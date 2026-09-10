V Benátkách měl premiéru film Naza o zabíjení Palestinců v Pásmu Gazy

Na mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách měl ve čtvrtek 10. září premiéru očekávaný dokumentární film Naza o válce v Pásmu Gazy od izraelských tvůrců Juvala Abrahama a Rachel Szorové. Tvůrci na tiskové konferenci řekli, že chtěli ukázat, jak zevnitř vypadá izraelský systém zabíjení Palestinců.
Ve filmu vystupují izraelští vojáci a příslušníci tajných služeb, kteří popisují plánování vojenských operací v Pásmu Gazy včetně toho, jak se počítá s civilními oběťmi, napsala agentura Reuters.
Szorová uvedla, že tvůrci chtěli zobrazit to, co o zabíjení palestinských civilistů v Pásmu Gazy ukázaly reportáže vydané například deníkem The Guardian, který je producentem snímku. "Cítili jsme zodpovědnost jako Izraelci využít našeho postavení a důvěryhodnosti, abychom přinesli svědectví zevnitř," uvedl Abraham, který kritizoval část izraelských médií, že zabíjení palestinských civilistů opomíjí či k němu přímo vyzývá.
Dokument přináší výpovědi anonymizovaných izraelských vojáků a příslušníků tajných služeb o tom, jak izraelské složky při plánování úderů na Pásmo Gazy počítaly také se zabíjením palestinských civilistů. Jeden z vystupujících popsal údery jako "masové zabíjení v průmyslovém měřítku". Rozhovory byly natočeny na střechách v Tel Avivu a film ukazuje záběry z Pásma Gazy až na samotném svém konci, píše agentura Reuters. "Chtěli jsme ukázat, jak v Tel Avivu život pokračuje dále," řekla Szorová na tiskové konferenci.
Tvůrci tvrdí, že svým snímkem chtěli prolomit mlčení, které podle nich stále obklopuje zabíjení palestinských civilistů při bojích v Pásmu Gazy. "Doufám, že se za zločiny (v Pásmu Gazy) bude někdo zodpovídat před spravedlností," uvedl Abraham, podle kterého se Izrael systematicky dopouští zločinů. Kritizoval také využívání paměti na holokaust a problém antisemitismu pro "ospravedlnění činů, které není možné ospravedlnit".
Kvůli podezření ze spáchání válečných zločinů v Pásmu Gazy Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal v roce 2024 zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Joava Galanta. Izrael také čelí kritice některých nevládních organizací, například Amnesty International, že v Pásmu Gazy páchal genocidu. Izraelská vláda taková obvinění opakovaně odmítla.
Abraham a Szorová jsou novináři a podíleli se na vzniku dokumentárního filmu Žádná jiná země, který získal v roce 2025 ocenění americké filmové akademie Oscar za nejlepší celovečerní film. Film v Benátkách soutěží v hlavní festivalové kategorii. Udělení hlavní festivalové ceny Zlatého lva porota oznámí v sobotu.
Podle úřadů v Pásmu Gazy, které kontroluje palestinské teroristické Hamás, zabilo tamní izraelské tažení od začátku v říjnu 2023 přes 73 000 Palestinců. Údaj považuje za věrohodný OSN a zahrnuje civilisty i ozbrojence. Izrael zahájil boje v reakci na teroristický útok hnutí Hamás a jeho spojenců na izraelské území ze 7. října 2023, při kterém zahynulo na 1200 Izraelců či lidí pobývajících v Izraeli a dalších 251 jich bylo uneseno do Pásma Gazy.
Nejstrašnější vlakové neštěstí první republiky. Na tragédii v Zaječí se skoro zapomnělo
Dnes na nádraží v Zaječí vystupují hlavně místní nebo turisté mířící do vyhlášených vinných sklepů, právě tady ale před 98 lety zemřelo 24 lidí kvůli obyčejné chybě z nepozornosti. Nehoda je dodnes mementem tehdejšího překotného rozvoje dopravy, který narážel na své kapacity i lidský faktor.
Minář si je jistý. „Na Ztraceného bylo méně lidí,“ tvrdí. Chystá další akce proti Babišovi
Předseda Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář, který dostal letos v březnu na Letnou kolem 200 tisíc lidí, ve čtvrtek oznámil, jaké další akce chystá proti vládě Andreje Babiše. Zároveň se vyjádřil pro Aktuálně.cz k tomu, zda tehdy počty lidí nepřehnal, jestliže zpěvák Marek Ztracený „zaplnil“ Letnou 70 tisíci lidmi.
Česko nemůže zastavit dotace pro Agrofert, vysvětloval "grilovaný" ministr
Státní zemědělský intervenční fond nemohl po sdělení Evropské komise (EK) o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) pozastavit podpory holdingu Agrofert. Na dotaz pirátského poslance Ivana Bartoše to ve čtvrtek ve Sněmovně uvedl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD).
Jeho otec zemřel přímo na umpiru. Kuerten pak bavil svět, Štěpánek mu vyrazil dech
Parádní jednoruční bekhend, bohaté kadeře a úsměv od ucha k uchu. To je obrázek Gustava Kuertena, který zanechal světovému tenisu. Za vzestupem antukového šikuly z Brazílie, který dnes slaví 50. narozeniny, je ale i silný příběh.
ŽIVĚ Ukrajina zasáhla rafinerii na Sibiři a přístav u Kaspiku, uvedl Zelenskyj
Ukrajinské síly zasáhly ruskou rafinerii v Jamaloněneckém autonomním okruhu na severu západní Sibiře a námořní přístav v Dagestánu, uvedl ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti. Terčem ukrajinského útoku v Dagestánu na severním Kavkaze se stala Machačkala, strategicky důležitý ruský přístav u Kaspického moře, okomentoval prezidentovo vyjádření server RBK-Ukrajina.