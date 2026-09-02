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Kultura

V Benátkách začíná filmový festival, letos se musí obejít bez Hollywoodu

ČTK
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V italských Benátkách dnes začíná 83. ročník tamního filmového festivalu. Na zahajovacím večeru převezme Zlatého lva za kariéru americký herec a režisér George Clooney, který patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty benátského festivalu.

Bezos, Sanchez, Benátky, svatba, protesty
Bezos, Sanchez, Benátky, svatba, protestyFoto: Reuters
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V hlavní soutěžní kategorii benátská přehlídka uvede 21 filmů, další desítky snímků pak budou mít premiéru v jiných sekcích.

Festival ve středu večer zahájí biografický snímek Ink o mediálním magnátovi Rupertu Murdochovi. Velmi očekávané jsou také premiéry filmů Primetime od režiséra Lance Oppenheima se známým britským hercem Robertem Pattinsonem či Divoký kůň Devítka od britsko-irského režiséra Martina McDonagha.

O Zlatého lva bude soutěžit i dokumentární film Naza o izraelském tažení v Pásmu Gazy.

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Na programu letošního benátského festivalu chybí velké hollywoodské produkce. Jeho ředitel Alberto Barbera to vysvětlil tím, že většina filmů, o které by měl festival zájem, má zpoždění v produkci a tudíž nebyly připravené na uvedení na konci léta, kdy se festival obvykle koná.

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Barbera zároveň přiznal, že se mu nepodařilo získat pro festival jeden film od studia Warner Bros. Ani tak by však podle italských médií neměly chybět v Benátkách filmové hvězdy z Ameriky a Evropy.

Výherce v hlavní kategorii vybere sedmičlenná porota vedená herečkou a režisérkou Maggie Gyllenhaalovou. Ceny budou uděleny v sobotu 12. září.

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V sekci pro restaurované filmy Venezia Classici bude 7. září uvedena restaurovaná kopie československého snímku Valerie a týden divů od režiséra Jaromila Jireše. Snímek nechal zrestaurovat Národní filmový archiv v Praze.

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