V Benátkách začíná filmový festival, letos se musí obejít bez Hollywoodu

V italských Benátkách dnes začíná 83. ročník tamního filmového festivalu. Na zahajovacím večeru převezme Zlatého lva za kariéru americký herec a režisér George Clooney, který patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty benátského festivalu.
V hlavní soutěžní kategorii benátská přehlídka uvede 21 filmů, další desítky snímků pak budou mít premiéru v jiných sekcích.
Festival ve středu večer zahájí biografický snímek Ink o mediálním magnátovi Rupertu Murdochovi. Velmi očekávané jsou také premiéry filmů Primetime od režiséra Lance Oppenheima se známým britským hercem Robertem Pattinsonem či Divoký kůň Devítka od britsko-irského režiséra Martina McDonagha.
O Zlatého lva bude soutěžit i dokumentární film Naza o izraelském tažení v Pásmu Gazy.
Na programu letošního benátského festivalu chybí velké hollywoodské produkce. Jeho ředitel Alberto Barbera to vysvětlil tím, že většina filmů, o které by měl festival zájem, má zpoždění v produkci a tudíž nebyly připravené na uvedení na konci léta, kdy se festival obvykle koná.
Barbera zároveň přiznal, že se mu nepodařilo získat pro festival jeden film od studia Warner Bros. Ani tak by však podle italských médií neměly chybět v Benátkách filmové hvězdy z Ameriky a Evropy.
Výherce v hlavní kategorii vybere sedmičlenná porota vedená herečkou a režisérkou Maggie Gyllenhaalovou. Ceny budou uděleny v sobotu 12. září.
V sekci pro restaurované filmy Venezia Classici bude 7. září uvedena restaurovaná kopie československého snímku Valerie a týden divů od režiséra Jaromila Jireše. Snímek nechal zrestaurovat Národní filmový archiv v Praze.
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