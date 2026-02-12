V Berlíně začíná filmový festival Berlinale. Uvede i filmy s českou koprodukcí

Slavnostním večerem začne ve čtvrtek 12. února v Berlíně 76. ročník mezinárodního filmového festivalu Berlinale. O hlavní cenu Zlatého medvěda se letos utká 22 snímků z různých koutů světa, český mezi nimi ale není. Mimo hlavní soutěžní sekci se na festivalu budou promítat tři nové snímky natočené v české koprodukci a digitálně restaurovaný film Věry Chytilové Panelstory.
Od pátku se budou promítat soutěžní snímky, mezi nimiž jsou díla především z Evropy a Spojených států, další diváky ale zavedou třeba i do Guiney-Bissau, Tuniska, Čadu či Singapuru. Středoevropskou kinematografii zastupuje snímek maďarského režiséra Kornéla Mundruczóa At the Sea (U moře), který vznikl v americko-maďarské koprodukci, či rakouské filmy Rose režiséra Markuse Schleinzera a The Loneliest Man in Town (Nejosamělejší muž ve městě) Tizzy Coviové a Rainera Frimmela. Vítěze v hlavní kategorii vyhlásí porota na závěrečné ceremonii 21. února.
Ani letos nebude na festivalu chybět řada světových hvězd. Dorazí herečky Pamela Andersonová a Juliette Binocheová, herec Ethan Hawke či režiséři Sean Baker a Chloé Zhaová. Cenu Berlinale za celoživotní dílo převezme malajsijská herečka Michelle Yeohová.
Festival uvede rovněž tři nové filmy, které vznikly v české koprodukci. Jsou jimi krátký animovaný film En, ten, týky! slovenské režisérky a animátorky Andrey Szelesové, snímek Roya íránské režisérky Mahnáz Mohammadíové a dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato, za kterým stojí Pepa Lubojacki. Ve světové premiéře Berlinale uvede v sekci Classics ještě digitálně restaurovanou podobu snímku Panelstory aneb Jak se rodí sídliště režisérky Věry Chytilové z roku 1979.
