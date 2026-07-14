V Brně se točí komedie s Bolkem Polívkou. Ten hraje stárnoucího hudebníka

Slovenský režisér Jonáš Karásek natáčí v Brně česko-slovenskou komedii Svět podle Adama v hlavní roli s Bolkem Polívkou. Herec představuje folklorního hudebníka na konci kariéry, který se přišel podívat do divadla na adaptaci svého výjimečného a magického hudebního díla, je ale natolik rozhořčen, že dostane infarkt - značnou část filmu pak tvoří jeho snění na nemocničním lůžku, říká Karásek.
Komedií se prolínají i vážná témata, jako je špatný stav slovenského zdravotnictví, vylidňování slovenského venkova či ekologické hrozby a boj proti korupci.
V kinech by se měl film, který koketuje i s muzikálem, objevit příští rok v září. Tvůrci ale usilují o to, aby se promítal už na příštím ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech a během léta mohl být uveden v letních kinech.
Na filmu spolupracuje tým, který stál i u vzniku černé komedie Invalida, jež měla premiéru před dvěma lety. "S námětem nyní přišel scenárista Maroš Hečko a vyšel z ekologického tématu, když se lidé na Slovensku před lety vzbouřili proti plánované těžbě zlata u Kremnice," řekl Karásek. Zároveň se do příběhu dostává téma vylidňování slovenského venkova.
Polívka jako hlavní hrdina Adam Zemina po upadnutí do kómatu sní o tom, jaké to bylo za dob jeho mládí, kdy ještě žili jeho prarodiče. Ve snu se také stane stoletým starcem. "V realitě řeší vážná témata, ale jako stoletý děda především popíjí víno a myslím, že je to velmi vtipné," řekl Karásek. Polívkovi střídání komediální a vážné polohy sedí. "Líbí se mi, jak jsem ve filmu stoletý, mám dlouhé bílé vousy a vlasy. Je to svět imaginace a magického realismu. Vlastně žijeme životy, v nichž se komično a vážnost prolínají. Některé vážné věci nám připadají komické a některé komické věci mohou skončit tragicky," řekl Polívka.
Aktuálně štáb natáčí v budově bývalé úrazové pojišťovny na Kolišti, která sloužila do roku 2001 jako součást Úrazové nemocnice. Štáb objel několik českých nemocnic, protože chtěl natáčet v Česku, ale žádná mu nepřišla dostatečně zanedbaná. Až našel přes 20 let nefungující nemocnici na Kolišti. "Ale i tak jsme museli místnost napatinovat, aby vypadala jako na Slovensku," zmínil Karásek úpravy připomínající plesnivé a prosakující stropy. "Možná tím někoho naštveme, ale situace ve slovenském zdravotnictví je špatná," poznamenal Karásek.
Ve filmu hrají také Marek Vašut, Zuzana Kronerová, Anna Polívková či Zuzana Fialová. Štáb s herci natáčí v českých i slovenských lokacích.
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