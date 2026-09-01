V Benátkách začne filmový festival. Hollywoodské produkce letos chybí

V Benátkách ve středu začne 83. ročník mezinárodního filmového festivalu. Přehlídku zahájí film Ink anglického režiséra Dannyho Boylea o mediálním magnátovi Rupertovi Murdochovi a předání Zlatého lva za kariéru hollywoodské hvězdě, herci a režisérovi Georgi Clooneymu.
Benátský festival má letos na programu výrazně méně hollywoodských filmů, než bylo zvykem v uplynulých letech, vsadila na řadu dokumentárních snímků o palčivých problémech současného světa. Kritiku vzbudilo i malé zastoupení žen v hlavní soutěžní kategorii, kde se letos představí 21 snímků. Festival potrvá do 12. září.
Absenci velkých amerických produkcí ředitel festivalu Alberto Barbera zdůvodnil tím, že mnoho snímků, o které by měl festival zájem, nabralo zpoždění. Nepodaří se je tak dokončit do konce léta, kdy se tradičně filmová přehlídka v Benátkách koná. "Jediný film, který jsme mohli mít, ale Warner Bros učinil jiné marketingové rozhodnutí, s čímž nic neuděláme, je Digger od Alejandra Gonzáleze Iňárritua s Tomem Cruisem," řekl Barbera novinářům v srpnu. Podle něj se teprve ukáže, zda americká studia změnila své preference a ztratila o velké festivaly zájem.
V Benátkách i přes úbytek velkých amerických produkcí bude hollywoodská stopa dobře patrná. Vedle ocenění pro Clooneyho, který je častým hostem benátské přehlídky, se v hlavní soutěži představí snímek Company natočený další americkou hvězdou Caseym Affleckem. Hlavní roli ve snímku Primetime režiséra Lance Oppenheima obsadil známý britský herec Robert Pattinson.
V hlavní soutěži se letos představí 21 filmů, a to často od tvůrců, kteří jsou v Benátkách poprvé nebo se tam vrací po dlouhé době. Kritiku však vzbudil fakt, že letos jen dva filmy natočily režisérky. Benátský festival se přitom již před lety zavázal k podpoře ženské filmové tvorby. Podle Barbery však letos festival dostal méně filmů k výběru a více filmů natočených režisérkami, které by splňovaly kritéria pro uvedení v hlavní soutěži, organizátoři nenalezli. V sedmičlenné porotě letos zasedají tři ženy včetně předsedkyně, režisérky a herečky Maggie Gyllenhaalové.
Jedním ze dvou snímků natočených ženou je dokumentární film Naza, pod kterým jsou podepsaní izraelští novináři Juval Abraham a Rachel Szorová. Snímek "o izraelském vypracovaném masovém zabíjení palestinských civilistů v Pásmu Gazy", jak uvádí anotace, potvrzuje zájem benátského festivalu o situaci na Blízkém východě. Oba tvůrci byli i ve skupině režisérů snímku Žádná jiná země, který dostal amerického Oscara za celovečerní dokument. Na programu se letos objeví filmy o situaci v Pásmu Gazy, Libanonu či Íránu a svůj filmový esej o situaci v Izraeli a Palestině The Road to Jericho (Cesta do Jericha) představí izraelský tvůrce Amos Gitai.
Po čtyřech letech se do Benátek vrací britsko-irský režisér Martin McDonagh se špionážní komedií Divoký kůň Devítka o špionech americké CIA, kteří se nacházejí na Velikonočních ostrovech krátce před pučem proti prezidentovi Salvadorovi Allendemu. Hlavní postavou filmu Bunker francouzského režiséra Floriana Zellera je architekt, který má postavit bunkr pro miliardáře, který zbohatl v technologickém odvětví. K traumatům války ve Vietnamu se vrací japonský tvůrce Šinja Cukamoto ve svém snímku Mr. Nelson, Did You Kill People? (Pane Nelsone, zabil jste lidi?). Jeden ze žijících nestorů německé filmografie Werner Herzog se pak na Lido vrací se svým snímkem Bucking Fastard.
Stará i současná impéria jsou pak častým námětem filmů mimo hlavní soutěž. Americký režisér Alex Gibney v Benátkách uvede svůj skoro čtyřhodinový dokumentární film Musk o americkém miliardáři. Aktivitou protiimigračních agentů amerického sboru ICE, který se stal symbolem trumpovské Ameriky, se inspirovala americká režisérka, držitelka Zlatého lva z roku 2022 Laura Poitrasová ve svém snímku They´re here (Jsou tady).
Ukrajinský režisér Sergej Loznica pak ze záběrů pořízených italskými filmaři v 70. letech v Sovětském svazu sestavil téměř tříhodinové filmové pojednání Imperium. Poslední dílo svého projektu Dau o sovětském vědci Lvovi Landauovi uvede režisér Ilja Chržanovskij. To vzbudilo kritiku ukrajinských úřadů, což ale vedení benátského festivalu odmítlo s tím, že v Rusku narozený režisér je odpůrcem války proti Ukrajině a snímek nemá ruské producenty. Svůj dokument Listy, jehož mezinárodní distribuci zajišťuje česká společnost Filmotor, uvede v Benátkách běloruský dokumentarista a novinář Andrej Kucila.
V sekci pro restaurované filmy Venezia Classici bude 7. září uvedena restaurovaná kopie československého snímku Valerie a týden divů od režiséra Jaromila Jireše. Snímek nechal zrestaurovat Národní filmový archiv v Praze.
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