kontakty s Ruskem, a dodal, že by za sedmadvacítku mohl jednat bývalý německý kancléř Gerhard Schröder. Toho ale odmítají jak experti, tak vysocí evropští představitelé.
Čechů bez práce ubývá, nezaměstnanost klesla pod pět procent
Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9 procenta z březnových pěti procent. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezonní práce. Úřady práce evidovaly 364 472 uchazečů, přibližně o 8 tisíc méně než o měsíc dříve. Počet volných míst stoupl zhruba o 3 tisíce na 94 483. Údaje v úterý zveřejnil Úřad práce České Republiky (ÚP ČR).